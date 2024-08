De Madrid a Almería por un anuncio del periódico: Así es la profesión que solo ejercen 15 personas en España

Todos los veranos, por estas fechas, tenemos cita con una profesión que está desapareciendo en un edificio que, según se dice, es el único incapaz de estropear el paisaje, porque lo que hace es complementarlo.

Esta semana se celebra el Día Internacional del Faro,esa torre que por la noche sirve de señal a los navegantes y que antaño, en un día con niebla, suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Pero además, es un trabajo abocado a la extinción inevitable, a causa de la llegada de las nuevas tecnologías. Se trata de la profesión de farero o torrero, que tiene la misión de atender y cuidar los faros.

En España hay en torno a 200 faros en nuestras costas, pero ¿cuántos fareros hay para cuidarlos? Se estima que haya unos 30, aunque se cree que en realidad la cifra es menor y ronda los 15.

De Madrid a Almería para ser farero

Uno de ellos es Mario Sanz Cruz. Está a cargo de tres faros en la costa de Almería, el de Mesa Roldán, el de Mojácar y el faro de Punta Polancra, tiene 63 años, y lleva la mitad de su vida en esta profesión.

"Ha cambiado mucho. Antiguamente, había que encender por la noche porque había que encenderlo con aceite. Antes había dos fareros por faro y ahora uno por cada tres o cuatro desde que es automático. Ahora lo que tenemos que hacer es más bien mantenimiento general", cuenta en COPE.

En 1992 se decretó la orden de que el oficio del farero se consideraba en extinción, y a esto se sumó que los faros empezaron a manejarse por control remoto, lo que cambió radicalmente su trabajo. Ya no se necesitaban tantos fareros, pero él siempre ha estado trabajando en esos faros, y allí se siente a gusto.

Mario es de Madrid, se ha criado en el barrio de Vallecas, pero ha acabado en la costa de Almería. "Tenía un bar de copas con mi mujer en Madrid. Ella siempre decía que quería ir al mar. Vi un anuncio de una academia que preparaba las oposiciones para farero, le dije, me voy a apuntar y como tenga suerte te vas a hartar de mar. Estudié bastante y aprobé", ha explicado.

A día de hoy, más de tres décadas dedicándose al faro, y todo comenzó por un anuncio en un periódico.

Explica que como están muy separados unos de otros, es difícil mantener el contacto. Aun así, Mario siempre busca la forma de intentar comunicarse con alguno de ellos para poder resolver una duda que siempre le ha generado curiosidad.

En todos estos años, este farero madrileño también ha investigado y escrito mucho sobre faros y además ha guardado piezas antiguas. Todo para montar un museo en el faro de Mesa Roldán que se puede visitar, eso sí, con cita previa.





El día del Faro

El Día del Faro es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre el papel que estos monumentos han desempeñado a lo largo de la historia, y su importancia en la cultura marítima.

Muchas asociaciones se encargan de concienciar al público sobre la importancia histórica y cultural de los faros. Iñaki García es tesorero de la Asociación Cultural Amigos de los Faros de Euskadi, la cual cumple 10 años el próximo día 14. En verano incluso realizan un concurso de fotografía, en el que piden a la gente que visite un faro, se saque una foto y la manden.





Los faros son símbolos de la historia que merecen ser preservados para las futuras generaciones. Por desgracia, como explica Iñaki a COPE, muchos niños o jóvenes no saben lo que es.

Por otro lado, es difícil acceder a los faros a nivel estatal, depende de las autoridades portuarias y los que viven allí. Desde la asociación, pretenden animar e impulsar a quien corresponda, que se haga algo con esos edificios.

Una profesión en extinción

Se prevé que la profesión del farero se extinga en 10 años es una de las tristezas que tienen los fareros. Y no es que la gente no quiera entrar, sino que no pueden porque en 1993 se acabaron las oposiciones para el cuerpo de fareros.





A pesar de estar abocado a la extinción, en el mercado laboral no se encuentra reemplazo. Por lo que las autoridades se encuentran ante ese dilema en el que ya no salen oposiciones, pero las empresas de mantenimiento tampoco cumplen con todas las funciones del farero.