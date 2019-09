Las claves de la muerte del joven de la M-50: una familia rota y un kamikaze homicida en libertad

Esta semana hemos conocido que el conductor kamikaze que el domingo pasado causó la muerte del joven Víctor López de 20 años en la M50 mientras conducía en dirección contraria ha sido detenido por segunda vez después de haber sido puesto en libertad con cargos. Ahora se le imputan los delitos de homicidio y conducción temeraria y se ha decretado prisión sin fianza. La colisión se produjo en la M50 entre Madrid y Coslada. El autor se negó a declarar ante la Guardia Civil tras ser detenido primera vez. Dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Kevin Cui Bai tiene 24 años y tras presuntamente provocar el accidente salió por la ventana con heridas en un brazo. ¿Qué más sabemos de esta tragedia?

La familia de Víctor López, el joven de 20 años que murió a causa del accidente, está viviendo sus horas más difíciles ya que hace un año perdió a otro de sus hijos, el hermano 5 años mayor del joven fallecido. Víctor acababa de empezar a trabajar como carnicero en un Carrefour y lo compaginaba con su grado superior en Animación Sociodeportiva. Iba conduciendo de Rivas Vaciamadrid, donde vivía, hasta el supermercado cuando se produjo el terrible accidente a las 6 y 39 de la madrugada del domingo 15 de septiembre.

Víctor murió al instante y su Citroen C4 quedó reducido a una jaula de hierros. El juzgado Número 5 de Coslada decidió emitir una segunda orden de detenció y ahora se le imputan los delitos de homicidio y conducción temeraria. El fenómeno de los kamikazes en carretera en España es lamentablemente un problema real y grave. La Dirección General de Tráfica los denomina Conductores en Conducción Contraria y han provocado casi 200 accidentes desde 2010, matando a más de 50 personas.

Pepa es la tía de Víctor. En La Tarde de COPE ha explicado el duro momento que atraviesa la familia.

“Es una película de terror. Hemos pasado un año muy duro y es imposible, impensable, injusto... No hay palabras. ¿Qué más puede pasar? Encima que no declare y digan que está libre. Que te vayan a dar sus pertenencias y esté todo confundido... todo un desastre desde el primer momento”

También lo que alguien sustrajo de los bolsillos de su sobrino.

“Le metieron la mano en la cartera. No es cierto que le quitaran la cartera. Lo que le han quitado es el dinero de la cartera. Las monedas las dejaron... el miserable que haya sido. Y el Apple Watch está rajado con un cutter. Víctor llevaba una pulsera de bolitas de su hermano y antes de romperse un Apple Watch se rompe la pulsera. Todo estaba intacto menos eso.”

Pepa se enteró en directo con Pilar Cisneros de la noticia tan esperada para la familia de Víctor: la segunda detención del presunto homicida.

“No sé si llorar de alegría o yo no sé. Se va encauzando esto como tiene que ser. Confiamos plenamente en la justicia. Siempre hemos confiado y tiene que haber justicia para él”

Las motivaciones detrás de estos actos descerebrados son varias según la DGT: el alcohol, un error de señalización o mala interpretación de la señal, por una apuesta, por tendencias suicidas o porque huye de la Policía. Es una infracción muy grave circular en dirección contraria. La multa es de 500 euros y conlleva la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Esta infracción se convierte en delito cuando se pone en peligro a terceras personas o si se da positivo en el control de alcohol y drogas.

La Comunidad Autónoma más castigada por este fenómeno es Canarias con más del 51% de los casos. Después Andalucía y Galicia con más del 9%. Francisco Canes es el presidente de la Asociación de víctimas de accidentes de tráfico DÍA. Ha explicado en COPE que no tenía sentido que el presunto homicida permaneciera en libertad con cargos. “No debería haber quedado en libertad ni tan siquiera un minuto. Tendría que estar detenido en el hospital y pasar directamente a prisión cuando recibió el alta y no tener este espacio de tiempo en el que estuvo en libertad. Pensamos que esto no es lo que la sociedad espera”. También cree que esa multa de 500€ y 6 puntos de carné son insuficientes.

“Las multas tienen que ser acordes al poder adquisitivo del infractor y endurecer el código penal para que estas personas se lo piensen”. Las víctimas están desprotegidas, según ha explicado Francisco Canes y la solución es más vigilancia.

“Lo que hay que hacer es tener más vigilancia en las carreteras. Muchos de estos accidentes se evitarían con mayor vigilancia y sobre todo cuando hay reincidencia. Hay que tener un sistema para sacar de la carretera a todos estos asesinos potenciales”. “Matar al volante es muy barato”, ha concluido.