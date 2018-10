Descubre la historia de los “Dragones de Cuera”

Nos gusta, nos encanta hablar de historia en 'La mañana del Fin de Semana'. Nos hemos centrado en los aspectos más curiosos y menos conocidos de la historia española, cosas que muchos no teníamos ni idea de que estaban ahí y sin embargo forman parte también de nuestra historia. Esta semana Álvaro Echeverría nos ha hablado de una unidad militar que operaba en la España colonial. Estamos hablando de todo el sur de Estados Unidos. Es una extensión inmensa, hablamos de los “Dragones de Cuera” y que tiene una historia muy peculiar en la defensa y control de los presidios, pero también con los indios que había allí que son los famosos apaches. Vamos a empezar diciendo, ¿qué es esto de los dragones? ¿A qué llamamos dragón exactamente dentro de las unidades militares?

Los dragones eran unidades de caballería, que además combatían muy bien a pie, podían hacer cualquiera de las dos cosas y por eso los terminaron llamando dragones. Se extendieron por toda la por toda la frontera: Tejas, Nuevo México, Alta California y Baja California, hasta Florida. Es muy curioso que en su momento de mayor esplendor solamente fueron 1500 unidades y tenían que defender una frontera de 6000 km.

Vestimenta

También era bastante curiosa su vestimenta. Los colores que tenían estos dragones de Cuera y las armas que podían utilizar, incluso el nombre dragón de Cuera viene precisamente de esa vestimenta. Era muy particular sobre todo con los colores rojos y azules sobre los que destacaba un sombrero que les hacía muy reconocibles. También destacaba una especie de coraza de cuero que llevaban. Pero sin duda, lo más representativo era ese sombrero de picador.

Eran voluntarios

En el servicio tenían una serie de condiciones que tenían que cumplir. Entre ellas estaban la de completar un ciclo de 10 años como mínimo. Además, todos los “Dragones de Cuera” eran voluntarios. Y la más importante: debían tener honor. Y tan importante era el honor que lo llevaban en una inscripción en sus espadas que decía: “No me saques sin razón. No me envaines sin honor”.