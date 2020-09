El confinamiento y la vuelta al colegio reflejan la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías

El colegio está a la vuelta de la esquina, esta semana los más pequeños preparan su mochila, su uniforme y este año también su mascarilla y gel hidroalcóholico.Pero esta vuelta se presenta con mucha incertidumbre sobre como será ese retorno a las clases. Los padres están preocupados por la posibilidad de los contagios, pero también existen otros problemas que han surgido a raíz de la pandemia y que pueden volver a surgir como es la brecha digital en las familias. Familias que pueden no tener muchas nociones sobre internet o no disponer de los medios. Esos medio son ordenadores o tablets, por ejemplo.

Las indicaciones son que los alumnos vuelvan de forma presencial, pero todo esta pendiente de la situación sanitaria que atravesamos y no se puede descartar que en algún momento tengan que volver a casa aunque sea de forma puntual. De ser así, se volvería a presentar una realidad que se ha reflejado durante la pandemia y es que muchas familias no tenían nociones sobre internet para poder ayudar a sus hijos o simplemente no disponían de los medios necesarios, como de un ordenador o una tablet.

Alfonso Caballero, es un vecino de Ávila que tiene 43 años y dos hijas de 10 y 13. Ellos han tenido que sufrir esta situación que califica de "frustrante" dice que "continuamente ayuda en lo que puede a sus hijos, pero verte en la situación de que ya te ves incapaz porque no puedes porque no sabes manejarlo, y encima hoy en día que cada vez se utilizan más los ordenadores y ver que no puedes dar más, nos hace estar mal". A esto le sumamos que en la casa de Alfonso no disponían de ordenadores.

A esta "ignorancia" en temas informáticos hay que añadir el problema de que exista la posibilidad de no tener un ordenador, o varios si es el caso de Alfonso que tiene más de una hija o un acceso a Internet adecuado, que permita videollamadas, por ejemplo.

Mar, es otra madre de 46 años, Jimena es su hija y está en 5º de primaria lo que corresponde a la edad de 11 años. Ellas si que tenían los medios pero vivieron otra de las realidad que han existido y que pueden presentarse de nuevo ahora que vuelven las clases presenciales.Para Mar "la situación al principio fue muy liosa" hasta que consiguieron poder enterarse de como funcionaba la plataforma escolar por la que Jimena tenía que hacer sus clases y tareas, lo que fue "un poco agobiante".

Frustración y agobio son las palabras con las que estos padres describen lo vivido, algo que no se podía preveer y que pilló sorpresa a muchos estudiantes. Ellos son el reflejo de miles de padre que se han planteado y se siguen planteando estas cuestiones de presentarse otro confinamiento. Pero hay gente que en el tiempo confinados si pensó en estos problemas como es la Diócesis de Ávila. Quintín García, es el responsable de Infancia, Juventud y Familia de Cáritas en Ávila y están realizando un curso de informática e internet gracias a la colaboración de trabajadores y voluntarios para hacer un poco más fácil esta obligada adaptación a las nuevas tecnologías. Quintín cuenta que "tuvimos que llevar ordenadores a familias e incluso hacer fotocopias y llevarlas a casa porque no tenían medios".

Una brecha digital que se ha hecho un hueco en estos extraños tiempos y que gracias a labores como las de Cáritas, Alfonso, Mar y Jimena que han hecho este curso de la Diócesis, han podido ir superando las dificultades que se presentaron y se pueden presentar de haber un nuevo confinamiento.