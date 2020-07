Así es tener el coronavirus en la experiencia pandémica virtual de La Gomera

Desde el 23 de abril no hay rastro de COVID19 en la isla de La Gomera. Precisamente por eso se ha elegido este enclave canario como prueba piloto de una aplicación móvil de rastreo para contener posibles rebrotes. Es una iniciativa del Ministerio de Transformación Digital: algo más de 330.000 euros. Y ya a empezado a funcionar en su fase inicial. La de instalación e información. ¿Cómo va a ser esta experiencia pandémica virtual?

En La Gomera hay censadas más de 22.000 personas. El objetivo es que se descarguen la app 3000 usuarios entre isleños y turistas. Y las 300 personas seleccionadas para que den positivo virtual emitirán un código que alertará al sistema. Son como señuelos repartidos por toda la isla. Y como se van moviendo libremente, el simulacro es lo más real posible.

Pero el experimento no acaba ahí. Solo acaba de empezar. Detectados los 300 supuestos contagios, irá avisando a cada persona que haya estado más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia de un positivo. Y tranquilo que no se tratarán los datos personales de los usuarios. El Gobierno asegura que los códigos que emiten los teléfonos son solo eso: números que no van ligados a ningún otro dato. Y los códigos se van renovando cada poco tiempo.

¿Y cómo se comunican los móviles entre ellos? Habrá que tener activado el bluetooth. Imagínatelo como el famoso videojuego del comecocos. Te irá avisando en caso de haberte acercado a uno de los fantasmas, en este caso un contagio simulado. Y una cosa más. En caso de que un usuario de la aplicación dé positivo real por la prueba PCR, podrá comunicarlo o no al sistema. Es completamente voluntario.

Casimiro Curbelo es el presidente del Cabildo de La Gomera y un experto en la aplicación. Como en la desescalada, hay varias fases.

“Va a estar homologada como las que se preparan en Alemania o Reino Unido. Son dos mercados turísticos clave: de los 15 millones de turistas que recibíamos, 5 son británicos. La app cumple con los máximos requisitos de seguridad y privacidad.”

En La Gomera están de celebración porque son los primeros en tener la aplicación y en parte depende de ellos el éxito de esta novedosa forma de controlar los brotes. La intención es extrapolar este modelo a otras comunidades autónomas. Y para que nos hagamos una idea de cómo se comunican los positivos virtuales, Casimiro nos pone este ejemplo:

“Yo puedo estar sentado en una mesa, en un restaurante, unos 15 minutos o lo que sea... y luego si hubiera un contagio simulado que le salte la alerta al teléfono sin saber de dónde viene. Es una privacidad total.”

Si pasas 15 minutos o más a dos metros o menos de un positivo virtual la app te avisará. Los códigos que emite tu teléfono por bluetooth se renuevan cada poco tiempo y no va ligado a tu identidad. En ningún momento la app sabrá tu número. Solo utilizará tu bluetooth. Sheila Herrera se ha convertido en una de las primeras 5 personas en instalarse la aplicación de rastreo. Nos ha contado su experiencia. La aplicación es intuitiva, dice. Y todo cambiará cuando comiencen los contagios simulados.

“Durante la prueba piloto estamos en exposición baja. Y cuando comiencen a darse esos contagios virtuales, aquellas personas que hayan tenido un contacto directo con alguien que diera positivo virtual, su exposición pasará de ser baja a ser alta.”

Hay un radar Covid también que hará que comience tu terminal a interactuar con otros teléfonos. Hay otro botón que en caso de positivo virtual deberás pulsar para avisar a la aplicación para que te convierta en positivo.

Y lo más importante: esta aplicación se puede usar a partir de los 18 años en adelante. Es intuitiva y para todos los públicos.

“Tan solo hay dos o tres botones de acción y un cuerpo de letra que cualquier persona puede leer por su tamaño. Tiene textos breves que se leen con facilidad y por eso va dirigida a todos los públicos.”

Si miramos fuera de nuestras fronteras encontramos un país que suele llevarnos la delantera: es Alemania. La Bundesliga se retomó primero allí y nos sirvió de ejemplo. Ahora lo han vuelto a hacer con la aplicación de rastreo. Luces y sombras. Más luces que sombras. Pero hay sombras. Las luces en cuanto a la privacidad. Efectivamente y como hemos visto en la app de Alemania, los usuarios están contentos: sus datos personales están protegidos y sus teléfonos emiten códigos anónimos. Y las sombras llegan porque la app no funciona en algunos teléfonos. Son el iphone 6 y algunos móviles de fabricación anterior a septiembre de 2014. Depende de esa tecnología bluetooth. Los teléfonos necesitan la versión más reciente del sistema de operativo iOS de Apple y en Android ocurre algo parecido. Solo funciona de la versión 6 en adelante.