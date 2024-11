Las respuestas de los militantes socialistas sobre los problemas del PSOE antes del Congreso de Sevilla: "Parece que no existe la presunción de inocencia"

Este fin de semana, el Partido Socialista celebra su 41 Congreso Federal, con 3.000 socialistas convocados en Sevilla para una cita que llega con bastante polémica por los escándalos que envuelven al PSOE. El caso Ábalos, la entrevista exclusiva de Carlos Herrera con Víctor de Aldama en Herrera en COPE, con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, imputada en un caso judicial, o la dimisión de Juan Lobato al mando del PSOE-M.

Por ello, Fernando de Haro, director de La Mañana del Fin de Semana, ha viajado a la capital hispalense para preguntar a los militantes socialistas por estas cuestiones, que encabezan la actualidad durante estos días y que, sobre todo, hace daño a un Partido Socialista en el poder ahora mismo.

"LA LEY DE LA VIVIENDA FUNCIONA, EL PROBLEMA ES OTRO"

Por ejemplo, uno de los temas por los que ha preguntado Fernando de Haro es el precio de la vivienda, y la aplicación de una ley de vivienda que no está dando los resultados esperados, por ejemplo, en Barcelona. "La ley de vivienda es una ley atrevida, es una ley que plantea problemas jurídicos importantes, que tendremos que resolver en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, pero es un trabajo de todos. Pero no se ha implementado", explica Paz, votante del PSOE de Cantabria.

Europa Press Comienza en Sevilla el 41 Congreso Federal del PSOE (Imagen de archivo)

"Es que la limitación al precio no es la solución exclusivamente, no puede serlo. En España ya tuvimos limitaciones al precio de la vivienda. Y además no es que no solo limita el precio, sino limita la posibilidad de puesta a disposición en determinadas condiciones", añade al respecto. Todo ello, tras la comparecencia de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.

"Ha sido interesantísima, sobre todo por lo que respecta la vivienda de los jóvenes. Hay que generar más oferta, que intentar bajar los precios, que hay que regular los pisos turísticos y que bueno, también tenemos que trabajar por intentar de alguna manera aplicar esa ley de vivienda, a lo mejor, las zonas tensionadas para que sirva de solución por lo menos momentánea hasta que consigamos terminar de solución al problema de la vivienda en España", explicaba otro militante del PSOE.

"PEDRO SÁNCHEZ NO ESTÁ IMPUTADO, QUEREMOS LO MEJOR PARA EL PAÍS"

Uno de los temas más delicados era la imputación de piezas del PSOE y familia de Pedro Sánchez, como su mujer Begoña Gómez o su hermano David. "Al final es muy fácil acusar. En este mundo es muy fácil acusar a todo el mundo sin prueba. Los jueces son los que imputan, pero a día de hoy ni Pedro Sánchez está imputado en ninguno de los casos que se están manteniendo y todos son acusaciones que habrá que demostrarla en los tribunales. Siempre sufrimos, porque al final lo que queremos los socialistas es lo mejor para un país y cada uno en su contexto defiende lo que cree mejor para su país", explicaba a Fernando de Haro este afiliado socialista.

Europa Press Congreso del PSOE

La idea que presentaban muchos militantes era que los hechos, pese a ser presentados ante el juez, no se han resuelto en culpabilidad para varias de las personas imputadas. "La presunción de inocencia se ha acabado, o eso parece. Yo esperaría con el tiempo, que aquí tenemos prisa para no ir a ninguna parte. Una persona está imputada, que eso no significa que esté detenido o sea culpable", relataba una de estas personas en La Mañana de Fin de Semana.

Hay personas que han vivido muchas situaciones complicadas del PSOE. Como otro asociado socialista, que es militante desde hace 15 años: "Puede haber críticas, voces discordantes, pero bueno, eso también es parte del juego de la política y para eso estamos los militantes para dar un poco de voz y de luz a esas cosas que, desde el partido, nosotros estamos plena de confianza en nuestros mecanismos internos y en la pulcritud de nuestros directivo".

Los hay también quienes defienden, por ejemplo, a José Luis Zapatero, expresidente del Gobierno, y sus relaciones con Venezuela. "Pero es que parece que Venezuela no es de Zapatero. Zapatero ha sido mediador y ha sido un buen mediador y tendríamos que estar orgullosos del papel que ha hecho Zapatero en Venezuela y en otros países", señalaba.