¿Seguirá en pie la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible en 2023?

Fue una de las medidas estrella del Gobierno para intentar atajar las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania.. Te hablo de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores. La medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre, eso es seguro, ¿pero qué va a pasar a partir de entonces? ¿se eliminará? ¿se restringirá?

A falta de confirmación oficial, todos los mensajes que está lanzando el Gobierno apuntan en la misma dirección: el 31 de diciembre será el final de “este café para todos” en la ayudas de los carburantes. Esta semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha inclinado por restringir esa ayuda a quien más lo necesite. El Ministerio de Hacienda aún no ha confirmado qué hará y emplaza a finales de este mes. Desde Economía, Nadia Calviño apuesta por acotar esta bonificación al repostar solo a profesionales y hogares vulnerables.

Hay que recordar que cuando el Gobierno puso en marcha esta medida, en abril, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se aplicaría de forma generalizada porque, técnicamente, era muy complicado limitarla a los más vulnerables. La que siempre se ha mostrado más partidaria de aplicarla de una forma selectiva ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El caso es que los consumidores más pudientes han sido los más beneficiados por la bonificación de los 20 céntimos. Esa es la conclusión de la AIREF, como decíamos: la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que es la encargada de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este organismo ha subrayado que esta subvención es una de las ayudas que peor se reparten entre ricos y pobres y ha calculado que las rentas más altas se embolsan más del 13% de lo que cuesta esta ayuda, mientras que las más bajas no llegan al 5%. Podría explicarse por el mayor uso de los coches entre los más pudientes y por el uso de vehículos de más cilindrada

Lo hemos venido contando aquí en COPE. La mayoría de los expertos fiscales se mostraron muy críticos con la bonificación del combustible ¿Por qué? Por ser injusta y discriminatoria al suponer un trasvase de rentas desde los hogares que no consumen a los que sí lo hacen. Además, recuerdan que no ayuda a ahorrar energía. En resumen, que no tiene sentido hacer una rebaja para todos, como nos ha explicado aquí en cope el experto fiscal, Javier Santacruz. “No puede seguir siendo una subvención generalizada a todos los colectivos, ya que ha provocado un incremento del consumo de gasolina en las rentas medias y altas. Ahora la gente usaba más el coche de lo que lo estaban haciendo”. Una de las soluciones que indica Javier Santacruz es precisamente, acotar a quién va dirigida la rebaja.

Hay que recordar que cuando se empezó a aplicar el descuento, las gasolineras tuvieron que adelantarlo. Y hubo muchos problemas, sobre todo en las más pequeñas porque se vieron con el agua al cuello... Hubo gasolineros que hasta tuvieron que pedir créditos al banco. Ahora, hemos querido saber qué opinan de que ese descuento de 20 céntimos por litro se aplique solo a los hogares más vulnerables o a los profesionales del sector, como por ejemplo, los transportistas. Nacho Rabadán, es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. “Lo más importante es saber cómo se va a hacer. Con el inicio de la bonificación en abril, las gasolineras nos enteramos en marzo de cómo se iba a hacer. Tuvimos solo 36 horas para adaptar nuestros sistemas para que pudieran hacer la bonificación. Algo que ha costado casi 3.000 euros a cada estación de servicio”.

Mientras, como te decia, el Gobierno prepara el terreno para que la bonificación de la gasolina deje de ser para todos. Lo difícil, como hemos oído, es ¿cómo hacer eso? ¿Vamos a tener que ir a repostar con la declaración de la renta en la mano? Evidentemente, no. Por eso hay que ver cómo se concreta. De momento el diésel acumula 3 semanas de bajadas, pero la gasolina se ha encarecido de nuevo. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana hasta el euro con 78 céntimos, su nivel más alto desde finales de agosto. El litro de diésel se paga, de media, a un euro con 90. Precios muy caros, pero aún lejos de los récords que se batieron en el pasado mes de julio.