Gobierno y Junta de Andalucía vuelven a hablar de Doñana: ¿Qué solución proponen a los agricultores?

El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, parece, han decidido aparcar sus diferencias y sentarse a negociar una solución para el entorno de Doñana y los miles de agricultores de la zona que dependen de esos regadíos

UN PROBLEMA QUE VIENE DE LEJOS

El problema de Doñana es que se enfrenta al periodo de sequía más grave de su historia. La acumulación de precipitaciones durante los dos últimos años ha sido de 304 milímetros, el 58% de la media. Además, el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013.

La intención de la Junta de Andalucía era aprobar una ley que regularizase una serie de plantaciones agrícolas que vivían en una especie de limbo jurídico desde la aprobación del plan de 2014.

LOS PLANES DE LA JUNTA Y DEL GOBIERNO



Y ese plan, Antonio, consistía en prohibir el cultivo de las tierras que no contasen con concesiones de riego en el año 2004.Lo que provocaba que muchas explotaciones quedaran fuera del marco legal. “La proposición de ley precisamente lo que incluye es la solución completa homogeneizar toda la casuística tan compleja que hay”, asegura en La Mañana del Fin de Semana, Julio Díaz,portavoz de todos esos agricultores cuyas tierras están en situación “alegal”. Además, comenta que “con esa reordenación de los suelos situaría a todos sin excepción en la posición que nunca debieron perder volverían a la cualidad de ser agrícolas regables”.

Por su parte, el Gobierno insiste en relocalizar a los afectados. Es decir, que aquellos agricultores con tierras implicadas en esta situación, trasladen sus tierras a otro lugar donde sí puedan regar. Son cientos de agricultores afectados, pequeñas explotaciones de apenas 3 o 4 hectáreas que no pueden aceptar esa solución. La mayoría de los afectados están en la Comarca del Condado, en los municipios de Moguer, Bonares, Almonte, Rociana del Condado y Lucena del Puerto. Precisamente en este último, su alcalde Álvaro Regidor, comenta en COPE que el plan del Gobierno central mataría al pueblo: “Si se les quitan la mitad de las hectáreas que tienen pues no pueden no pueden seguir adelante tendrían que cerrar sus negocios y y son familias que al final pues padecerían eh las consecuencias de de no solucionar este problema”.

¿QUÉ HAY SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓN?

De momento, y esto nos comentan desde la Junta, hablar de acuerdo es muy aventurado. Quieren escuchar al Gobierno, a ver qué propuestas se hacen, pero recuerdan que ellos ya tenían consensuada esa proposición de ley sobre regadíos.

Los agricultores se mantienen a la expectativa, pero quieren que se les compense de algún modo “Nos hemos dado un plazo de un mes por si hay un acercamiento de posturas que contenga unas soluciones que den cobertura a todos los agricultores que tienen la problemática”, afirma Julio Díaz.

Un debate que, durante los últimos meses ha estado demasiado ideologizado, parece que se los partidos políticos se lo han empezado a tomar en serio y, aunque no sepasmos como va acabar, Doñana ha conseguido que tanto PP como PSOE, se sienten a negociar.