El mundo rural vuelve a llenarse gracias al teletrabajo

Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Entre las muchas consecuencias del coronavirus, sorprenden sobre todo aquellas que posiblemente afecten a nuestro modo de vida a largo plazo. Algunas porque son necesarias y otras porque no han venido tan mal dadas como en un principio pudimos creer. Es por eso que en La Mañana de Fin de Semana de COPE hemos puesto el foco de atención en un fenómeno que se lleva produciendo desde mediados de marzo, cuando la pandemia puso en jaque a la sociedad y los españoles (y el resto del mundo) tuvimos que mantener activa nuestra vida laboral pero desde casa. El teletrabajo ha ofrecido a aquellos que se lo han podido permitir una oportunidad para huir de la oficina y del ruido de la metrópoli sin perder la conexión con su mundo laboral.

Cada vez más personas se instalan fuera de las grandes ciudades con la esperanza de poder trabajar con la mirada puesta en el campo en vez de en el asfalto. Uno de ellos es Adrián, un joven abogado de 28 años que supo ver lo que se nos venía encima y justo antes del confinamiento se marchó a Villares del Saz, en Cuenca. Desde allí, dice que echa de menos el ambiente de oficina y que en casa es más fácil distraerse, sin embargo hace “exactamente lo mismo que los de la oficina, las tareas son las mismas, las funciones son las mismas, el reparto de tareas con los compañeros...”.

Las condiciones son las mismas y Adrián gana en calidad de vida. Y como Adrián muchos otros han optado por abandonar sus hogares en la ciudad y escapar en busca de aires más limpios y otros horizontes a los que mirar en los descansos del trabajo. Algunos ya hablan de la repoblación de los pueblos. Muchos en la costa y otros muchos en el extrarradio de ciudades como Madrid.

Miraflores de la Sierra, a 49 kilómetros de la capital, vive ahora uno de sus mejores momentos. Un pueblo que antes de la pandemia no llegaba a los 6 mil habitantes, ahora, vive un boom inmobiliario. En COPE, Arturo Orellana, quien está al frente de una inmobiliaria de esta localidadm, nos confirmaba que casi mil personas se han empadronado en los últimos meses: “A raíz de la pandemia hay mucha gente que ha alquilado y en algunos casos incluso gente que ha comprado”. Arturo nos cuenta que la mayor parte lo hacen por miedo a que un nuevo confinamiento les coja enclaustrados en un piso en la ciudad: “Hay gente que no tiene la posibilidad de tener una terraza o un espacio para poder salir si hay un confinamiento”.

Aún así, no todo es coger la maleta e irse. El gran déficit de la España rural sigue siendo la brecha digital. Aparte de servicios sanitarios o educativos, las principales quejas suelen venir por la falta de Internet o de fibra. Mombeltrán, en Ávila, también muy cerquita de la capital, tiene 991 habitantes según las últimas cifras ofrecidas por el INE. Según su alcalde, Francisco Hernández de la Hoz, el principal problema de los nuevos vecinos es la falta de Internet. “Ha sido un problema grave para la gente que ha venido a teletrabajar durante el confinamiento […] No tenemos los cien megas deseados, que serían muy buenos, no va a ser la panacea para solucionar la despoblación pero es un granito más de arena para contribuir a ello”.

Al menos 100 personas, entre jubilados y jóvenes dispuestos a trabajar desde casa, fueron a Mombeltrán a pasar el confinamiento. Algunos, dice el alcalde, han optado por empadronarse. “Desde el Ayuntamiento hemos hecho un llamamiento para que los que llevan más de seis meses viviendo con nosotros se empadronen”. Como veníamos diciendo, el coronavirus ha planteado nuevas oportunidades que podrían mejorar nuestra calidad de vida. Desde luego, si esto al menos sirve para mejorar los servicios en las zonas rurales españolas, bienvenido sea.