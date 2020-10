El 20% de los casos de cáncer, sin diagnóstico por culpa de la pandemia

La llegada del coronavirus ha traído consigo cientos de consecuencias económicas, laborales y sanitarias. La saturación de los hospitales en los días duros de la pandemia ha dejado daños colaterales no solo en los propios pacientes de la Covid-19 sino de otras enfermedades que automáticamente se han quedado en segundo plano. Enfermedades tan del día a día que hace apenas unos meses estaban completamente visibilizadas y ahora parece que ya nadie se acuerda de ellas. Enfermedades que no nos suenan extrañas pero que hace mucho tiempo que no hablamos de ellas y para algunos ya quedan lejanas. Enfermedades como el cáncer. El colapso de las instituciones sanitarias ha dejado datos escalofriantes sobre la falta de medios para diagnosticar y tratar una enfermedad que identifica más de 200 mil nuevos casos cada año en España. Según los datos preliminares de un estudio que está realizando la Asociación Española contra el Cáncer, al menos un 20% de casos se han dejado de diagnosticar. Un dato muy importante si pensamos que un pronto diagnóstico en una enfermedad como esta puede suponer la diferencia entre vivir o morir.

Una situación que al Doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, le preocupa especialmente. Ha contado en COPE que hay cánceres que no han podido diagnosticar porque los pacientes han dejado de ir al médico: “a estas alturas de la película lo que nos preocupa es, sobretodo, los pacientes que durante todo este tiempo tendrían que haberse diagnosticado. Es decir, la incidencia del cáncer, no para, no mengua, no disminuye... haya virus o no haya virus”.

Y no solo ha dejado a muchos pacientes con diagnósticos tardíos sino que muchos de los tratamientos se han visto retrasados: por ejemplo, las cirugías, “hay tumores en los que podemos hacer adaptaciones y hacer tratamientos generales antes de operar. En vez de operar primero y hacer tratamientos después.”

El tratamiento de un cáncer no solo pasa por quimioterapias y cirugías, también hay pruebas de control que se han visto retrasadas. Ese es el caso de Eva. Ella hace varios años tuvo un cáncer que ya parece que ha superado. Sin embargo, sigue teniendo que cumplir su agenda de revisiones para controlar que no aparezca de nuevo. En la última, el día antes del estado de alarma, detectaron una anomalía. Claro, cientos de dudas aparecen en ese momento. Dudas que la han acompañado todos los meses que el diagnostico ha tardado en llegar: “Generalmente ya cuando tienes una revisión, esperar los resultados es bastante agobiante. A mi me los suelen dar en un máximo de tres semanas, a mi me los han llegado a dar en cuatro días. Pero en este caso tardaron más de tres meses”

Eva tuvo suerte. Al final resultó que no era nada pero no por ello han sido tres meses cortos para Eva. Las revisiones son una dinámica común para evitar que un cáncer ya superado aparezca de nuevo. Son pruebas muy importantes que evitan que un nuevo cáncer se desarrolle y genere un mal diagnóstico. Por el tipo de cáncer de Eva, su tumor debía ser tratado en dos hospitales distintos “y bueno, yo he visto afectadas mis revisiones desde el inicio de la pandemia en los dos hospitales. En uno por el retraso en darme resultados y en otro directamente porque llevan sin verme desde hace prácticamente un año”.

Las consecuencias psicológicas de esta situación son también cuantificables. Al menos un 30% de los pacientes han sufrido depresión o ansiedad ante la incertidumbre... Nos cuenta Eva que el tiempo entre la prueba y el diagnóstico es siempre un suplicio y mucho más si el resultado se dilata durante meses: “el paciente oncológico siempre piensa: si no me llaman es que no hay nada. Pero claro, tres meses, con la pandemia, con todo lo que se oía... sanitarios contagiados y demás. Pues te entra la duda. A lo mejor no hay nada pero a lo mejor es que no hay nadie viendo mi prueba y hay algo sin diagnosticar. Y tres meses en una enfermedad como es el cáncer significa un buen pronóstico o un mal pronóstico. Estamos hablando de salvar vidas”

Eva, además de paciente, es voluntaria y sabe de primera mano que su caso no es algo puntual. Además no solo en el retraso de las pruebas sino en los propios pacientes que prefieren esperar a que todo acabe antes de ir a una revisión. “Hay muchísima gente que a lo mejor, con todo el tema que está habiendo en los ambulatorios y en los hospitales que están saturados, a lo mejor se encuentra algo y piensa en dejarlo y esperar a que pase todo esto. Y a lo mejor cuando se van a hacer una revisión o cuando les van a dar una cita pues es que a lo mejor ya ha pasado un tiempo que es precioso para un diagnóstico”.

Además, no solo los diagnósticos y revisiones se han visto afectadas. Según los datos recogidos por la Sociedad Europea de Oncología Médica, más del 60% de los centros redujeron su actividad en el pico de la pandemia. Un dato que se traduce en retrasos en cirugías y en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, que son vitales para luchar contra la enfermedad. Desde el punto de vista de Eva “la Covid ha sido muy fuerte, lo sigue siendo.. Ha llegado un momento en el que todo es Covid y hay enfermedades que siguen estando allí, que han estado y seguirán estando. Y ya no solamente los tratamientos y las consultas, también la investigación. Todos los recursos tanto sanitarios y recursos humanos se ha destinado al Covid”.

El coronavirus es una prioridad médica en estos momentos y su repercusión en nuestras vidas lo ha convertido también en una prioridad vital. Pero no por ello debemos dejar de visibilizar otras enfermedades que siguen existiendo. Debemos seguir investigando y debemos seguir luchando porque aunque su impacto parezca menor sigue siendo el día a día de cientos de miles de afectados.