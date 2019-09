Teruel Existe: “Después de la escuela, el bar es de lo más preciado para un pueblo”

'Algo se muere en un pueblo... cuando cierra el bar'. Seguro que más de uno estaría de acuerdo si se modificara la letra de esta famosa canción.

Y es que empieza a ser habitual que en muchos pueblos de pocos habitantes, cierre el único punto de encuentro entre los vecinos: el bar. Es una de las muchas cicatrices que la despoblación de los pueblos deja en estas localidades.

Uno de estos sitios es Fresneda de la Sierra, un pequeño pueblo de Cuenca de no más de 48 habitantes censados. Jesús y su mujer, tras 10 años al frente del negocio, iban a jubilarse. Ambos rondaban los 80 años y buscaban un sustituto. Pero la tarea no era tan sencilla. La población va envejeciendo Ángel... y no quedan muchos dispuestos a regentar este negocio. Por eso, estos vecinos de Cuenca se pusieron manos a la obra. Pusieron un anuncio buscando a alguien interesado, más allá de la frontera de Fresneda de la Sierra. Y llegaron solicitudes desde Colombia, EEUU, Uruguay... para poder hacerse cargo del local. Finalmente una pareja de Cuenca será la encargada de reflotar el negocio.

Fresneda de la Sierra ha tenido suerte y ha podido salvar su bar. Pero no a todos les pasa igual... Es el caso de Membrillera, en Guadalajara... Josefina es vecina de este pueblo en el que viven 65 habitantes que lleva sin bar casi dos años. “Lo echamos mucho de menos. Los jóvenes tomaban vermú y los mayores jugaban ahí a las cartas”.

Ahora los vecinos tienen que desplazarse a pueblos cercanos para poder reunirse.

Algo que reclaman desde hace años estos ciudadanos son medidas: medidas para hacer frente al vaciado de los pueblos. Una plataforma que desde hace años persigue este objetivo es Teruel Existe. Su portavoz es Paco Juárez, y explicaba en Fin de Semana de COPE la importancia de estos tipos de locales: “el bar un lugar de encuentro y de juegos tradicionales. Después de la escuela, el bar es de lo más preciado para un pueblo. Por eso su cierre es un síntoma inequívoco de que su posible final está cerca”.

Algo tan habitual en las grandes ciudades y cuya existencia damos por hecho, en otros sitios puede suponer el fin del pueblo. No nos olvidemos de los pueblos ni de sus bares, esos lugares tan gratos para conversar...