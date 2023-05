El drama de la Atención Primaria, ¿por qué los jóvenes no quieren ser médicos de familia?

En España faltan médicos. Seguro que lo has oído multitud de veces en los últimos meses. Y puede que lo hayas comprobado. Tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo, pero las listas de espera, por ejemplo, dejan mucho que desear. Casi 800.000 españoles esperan ser intervenidos y se tarda ya 122 días de media. Es una realidad, los datos lo confirman, sobre todo si hablamos de la atención primaria, es decir, de los médicos de familia. Faltan unos 5.000. Y la pregunta es: ¿por qué? Las razones no son sencillas. De las más de 8.500 plazas ofertadas en el MIR de este año, las únicas que no ha querido nadie son 202 precisamente en Medicina Familiar y Comunitaria. Y todas en zonas rurales.

Los médicos jóvenes quieren ser dermatólogos. Las plazas para esta especialidad se han agotado en tiempo récord en la convocatoria MIR de este año. La verdad es que desde hace años está entre las primeras en coparse, pero nunca lo había hecho tan rápido. 1 de cada 5 aspirantes con mejores notas se ha decantado por ella. Y, en el lado opuesto, Medicina de Familia ha sido la única especialidad que no cubrió todas las plazas. Por eso, el Ministerio de Sanidad abrió desde el lunes 8 de mayo y hasta el jueves pasado una “repesca”, una convocatoria extraordinaria del MIR 2023 para cubrirlas. Pudieron optar todos los aspirantes que no lograron plaza a la primera. Esta segunda vuelta ha dejado aún 131 plazas vacantes en 8 CCAA.

La CCAA en la que más plazas quedaron desiertas tanto en primera instancia como en esa repesca ha sido Castilla y León, sobre todo en localidades alejadas y con población envejecida; le sigue Galicia.

¿Y por qué los médicos jóvenes no quieren la Atención Primaria? El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina dice que se debe a la precariedad de los contratos y al sobreesfuerzo sin recompensa que hacen estos médicos de familia. Y se quejan, además, de la masificación en las consultas de los centros de Atención Primaria y la enorme presión asistencial. Y desde las sociedades de médicos de familia aseguran que la percepción de los estudiantes es que ahí se aprende menos.

Recordamos que las plazas sin cubrir han sido 131. Medicina de familia es la única especialidad en la que quedan vacantes. 2.000 MIR prefieren repetir antes que optar a una de esas plazas. ¿Las razones? Pues, hay muchas. Una de ellas puede ser el sueldo: los dermatólogos pueden llegar a ganar hasta 120.000 euros al año, un médico de familia de media: unos 43.000. Y además los médicos de familia tienen que formarse en 3 sitios distintos: en los centros de salud, en las urgencias y en los distintos servicios hospitalarios.

Obviamente ha habido muchos jóvenes médicos que sí han elegido hacer su residencia como médicos de familia. Es el caso de Lourdes García, que empieza en breve su residencia, en Toledo. Y explicaba en COPE por qué tomó la decisión. “Me atraía que es general, que tiene un abordaje del paciente muy especial y un trato muy cercano con ese paciente” cuenta.

Algo similar le pasó a Carmen Lázaro, que está ya en su tercer año MIR. Ahora está haciendo la residencia en el hospital de Medina del Campo, en Valladolid. “Una de las razones por las que elegí Atención Primaria y no me arrepiento es la frase de: si no puedes curar alivia, si no consuela y si no acompaña. Hasta el día de hoy mantengo mi elección como una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”.