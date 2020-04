Ser feriante en época de coronavirus: "Algunas familias se quedarán en la ruina total"

Prácticamente ningún sector, ningún trabajo, se está librando de esta crisis del coronavirus. Toda nuestra sociedad y economía está sufriendo sus consecuencias. Uno de estos muchos sectores es un gremio de gran tradición en España: los feriantes. Y es que desde donde sea que estés leyendo esto, seguro que te viene a la mente recuerdos en alguna feria. De norte a sur y de este a oeste, estos recintos son sinónimo de diversión, especialmente para los más pequeños.

Una situación insostenible

El panorama que pintan es preocupante. El mensaje que repiten todos es que, sin ayuda, muchas familias acabarán en la ruina. “Hay compañeros que han estado todo el invierno sin trabajar y ahora todo el verano. Serían 18 meses sin ningún ingreso. Es insostenible. Puede ser la desaparición prácticamente total del sector y si no, las consecuencias serán muy graves”, explica Juan Arcos, presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid.

Y es que, muchos de ellos viven de los ingresos que generan durante el verano. Además realizan una gran inversión de dinero a principio de año para afrontar la temporada y ¿qué pasa?, pues que con créditos ya pedidos y gastos ya realizados ahora no van a poder ingresar nada, lo que les pone en una situación límite. De momento, no han recibido ayudas de manera oficial. Solo reciben las de autónomo. Sin embargo hay algunos feriantes que se dan de baja durante la temporada de menos trabajo y ahora no pueden ni siquiera optar a este tipo de ayudas.

"Cuando todo esto acabe, la feria estará ahí para devolver la alegría"

Esto es el presente, pero otra clave es el futuro. ¿Cómo será todo cuando se vuelva a la normalidad? A esta pregunta responde Susana Sánchez, portavoz de la Asociación Cultural de Atracciones de Feria de Cataluña: “La sensación de desconfianza general que se está creando en la población es muy alta. Es una especie de obsesión, de miedo a estar en sitios con mucha gente. Todo indica que la gente le va a costar ir a sitios con grandes aglomeraciones como son las ferias”.

Lo que sí que tienen claro es que, cuando todo esto acabe, ellos seguirán allí, tal y como explica Francisco Ruiberriz de Torres, que preside la Asociación de Feriantes de Murcia: “La gente necesita alegría y el día de mañana los feriantes nos haremos fuertes y la transmitiremos”. “Va a ser difícil volver a la normalidad pero cuando llegue el momento, la feria, como siempre, estará ahí para devolver la alegría a toda esta sociedad que lo está pasando tan mal”, concluye Marcos Orús, presidente del Gremio de Industriales Feriantes de Barcelona y Provincias.