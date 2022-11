Los motivos que podrían llevar a los transportistas a convocar una nueva huelga ocho meses después

Especialmente se vieron perjudicados los sectores lácteos y de cerveza, grandes firmas (Danone y Heineken) anunciaron incluso la interrupción temporal de sus servicios. La Plataforma para la Defensa del Transporte es la organización que convocó la huelga. Una plataforma que no contó ni cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Transporte por Carretera que engloba a las principales organizaciones del sector ¿Por qué nos remontamos a marzo? Pues porque la Plataforma para la Defensa del Transporte está a punto de convocar otra huelga indefinida. Lo tienen que decidir los socios este fin de semana.

Están formados principalmente por transportistas autónomos pero se niegan a darnos cifras. Denuncian ahora que la ley de transportes no se cumple en España. Es lo que nos trasladaba a COPE el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández. “La administración no debería dar lugar a que esto suceda. Les damos las soluciones, no buscamos que alguien nos las dé. Está la ley francesa de transporte, muy parecida a la nuestra pero con matices muy importantes a la hora del control, a la hora de sancionar, a la hora de responsabilizar a incumplidores... y de esa manera, la ley se estaría cumpliendo en España”.





Qué ha cambiado desde los paros de marzo

¿Qué es lo que ha cambiado de marzo ahora? Los paros de marzo acabaron con una reunión informativa entre el Ministerio de Transportes y la Plataforma. Esto quiere decir que no se llegaron a acuerdos. Las mejoras que ha tenido el sector en estos últimos meses son gracias a la negociaciones del Comité Nacional de Transportes. El paro de la plataforma sí que aceleró la respuesta del Gobierno. Reclaman ahora varios puntos. Uno de ellos es que los transportistas siguen descargando los camiones. Está ya regulado. Hay un real decreto que lo prohíbe y además sanciona tanto a la empresa como al camionero. Las asociaciones nos dicen que salvo excepciones es una cosa que se cumple.

Hay excepciones, por supuesto. Pero son las propias asociaciones las que dan la clave: tiempo. Ovidio de la Roza es el Presidente de CETM. Agrupa a empresarios de transporte de mercancías de todo el Estado. Es relevante porque agrupa a la mayoría de las empresas y autónomos transportistas del país. “Se está cumpliendo, han mejorado muchísimo las condiciones de trabajo, pero obviamente tenemos que seguir profundizando. Cambios históricos no se producen de la noche a la mañana”.

Otro de los puntos claves en el sector de los camioneros es la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible que está en vigor desde septiembre. Una revisión que desde la plataforma dicen que no sirve. Que no salen las cuentas. Pero así la desgrana el vicepresidente de ASTIC, la Asociación que agrupa a los grandes empresas de transportes. “Entran a jugar las fechas en las que se pactó el precio del transporte, las fechas en las que realmente el transporte se ejecuta y la diferencia de costes de combustible entre las dos fechas. Esa diferencia se mete en una fórmula, se le aplica un porcentaje y se saca cuánto debe incrementar... y es obligatorio y no lo puede incumplir nadie, no se puede pactar otra fórmula”.





Asalariado o autónomo, las diferencias entre transportistas

Tenemos que entender el sector transportes como un gran conglomerado de más de 100.000 empresas, la mayoría de autónomos y pequeñas empresas. Pero también hay camioneros asalariados que trabajan para grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene realidades diferentes. Los problemas de un autónomo en este país no son los mismos que los de un asalariado por mucho que ambos trabajen al volante de un camión.

Esta es la sensación este fin de semana en el que se decide si se convoca o no un paro de transportes por la Plataforma para la Defensa del Transporte. De ser así, sería el segundo en lo que va de año. El mismo año en el que como escuchas se han conseguido avances para el sector. No quiere decir esto que se hayan resuelto todos las necesidades. Hablamos de un sector que vive de los carburantes que han subido más de un 30% en lo que va de año. Camioneros que se enfrentan a la inseguridad de las carreteras y de dormir en la cabina -en muchas ocasiones- sin protección. Transportistas con sueldos que no hacen que les den las cuentas. Esos son los problemas reales.