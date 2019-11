Pájaros en la Cabeza, el restaurante que da vida a los sueños de María, una joven con Síndrome de Down

Es el caso de las casi 35 mil personas con Síndrome de Down en España, unos datos que llevan varios años manteniéndose, pues el número de personas con esta discapacidad intelectual no crece, sino que poco a poco va disminuyendo, a consecuencia del decrecimiento en el número de nacimientos en España. Son personas distintas, pero capaces. Son personas que necesitan un poco de nuestra ayuda, pero que se valen por ellas mismas si las ayudas a crecer. Y que, por supuesto, pueden llegar a hacer una vida normal, como nos explica Agustín Martín, director de la Federación Española de Síndrome de Down.

Una realidad por la que se ha luchado, se ha trabajado y por la que se sigue peleando diariamente. Una realidad que nace del corazón de muchas familias. Recordamos que en España hay alrededor de 35 mil personas con Síndrome de Down, y junto a ellas, en su día a día, muchas personas más que les acompañan. Hoy vamos a dejar libre a los pájaros que tenemos en la cabeza. Y lo vamos a hacer conociendo la historia de María Izuel.

María Izuel tiene Síndrome de Down. Lo tiene por genética. Lo que tiene por naturaleza propia es la fuerza que transmite, la ilusión con la que trabaja, la sonoridad de su risa y la vida que regala. María trabaja en el restaurante Pájaros en la Cabeza, ubicado en Zaragoza. Allí lleva ya 5 años.

La oportunidad le llegó el 1 de enero de 2015. Estrenaba año con un contrato indefinido y feliz de poder trabajar en un restaurante donde las diferencias no existen. Sólo la profesionalidad, el cariño y el buen hacer.

Los pájaros salieron de la cabeza de Alberto Muñoz. Él es el artífice de todo esto. Es el que le dio la oportunidad a María e Íñigo de firmar su primer contrato laboral. Pájaros que dan vida al restaurante, valga la redundancia, Pájaros en la Cabeza.

Para Alberto, ver a María fue “amor a primera vista”. Él soñaba con crear un proyecto en el que la inclusión de estas personas, personas con discapacidad, fuese el motor que le diese vida.

Con esta idea fantaseaba desde siempre, se fortaleció en Polonia y viajó hasta Zaragoza para convertirse, a día de hoy, en una realidad. Un día a día que nunca es igual y en el que agradece el cariño que transmite María.

Pero no nos andamos con rodeos. En un mundo muchas veces frío y calculador, dar la oportunidad a personas con discapacidad siempre requiere arriesgar y sobre todo tener confianza. Pero al igual que existen los riesgos también las recompensas, una que le hace mirar al futuro. Gracias a este proyecto, María subió hace poco a recoger un premio. El Premio Nacional de Cepyme,en reconocimiento a la inclusión laboral de estas personas, y para Alberto a la labor y el valor que María aporta al restaurante.

La realidad es que sí se puede y que es una realidad que debemos de salvaguardar, una realidad en la que todos debemos de ser conscientes y partícipes. Una realidad por la que apuesta la Federación Española de Síndrome de Down, y por supuesto su director, Agustín Martín.

María tiene Síndrome de Down, pero eso le permite ser más valiente, en un mundo en el que hay que recordar que todos somos la misma bombilla pese a que desprendamos distinta luz. Porque hay veces que necesitamos tener pájaros en la cabeza y en ocasiones un corazón, como el suyo, sin juicios, sin miedos. Y, como nos dedica con su canción favorita “Quédate Conmigo”, nosotros nos quedamos.