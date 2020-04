Las familias de niños con discapacidad intelectual piden comprensión y solidaridad durante el confinamiento

Salir a pasear con tu hijo con autismo, no por gusto, si no porque lo necesita, y que te increpen e insulten desde las ventanas. Desgraciadamente esta situación la han vivido varias familias de niños con discapacidad intelectual o algún trastorno de la conducta durante este estado de alarma. Por eso, han decidido que desde ahora se identificarán con un pañuelo azul cuando salgan a dar los paseos terapéuticos que estos niños necesitan y así evitar este mal trago de recibir insultos. Solo piden una cosa: apoyo y solidaridad ante sus necesidades particulares.

Pablo es un chico de 18 años con autismo. Cambiar su rutina de una forma tan extrema es uno de las peores cosas que les pueden suceder a las personas como él, tal y como nos dice su padre Jorge: “Cambiar la rutina de alguien con TEA de la noche a la mañana es lo más complicado para intentar llevar esta situación de la mejor manera posible. Aún así hemos conseguido día a día hacer lo mismo para que él coja confianza”. Pablo reclama continuamente salir a la calle y por ello tiene que salir con su padre para dar paseos andando e incluso en el coche para tranquilizarse. “A nosotros por suerte no nos ha pasado nada, pero hay que entender y empatizar. Es la policía quien tiene que hacer de policía, no la gente”, asegura Jorge.

"SE ME PARTE EL ALMA"

De la misma edad que Pablo es Donald Manuel. A pesar de tener una discapacidad intelectual grave, este chico de origen africano es muy sociable y activo. Le gusta hacer natación, senderismo, ciclismo...y por ello el confinamiento está resultando complicado tanto para él como para su madre Cristina. “Me pide continuamente salir a la calle. Intenta de todas las maneras mediante estrategias conseguirlo: se pone el abrigo, coge la mochila...y se va a la puerta y me dice: “abre, abre”. Se me parte el alma”, nos confiesa su madre., que dice verle “más decaído”. A pesar de ello, las videoconferencias con sus amigos lo alegran y le hacen esta situación un poco más llevadera.

Y es que estas personas no entienden el por qué no pueden salir a la calle y de ahí la posibilidad de que puedan sufrir crisis. Jorge Garrigues tiene un hijo de 10 años, que también se llama Jorge, y tiene Síndrome de Asperger. Ante posibles crisis, da un consejo que puede servir para todo el mundo: “Aunque parezca mentira, lo principal es tranquilizarnos nosotros. Después intentamos explicarle a él por qué no puede salir y hay que hacerlo sin rodeos”. Afirma que su hijo de momento lo lleva bien pero asegura que si necesita salir a la calle lo hará primero a la terraza comunitaria y si es necesario pisar la calle, lo hará por la noche para evitar posibles problemas.

Hay que recordar que, por ley, estas personas tienen permitido salir a dar estos pequeños paseos terapéuticos tan necesarios tanto para ellos como para sus familias.