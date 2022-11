¿Cuándo se alcanzará el pico de la ola de casos de bronquiolitis?

Estos días escuchamos por todas partes la palabra bronquiolitis. Se trata de una infección respiratoria de origen vírico (el virus respiratorio sincitial es su principal responsable) en la que se obstruyen los bronquiolos, que son las vías respiratorias más finas, impidiendo la entrada de aire a los pulmones.

Se da en niños pequeños, principalmente en menores de 2 años, pero sobre todo, en los menores de 6 meses. Ahora la ola de bronquiolitis está colapsando las urgencias pediátricas de todo el país:están atendiendo un 40% más de casos que antes del comienzo de la pandemia, según la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. El pico de contagios aún no ha llegado, se espera que lo haga durante la próxima semana. En otros años lo común era que el máximo se notase a mediados de diciembre. Ahora lo estamos viendo: el aumento explosivo de casos está llenando las urgencias, por lo que se planean planes de contingencia en hospitales como aumentar el número de camas o suspender cirugías no urgentes.

Y justo llega este aumento cuando la Atención Primaria ya no puede más. Lo cierto es que la situación de los médicos de familia en toda España es preocupante, como te venimos contando aquí en COPE desde hace algunas semanas. Ahora faltan unos 5.000 médicos.

Con todo esto, la bronquiolitis se ha adelantado con respecto a otros años, ¿y cuáles son los motivos? La retirada de las mascarillas junto a la ausencia de inmunidad en los niños que nacieron o pasaron sus primeros años en plena pandemia explicarían este aumento de los casos.

En general, la bronquiolitis se desarrolla como un resfriado: con mucosidad, fiebre o febrícula (menos de 38 grados) y tos. A veces, cuando el pequeño lleva 3 o 4 días con mocos y tos, suele empezar con dificultad para respirar. Hay que recordar que los lactantes de entre 2 y 6 meses y, en general, los menores de 2 años son los que tienen más posibilidades de enfermar a causa de este virus que en los adultos se pasa como un simple catarro. Los menores de 3 meses son los que tienen mayor riesgo de hospitalización.

Ahora, la pregunta que surge a muchos padres es cuándo acudir a urgencias. Los pediatras recomiendan que hay que ir al hospital si el niño tiene dificultad para respirar adecuadamente, lo que se puede saber observándolo y comprobando si se le marcan las costillas al respirar, si se le hincha el abdomen, le suena mucho el pecho (tiene "pitos") o respira muy deprisa. También si tiene los labios o uñas azuladas o si hace pausas de apnea, es decir, deja de respirar unos segundos.