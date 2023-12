Después de casi dos años de guerra y con mucha esperanza: así preparan la Nochebuena en Ucrania

El próximo febrero, en apenas dos meses, se cumplirán dos años desde que comenzase la guerra en Ucrania y, sin embargo, la situación no parece mejorar. Si bien es cierto que el pueblo ucraniano sigue resistiendo los envites rusos, lo cierto es que parece que el conflicto no llega a su fin.

Una guerra de la que parece que nos hemos olvidado, especialmente teniendo en el horizonte otra: la de Israel. Sea como sea, en ambos lugares del mundo, están a las puertas de celebrar la Navidad pese a las tristes circunstancias.

Olena es profesora de español en la universidad de Kiev, y atiende la llamada de La Mañana Fin de Semana para contarnos cómo se preparan para estas fechas tan señaladas. "La vida sigue y lo estamos intentando, con normalidad, porque la vida es así y llevamos casi dos años en estas condiciones. Como empezamos a entender que no sabemos cuántos años quedan, no sabemos qué hacer" decía con tristeza.

Dice, eso sí, que en Kiev viven mejor que en otras ciudades, y que, afortunadamente, no sienten el miedo que hay en la frontera. "No estamos tan cerca de la frontera, la otra ciudad grande, Járkov, no puede tener esa defensa tan segura porque pueden llegar las bombas directamente desde Rusia, las ciudades que están cerca del frente, es un infierno" decía.

La fuerza para evitar no desmoronarse

Contaba Olena que hacen lo que pueden para no venirse abajo, porque siente que todavía les quedan unos cuantos meses, o años, de guerra. Sabe que están resistiendo, pero, por momentos, se les acaban las fuerzas.

Es entonces cuando dice, se ponen a imaginar cómo sería si Putin ganase y obtuviese la victoria que el quiere. "Esa imaginación nos ayuda a concentrarnos otra vez, es un malo eterno y podemos ver qué pasa en todo el mundo, están buscando remedios de encender otros conflictos y esos pueden ser más" explicaba.

Eso sí, está viviendo estas navidades con más esperanza de la que creía, y es que, dentro de la gravedad de la situación, ha tenido una alegría: su nuera y sus nietas han podido volver a casa y celebrar la Nochebuena con ella.