Los cruceros todavía no ven la luz ¿qué impacto tiene?

La apertura de fronteras ha llegado por tierra y aire pero todavía no por mar. España mantiene las restricciones a la llegada de cruceros hasta que concluya la crisis sanitaria. Según el BOE, solo se permitirían algunas entradas selectivas si cuentan con el visto bueno de Sanidad. Da la impresión de que al sector todavía le queda una larga travesía por el desierto. Este parón provoca un golpe económico importante, para las navieras y para todos los negocios que viven del movimiento que generan estos hoteles flotantes. Este mercado movió el año pasado unos 32 millones de pasajeros en todo el mundo. Casi un tercio, 10,1 millones, pasaron por alguno de nuestros puertos. Los ingresos que dejaron en nuestro país alcanzaron los 1.500 millones de euros.

En La Mañana del Fin de Semana de COPE hemos hablado con Alfredo Serrano, director general de CLIA, la Asociación Internacional de Cruceros que integra a las principales navieras. Ha reconocido que el sector está viviendo “el peor año de su historia”. “Estamos sufriendo mucho. Lo estamos pasando mal Las compañías más grandes, que cotizan en Bolsa, han perdido bastante dinero. Han acudido a los mercados y han obtenido financiación durante un tiempo. Esperemos que se vuelva cuanto antes a una cierta normalidad porque hay muchos puestos de trabajo en juego”, asegura. Serrano no da el verano por perdido. “No nos hemos rendido todavía y mantengo la esperanza de ver algún crucero en agosto en los puertos españoles”, apunta. Ha contado que el sector analiza la reanudación de las operaciones con protocolos muy reforzados, garantizando la seguridad sobre todo en las zonas comunes de los barcos, desde la piscina al restaurante. Admite que en la mayor parte de los casos un crucero con la mitad del aforo “no sería rentable”.

Hablamos de barcos que pueden llevar varios miles de pasajeros que gastan mucho dinero, en comercios, restaurantes o excursiones. De que lleguen los cruceros dependen muchos pequeños negocios. Por eso, hemos querido conocer la realidad de uno de ellos. Concepción heredó hace cuatro años una tienda de recuerdos en la Plaza de las Flores, en lo mejor de Cádiz. “Te diría que es un desastre, pero es mucho peor”, ha señalado en COPE. “Ya estamos notando que con el turismo nacional no llegamos. Nosotros tenemos que trabajar un verano intenso para sobrevivir un crudo invierno y no va a haber manera” apunta. Avisa que “no sé si voy a poder mantener el negocio abierto”. Ha agradecido las ayudas del Gobierno a los autónomos pero recuerda que no cubren todos los gastos. “Si no vendemos ¿cómo pagamos?. Mantengo un negocio abierto cuando no hay gente. No haces caja”. Desgraciadamente la historia de Concepción se repite en muchas tiendas de las Ramblas de Barcelona o del centro de Palma de Mallorca.