El sector turístico español busca superar el bache de la pandemia de cara a Semana Santa

La inflación marca récords que no se veían desde hace décadas. En marzo ha llegado hasta el 9,8%, la mayor tasa en 37 años, por la luz, los carburantes y alimentos. En términos mensuales, los precios subieron un 3%, el mayor incremento en más de 44 años. Una inflación que afecta a todos los sectores, desde el supermercado, a la ropa, pasando por el sector turístico. Un sector que cobra ahora más protagonismo, porque estamos a una semana del Domingo de Ramos, el día que da inicio a la Semana Santa y con ella, a las vacaciones. Este año se junta todo: el regreso de las procesiones tras dos años de parón, el casi adiós a la pandemia y también, la sombra de la inflación.

El sector turístico español tiene la mirada puesta esta Semana Santa en superar el bache de la pandemia. Según la patronal nacional, el turismo cerró el año todavía a un 40% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Ahora que la relajación de la pandemia acompaña, el aumento de los costes recorta esa burbuja de oxígeno. El impacto de las facturas parece que se escapa en las grandes hoteles. Sobre todo en los grandes destinos turísticos para nacionales y extranjeros. Lo contaba a COPE el director general de Spring Hoteles en Tenerife, Miguel Villarroya.

Miguel: "Tiene bastante buena pinta, más allá del costo del combustible y la problemática que esto puede ejercer sobre el tema del transporte, las previsiones son buenas. Sobre todo por como avanza el mercado británico, y una vez quitadas las restricciones de los niños, las familias van a viajar más, sin duda. Y aquellos hoteles vacacionales que estén enfocados en el mercado familiar van a tener muy buena ocupación."

La sensación no es igual en el resto del sector. Menos aún si miramos a los hoteles más pequeños, a muchos las cuentas no dan. Juan Carlos es director de un hotel en Estepona, Málaga.

Juan: "Estamos pasando ahora prácticamente el triple que hace un año, pero si venimos de una pandemia que y ahora nos estamos metiendo en esta situación, tampoco tenemos una referencia para saber qué precios podemos poner o hasta dónde podemos llegar, porque la última referencia es la de la pandemia. Sí es cierto que el verano se dio bien, pero es que venimos de 2 años nefastos. Ahora mismo estamos o cambiando el dinero o directamente en perdidas."

También hay que fijarse en el turismo rural. Casas y apartamentos que en estos dos últimos años se han convertido en una de las mejores opciones para los viajeros. En líneas generales, la ocupación en estos alojamientos para la Semana Santa están volviendo a las cifras “prepandémicas”. Pero de nuevo, aunque suben las reservas, también las facturas de los propietarios, que se ven obligados a mantener los precios. Castilla y León es la Comunidad Autónoma que se posiciona en el primer puesto de las reservas totales de turismo rural. Allí, en la campiña segoviana, tiene una casa rural, José Manuel, que se llama “El Descanso de los Lares”

José Manuel: "Los alojamientos rurales han absorbido todas las subidas, es decir, no ha habido incremento de precios debido fundamentalmente al alto número de alojamientos y a la cantidad de la oferta. Si es cierto que con los precios actuales pues es posible que suba algo pero no llegará al 20% de lo que suba el Índice de Precios al Consumo."



Una de las repercusiones más temidas es que baje el interés de los clientes, porque con este contexto, cada vez son más los que creen que no es momento de gastar. Ahora, para muchos propietarios la clave pasa por aguantar e intentar amortiguar los gastos. Se trata de tensar la cuerda para no perder clientes. Es una sensación compartida en el sector, que de cara a Semana Santa y verano, tendrá que reducir su margen de beneficio.

Este es el reflejo del sector turístico a justo una semana de Domingo de Ramos y con él, el inicio de la Semana Santa. Unas fechas que aspiran a ser el portazo definitivo de la pandemia para el turismo, que comienza a llegar a su fin.