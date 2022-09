Experto geopolítico: “Rusia muestra fallos en logística, imprecisión en sus ataques y falta de determinación"

200 días después del estallido de la guerra en Ucrania el conflicto continúa en activo. El ejército ucraniano sufre la pérdida de 5 soldados por cada militar ruso pero la resistencia sigue siendo inmensa. De hecho las tropas de Zelenski ya han recuperado más de 2500 kms cuadrados de territorio en la última semana y han hecho retroceder a los hombres de Putin.









Algunas de las ciudades más afectadas, especialmente Kiev están volviendo poco a poco a recuperar la normalidad.

Chema Gil, experto en geopolítica y director de estudios de seguridad de Universae ha pasado por los micrófonos de 'La mañana Fin de Semana' para analizar la situación de esta guerra que cumple ya 7 meses. Gil ha explicado que la fuerte resistencia de Ucrania ha sido posible gracias a la “determinación de su pueblo” y “a la ayuda militar, en cuanto a sistemas de armamento, facilitados desde Occidente”. “El gigante militar ruso ha mostrado fallos en logística, imprecisión en sus sistemas de ataque y falta de determinación por parte de sus tropas”. Se mezclan varios elementos.





En la jornada de ayer pudimos observar como las tropas ucranianas iban recuperando kilómetros y kilómetros en la frontera con Rusia, lo que da la sensación de desmoronamiento del ejércitpo ruso por mucho que Putin diga que son movimientos tácticos. Aclara el experto que “lo que estamos viendo en los mapas apuntan a que Ucrania con misiones combinadas y fuerzas especiales lleva la iniciativa bélica, atacando incluso la propia península de Crimea, ha liberado Járkov”. “Los ucranianos se han metido en el Donbás con unadeterminación importante, por lo tanto asistimos a una iniciativa por parte de Ucrania que ha contado con ataques potentes”, aclara.





Putin ha mostado ser un autócrata al que no le importa que muera la gente y que va a resistir cualquier envite. "Se ha ido endureciendo la política de comunicación, la restricción de la comunicación; no hay ninguna información que llegue a Rusia, que haga conocer a los rusos la verdadera situación, pero aquella que llega, está haciendo que la gente tome conciencia de la verdadera situación".





En esta situación de beligerancia exitosa por parte de Ucrania, “la gran preocupación es que haya tentación por parte de Rusia de utilizar armas nucleares tácticas. Si se diera ese escenario, que no es descartable, asistiríamos a un escenario verdaderamente inquietante, puesto que no creo que la comunidad internacional, bajo ningún concepto, deje escalar hacia lo nuclear esta situación”.“Armas nucleares estratégicas no, pero las hay de menor impacto; que darían una intensidad diferente a este conflicto", concluye Gil.

