Héctor Gómez: "Si atendemos solo a la gestión, este Gobierno ganaría las elecciones con mayoría y solvencia"

El Ministro de Industria, Comercio y Turismo y número uno del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, ha pasado este sábado por los micrófonos de COPE para analizar la campaña electoral que está llevando a cabo su partido a menos de una semana para las elecciones generales.

En primer lugar, Gómez ha explicado que la campaña está siendo compleja, a la hora de "combinarla con las responsabilidades de Gobierno" aunque ha destacado el "trabajo intenso" que siguen llevando a cabo para "trasladar el proyecto de país que tenemos para los cuatro años".

"La gestión de este gobierno ha sido notable y la Comisión Europea lo reconoce"

Ante la pregunta de por qué el PSOE "no está haciendo llegar sus propuestas", el ministro ha querido "diferenciar" dos marcos. "Por un lado, tenemos el marco de la confrontación dialéctica y, por otro, el de la gestión institucional. Si atendemos exclusivamente al marco de la gestión, este Gobierno ganaría las elecciones con una solvencia y mayoría muy importante", ha asegurado en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE.

En este punto, ha querido poner en valor la gestión del Gobierno de Sánchez, que calificado de "notable". "Lo reconoce la Comisión Europea en todo este proceso de dificultades que hemos tenido que gestionar. Los indicadores económicos son extraordinarios, estamos generando empleo y España es un país atractivo para las inversiones extranjeras, para que se desarrolle la industria. En todo este proceso, nos encontramos un marco de confrontación prácticamente enfocado a la descalificación personal política y vemos que tenemos que contrarrestarlo", han sido sus palabras.

La apelación del miedo a la derecha

Uno de los asuntos clave de campaña es la apelación al miedo a las derechas, llevado a cabo por la izquierda. Respecto a esto, Gómez asegura que "hay que entender que nosotros, más allá de advertir de lo que puede suponer un Gobierno alternativo de PP y Vox. Hablamos de formaciones políticas que no creen en el proceso de transición energética, no creen o no confían en las políticas públicas de protección social y tantas otras. Nosotros alertamos, pero también explicamos nuestro proyecto de país".

"Queremos dar continuidad a un proyecto que los números reflejan que hay una forma diferente de gestionar. Estamos abriendo todas las vías de comunicación con la ciudadanía, que es donde queremos que llegue el mensaje de un proyecto progresista en España", ha recalcado, respecto al proyecto del PSOE.

Por último, ante la pregunta de dónde se ve el 24 de julio, ha explicado que ese día tendrá lugar una cumbre de ministro en Bilbao, debido a la Presidencia Europea, pero, al margen de la agenda, espera "poder celebrar la victoria electoral y poder contar con cuatro años de gobierno progresista en España, liderado por el PSOE".