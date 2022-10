La okupación aumenta de forma preocupante en los últimos años

El mayor problema lo encontramos en que todavía no hay un instrumento legal eficaz, que frene esta práctica que tanto daño hace a propietarios y a vecinos. Aunque ahora, estamos muy pendientes de la inesperada modificación legislativa que ha impulsado el PSOE para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Veremos qué pasa con esto.

Pero mientras ese momento llega, vamos a indagar en cómo están las cosas ahora mismo. Y para eso, vamos a conocer la historia de Tino Huertas. Tino es un vecino de Algeciras que hace unos tres años se fue a vivir a Burgos para cuidar de su madre enferma y, posteriormente, para recibir tratamiento contra un cáncer. Tino cerró su casa en Algeciras y se fue con la intención de volver cuando todo pasase. Pero un día, recibe una llamada inesperada de sus antiguos vecinos. Pero ahí no quedó la cosa, porque el okupa, incluso decidió hacer “obra en casa”

Aprovechando que Tino llevaba mucho tiempo sin pasar por allí, un hombre entró ilegalmente en la vivienda, y construyó un apartamento justo encima de la casa, ampliando tres veces su superficie. Como era de esperar, en cuanto Tino se entera, va a la policía. El 30 de agosto de 2021 pone denuncia y no le dan fecha para el juicio hasta el 4 de julio de 2022. “Salió la sentencia a mi favor, como era de esperar, la vivienda es mía y él la ha ocupado. Le pregunto a la señora en el juicio que qué le sostenía, y resulta que ganaba más dinero que yo. Es decir, no ocupó la casa como una necesidad”.

Eso sí, la pesadilla de Tino aún no ha terminado, porque aunque ha “recuperado” su casa, las plantas de arriba, las que construyó de manera ilegal el okupa, aún siguen ocupadas -nunca mejor dicho- por este individuo. Una situación que es muy complicada y en la que otros muchos españoles también se encuentran. La comunidad peor parada es Cataluña. Tal y como nos cuenta Montserrat Junyent, responsable del área de asesoría jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. “Es la más afectada. La pionera, pero con un modelo que se ha extendido. Hay tolerancia desde las administraciones en cuanto a los motivos y ha habido un marco legal que abre la puerta a legitimar la okupación”.

Seguido de Cataluña, en Andalucía también se está potenciando este problema, sobre todo en la costa, en las segundas viviendas. De hecho, la mayoría de casos, eso sí, son usurpaciones -okupaciones de pisos vacíos (una herencia, por ejemplo) o del banco- mientras que los allanamientos -que es cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera, segunda o tercera residencia- son residuales.

Lo que se nos viene a la cabeza es que “recuperar nuestra propia casa” debería ser fácil, y en teoría lo es. Julio Naveira, abogado experto en derecho inmobiliario no cuenta cómo se establece en la ley de nuestro país. “Denunciar ante la policía, la policía solicita la documentación a los okupas, que deben identificarse y una vez identificados deben mostrar el contrato de la vivienda. Si no lo tienen, deben ser detenidos, puestos a disposición judicial, y en ese mismo instante devolverle al propietario la posesión de la vivienda. En un plazo de 24 horas ya se podría conseguir la recuperación por parte del propietario”.

No hacemos spoiler a nadie, si decimos que esta ley no se aplica... Y ¿Qué pasa? Pues que los okupas son conscientes de todo esto y aprovechan sabiendo que no les van a echar tan fácilmente.

Y claro, no solo se pierde la vivienda, sino todo el dinero que supone mantenerla: el propietario tiene que seguir pagando los suministros (agua, luz…), impuestos y gastos de la comunidad. A esto se le podría sumar la hipoteca, en caso de estar envuelto en un préstamo hipotecario. Y es que esto, no es lo normal. Sobre todo si comparamos nuestra situación con la que tienen otros países de la Unión Europea, donde la ley sí es eficaz.

Por ejemplo, en Francia, en caso de que se haya okupado en menos de 48 horas, el propietario puede avisar a la Policía, que puede expulsar a los intrusos sin necesidad de contar con el permiso de un juez. En Alemania, tras denunciar la okupación, el desalojo se produce en 24 horas, al igual que en Reino Unido, donde el proceso también es bastante eficaz. Y en Italia, se celebra un juicio rápido tras la denuncia que también acelera mucho el proceso.