¿Es posible atajar la violencia filio-parental?

¿Qué se le pasa por la cabeza a un hijo cuando insulta día tras día a sus padres? ¿O cuando hace que la convivencia con ellos sea lo más parecido a una pesadilla? ¿Y qué piensan los padres? ¿Cómo admitir que lo que más quieres en este mundo te está haciendo la vida imposible? A todas esas preguntas hemos intentado dar respuesta en La Mañana del Fin de Semana de COPE.

La violencia filio-parental se define como el conjunto de conductas reiteradas de violencia física o psicológica dirigida de los hijos a sus progenitores. Cada año se abren en torno a 5.000 expedientes a jóvenes por este tipo de delito, pero sólo se denuncian los casos más graves, entre un 10 y un 15% del total. El año pasado se abrieron, en concreto, 5.055 expedientes, casi un 6% más que en 2018. Son datos del Informe sobre Violencia Filio-parental que ha realizado la Fundación Amigó https://fundacionamigo.org/ elaborado a partir de las cifras publicadas por la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Esta Fundación, inspirada en la obra del religioso capuchino Luis Amigó, tiene a sus espaldas más de 20 años de experiencia en la intervención socioeducativa. Hoy nos fijamos en un proyecto, que nace hace 6 años, un proyecto que se llama “Conviviendo”, en el que intentan ayudar a las familias que sufren este tipo de problema. Funciona en 8 ciudades: Madrid, La Coruña, Vigo, Bilbao, Torrelavega, Alicante, Valencia y Castellón. Es un servicio gratuito de resolución positiva de los conflictos entre adolescentes y sus familias. Como explican desde la Fundación Amigo, la violencia que ejercen los hijos hacia sus padres, en muchas, ocasiones es una realidad invisible, que no ve la luz, que se queda oculta en el ámbito privado.

Existe una cifra negra que no se detecta porque no se llega a la denuncia. Es un fenómeno social complejo, que va en aumento. El año pasado, Andalucía fue la CCAA donde se abrieron más expedientes a menores por este tipo de delito. Detrás, se sitúa la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. Muchas veces se piensa que solo ocurre en familias desestructuradas pero no es así, como nos ha contado Irene Gallego, psicóloga en Fundación Amigó y coordinadora del Proyecto Conviviendo Madrid.

En muchas ocasiones, los padres sienten que sus hijos no aceptan su autoridad, tienen miedo de llevarles la contraria o no complacerles. La edad media de los hijos que agreden a sus progenitores es de 15 años y medio. Y el perfil de estos chavales viene marcado por su gran dificultad a la hora de afrontar una conversación para poder gestionar lo que sienten.

Como decíamos al principio, es complicado que un padre o una madre admitan que su hijo es violento con ellos. Te lo mostramos en el reportaje con un ejemplo. Con el de la familia “García”, vamos a llamarles. Su hija tiene 20 años, esta familia pasó 3 en el programa Conviviendo de la Fundación Amigó. Su padre nos ha contado cómo le costó reconocer lo que pasaba en casa. También, que lo que sufrió antes de pedir ayuda.

En las terapias de ayuda gratuitas que ofrece la Fundación Amigó participan tanto padres como hijos. Hasta el año pasado han atendido a más de 2.000 personas, miembros de unas 900 familias. El 83% de los padres y madres atendidos en el Proyecto Conviviendo ha mejorado sus competencias parentales. El 75% de los hijos ha mejorado su actitud en la dinámica familiar. Y hay un 98% de satisfacción con la intervención realizada tanto en los padres como en los hijos.