Un estudio revela un preocupante déficit en comprensión lectora entre niños españoles de 10 años

La prueba, que evalúa la habilidad de los estudiantes para comprender y analizar textos escritos, mostró que los niños españoles obtuvieron 521 puntos, mientras que el promedio europeo se sitúa en 528 puntos.

Este dato preocupante no es el único que ha llamado la atención, ya que también se destacó que los alumnos de primaria en España llevan casi un año escolar de retraso en comparación con sus contrapartes en Inglaterra. Estos últimos han estado participando en programas específicos de lectura diseñados especialmente para alumnos de familias desfavorecidas. Sin embargo, es importante aclarar que este informe no sugiere que los niños españoles no lean, sino que su dificultad radica en la comprensión de lo que leen.

El estudio PIRLS, que se repite cada cinco años y abarca a 57 países de la OCDE y la Unión Europea, ha registrado un declive en los resultados de comprensión lectora en todos los países, lo cual se atribuye en parte a los efectos de la pandemia de COVID-19. Esta evaluación internacional ha sido la primera en su tipo desde el inicio de la pandemia y ha involucrado a alrededor de 140,000 estudiantes.

Los expertos encargados del estudio han señalado varios factores que pueden influir en la mejora de la comprensión lectora. Destacan la importancia de que los padres fomenten la lectura desde una edad temprana, tengan libros en casa y reduzcan el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas. Se ha descubierto que los alumnos de cuarto de primaria cuyos padres disfrutan de la lectura tienen más éxito en este aspecto, obteniendo 540 puntos en comparación con los 498 puntos obtenidos por los hijos de no lectores.

La importancia de fomentar la lectura en el hogar

Además, se ha observado una correlación entre el disfrute de la lectura y un mejor rendimiento en la comprensión lectora. Entre los estudiantes que disfrutan de la lectura, se ha registrado un promedio de 527 puntos, mientras que aquellos que se aburren al leer han obtenido 18 puntos menos.

La importancia de fomentar la lectura en el hogar ha sido subrayada por expertos, quienes sugieren contar historias en familia y escuchar con atención. La comprensión lectora también juega un papel crucial en el tratamiento de niños con dificultades en el lenguaje, ya que puede ayudarles a comunicarse mejor.

Por otro lado, el uso excesivo de internet y las nuevas tecnologías ha demostrado tener un impacto negativo en la comprensión lectora. Los estudiantes que utilizan dispositivos electrónicos durante más de media hora al día muestran resultados más bajos en comparación con aquellos que los usan menos. Sin embargo, los que nunca utilizan pantallas también han obtenido calificaciones más bajas que aquellos que las utilizan moderadamente.

En resumen, el estudio PIRLS ha destacado la necesidad de fomentar la lectura desde una edad temprana, mantener un equilibrio saludable en el uso de la tecnología y fortalecer las bibliotecas escolares. La comprensión lectora se presenta como una habilidad esencial para el éxito académico y la comunicación efectiva de los niños.