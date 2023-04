El sufrimiento de Gabriela con 20 años y afecta a muchos de los españoles: "Como en una urna de cristal"

14.140 millones de euros anuales o lo que es lo mismo, el 1,17% del PIB del año 2021. Eso es lo que cuesta a España la soledad no deseada, según un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad. ¿Y esto cómo se cuantifica? ¿Cómo se puede medir en términos económicos? Esta investigación evalúa gastos como consultas médicas, consumo de fármacos, perdidas de productividad y muertes prematuras asociadas a la soledad no deseada...

Cada vez se habla más de ella como una epidemia silenciosa. Y es que, la soledad no deseada afecta al 13,4% de los españoles, es decir, a casi 5 millones de personas. El principal motivo que dan las personas que sienten esa soledad no deseada es la falta de convivencia o apoyo familiar: así lo declaran el 57% de los encuestados. Bien porque sus familias están lejos, porque ha fallecido un ser querido próximo, o bien porque sienten falta de comprensión de su entorno. De media, las personas en situación de soledad no deseada llevan unos 6 años así.

Casi la mitad son jóvenes

En el imaginario colectivo está la idea de que son los ancianos quienes más solos se sienten, pero el 40% de las personas que la sufren en España son jóvenes. Es una cifra que dobla a la de los mayores de 65 años. Ahora mismo la franja de edad más perjudicada es la comprendida entre los 16 y los 34 años. En ella se encuentra Gabriela, ahora tiene 20 años y empezó estudiando una carrera que no le gustaba: ingeniería Biomédica. Tuvo que aguantar un curso entero para mantener la beca y ahí es cuando empezó a sentirse mal: “Dejé de sentirme escuchada por mis compañeros. La soledad la sentía como estar en una urna de cristal”.

Luego se puso en manos de su psicólogo y su psiquiatra y trabajaron en muchos ámbitos. Todo para evitar un destino fatal. Y es que si vamos un poco más allá, son casi 850 las muertes prematuras anuales asociadas a la soledad no deseada.

Parece que cuantos más datos se escuchan más preocupante es la situación. Como decíamos, la soledad es algo habitual, desgraciadamente en la vida de las personas mayores. 3 de cada 10 mujeres mayores de 75 años y de hombres mayores de 85 años viven solos en nuestro país. Hablamos de que más de 580.000 mayores viven sin compañía en casa. Quienes se encuentran en esa situación presentan mayores prevalencias en algunas enfermedades como depresión, ansiedad crónica o dolencias del corazón.

Y quizá, lo peor de todo es las proyecciones de futuro. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, un total de 6 millones y medio de personas vivirán solas en España dentro de 15 años : un tercio del total de los hogares. Es decir, que en 2035 una de cada 8 personas vivirá sola en nuestro país.

¿Soluciones? Como siempre cuando hablamos de problemas estructurales se necesitan medidas a largo plazo y de atención. El Gobierno regional de Aragón ya ha anunciado que creará una consejería de su Gobierno destinada a este problema. Sería pionero en España, pero no en otros países, ya que en Reino Unido se creó hace varios años una Secretaría de Estado para afrontar este problema. Ahora que estamos en campaña electoral pocas veces vamos a oír hablar de el.