Un oncólogo revela el motivo por el que están aumentando los casos de cáncer entre los jóvenes

Vamos a tratar de responder a una pregunta que nos hemos hecho a raíz de lo que estamos viendo a nuestro alrededor últimamente, pero, sobre todo, tras ver y escuchar los resultados de los últimos estudios científicos... ¿Por qué están aumentando los casos de cáncer en personas jóvenes? Los nuevos casos entre los menores de 50 años en todo el mundo han aumentado un 79% en las 3 últimas décadas. Así lo recoge un estudio elaborado por una veintena de investigadores de distintas y prestigiosas instituciones de China, EEUU, Grecia, Reino Unido o Suecia. El trabajo se basa en datos recopilados entre 1990 y 2019.

La respuesta no es ni única ni sencilla, como te puedes imaginar. Y, sin duda, la interpretación de los datos requiere cautela y rigor. Los especialistas apuntan a los hábitos y estilos de vida poco saludables: una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, la contaminación. Pero tampoco descartan que otros factores aún desconocidos estén mediando. Hablan de una combinación de factores.

Lo cierto es que los especialistas explican que no siempre se puede establecer una causalidad directa ante un cáncer, ni siquiera qué factores pueden estar implicados. Eso es lo primero que hay que tener claro. Pero sí existen algunos puntos que los expertos tienen claros, sí hay factores bien identificados. Por ejemplo: el estilo de vida que juega un papel determinante: los cambios en la dieta, la obesidad, la falta de actividad física, o la contaminación ambiental pueden haber afectado la incidencia del cáncer de aparición temprana. Además del alcohol y el tabaquismo.

Lo ha detallado en COPE el doctor César Rodríguez, presidente de SEOM, la sociedad española de oncología médica: ”son factores ligados a un estilo de vida occidental que ya se ha demostrado que influyen en muchos tipos de tumor”.

Si nos detenemos en las cifras vemos que los casos nuevos de cáncer entre los menores de 50 años en todo el mundo han aumentado un 79% en los últimos 30 años, con un incremento más rápido en los detráquea y próstata, y el mayor número de muertes en los de mama, tráquea, pulmón, intestino y estómago.Según ese macroestudio del que te hablaba antes, las tasas más altas de tumores de aparición temprana en el año 2019 se produjeron en América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y en Europa occidental.



Más de un millón de personas menores de 50 años fallecieron en todo el mundo a causa de un cáncer hace 3 años. Este dato supone un incremento del 28% respecto a 1990.

En los países que tienen unos ingresos que van de bajos a medios,el cáncer de aparición temprana tuvo un impacto mucho mayor en las mujeres que en los hombres, tanto en términos de muertes como de mala salud posterior.Y en el conjunto, el de mama fue el más identificado a nivel mundial en el año 2019. En este tipo de tumor también influyen los factores reproductivos: “menor numero de embarazos, un primer embarazo tardío...”

Tras las cifras están, por supuesto, las personas. Como Silvia a quien le detectaron un tumor cuando tenía 38 años. Ahora se encuentra estable según nos ha contado: “Físicamente me encuentro bastante bien... me encuentro bien de salud física y emocionalmente me encuentro bastante bien con algunos días claramente de bajones”.

¿Y en quién se apoya en los momentos de más bajón? Pues nos cuenta que siempre tiene a su familia al lado, pero que, en los momentos más duros, prefiere hablar con otras mujeres que estén pasando por lo mismo que ella.

Noelia Martínez, que es oncóloga médica del Hospital Ramón y Cajal, nos ha explicado por qué es vital un diagnóstico precoz: “Porque en función del diagnóstico, la posibilidad de tener metástasis en un futuro es más probable. Cuanto más pequeño los tratamientos serán más efectivos”.

En general, las mejores técnicas de diagnóstico y de cribado que tenemos hoy en día también repercuten en que se detecte un cáncer a edades más tempranas como nos detalla el doctor César Rodríguez, presidente de la sociedad española de oncología médica: “Puede estar llevado a que adelantemos el diagnóstico”.