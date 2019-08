Joseba Larrañaga: "Resulta curioso ver cómo Neymar sueña con volver al Barça y puede acabar en el Madrid"

Inmersos en la segunda jornada de Liga, afrontamos la última semana del mercado veraniego con muchísimas incógnitas por despejar. Por supuesto el nombre sigue siendo el de Neymar, no parece que vaya a haber fumata blanca, no obstante resulta curioso y llamativo ver como un jugador que bebe los vientos por el Barça que tiene como sueño jugar en el Barça pueda terminar definitivamente jugando con los colores de su gran rival, con los colores del Real Madrid. Cosas del fútbol. En lo deportivo, el Madrid juega esta tarde ante el Valladolid. En cuanto al caso Keylor Navas, ayer Zidane nos sorprendió a todos diciendo que cuenta con el tico y no está prevista su salida. Cada vez cuesta más entender lo que pasa en el mundo del fútbol ,al menos el fin de semana nos centraremos en lo importante, en lo deportivo y todo lo contaremos como siempre en Tiempo de Juego.