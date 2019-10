Sindicato de estudiantes constitucionalistas: "Si no se actúa de manera más contundente, no habrá retorno"

La situación de violencia que vive Cataluña preocupa y mucho a aquellos que rechazan esa situación de enfrentamiento constante que promueven desde el Gobierno de la Generalitat. Entre ellos está Josep Lago, portavoz del sindicato de estudiantes constitucionalistas 'S'ha acabat', que en La Mañana de COPE Fin de Semana pedía que se actúe con mayor contundencia contra los violentos: “Si no se actúa de manera más contundente, será un punto de no retorno. No puede ser que por la noche destrocen Barcelona, y por la mañana quede paralizada mientras la arreglan”.

Lago ha explicado que, en un sector como el universitario, era prácticamente imposible decidir con libertad acerca de la huelga política convocada en la jornada de ayer. “El seguimiento de la huelga en la universidad fue casi absoluto, pero por imposiciones. Era imposible acceder”.

Desde el sindicato 'S'ha acabat' no se atrevieron a pedir a sus miembros que acudieran a clase como un día normal, por miedo a las posibles represalias que pudieran recibir por parte de los violentos: “Nosotros hicimos un llamamiento especial porque preveíamos una jornada de mucha violencia, de mucha confrontación, y ese fue nuestro mensaje”.

Por eso, desde 'S'ha acabat' piden ayuda del resto de España para revertir esta situación de ausencia de libertades democráticas promovida por las élites catalanas y ejecutada por sus brazos armados, los CDR y Tsunami Democràtic.