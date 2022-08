¿Cómo puede afectar la investigación sobre Trump al futuro político de EEUU y al del propio expresidente?

Este viernes salía a la luz la orden de registro a la vivienda del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que revelaba que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia.

Una noticia con una clara vertiente judicial, pero al mismo tiempo otra política, que hemos analizado en 'La Mañana del Fin de Semana' de la mano del Profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Andrea Betti.

En primer lugar, ha expresado su sorpresa, ya que es la primera vez que se investiga directamente el domicilio privado de un expresidente de los Estados Unidos: "Fue un poco sorprendente y por esto ha salido noticia en todos los países del mundo. Habrá que ver en los próximos días cuáles eran también las consecuencias políticas de lo que ha sucedido porque Estados Unidos desde el punto de vista político se encuentra en una situación de mucha polarización y esto seguramente aumente la polarización y los conflictos que hay entre los dos principales partidos".

¿Va a utilizar Trump la investigación para su propio beneficio?

Ante la pregunta de si esta investigación del FBI está incrementando en cierto modo es el victimismo con el que se presenta Trump ante la opinión pública, Betti tiene claro que el exmandatario lo utilizará para su beneficio en algún momento. "Si le ayudará o no hay que verlo en los próximos días, pero lo que sí está clarísimo es que el expresidente utilizará lo que ha sucedido con fines políticos. No es la primera vez que ocurren cosas que de alguna manera puedan alimentar el victimismo de Trump, recuerdo por ejemplo cuando Twitter decidió cancelar su cuenta, obviamente se trata de un tema diferente, pero es parecido, ambos son episodios que de alguna manera alimentan esta imagen de víctima y está idea de que hay unas élites en contra de él y del pueblo que le apoya", ha explicado en los micrófonos de COPE.

En las últimas semanas, los candidatos que apoya Donald Trump están ganando prácticamente en todos los procesos de primarias que está celebrando el Partido Republicano, ¿qué está pasando en la derecha sociológica de los Estados Unidos para que a pesar de las evidencias o de los datos o de la realidad racional está derecha que podríamos calificar de populista esté ganando y siga ganando a pesar de la experiencia de gobierno de Trump?

El profesor explica que "muchos de los que apoyan están satisfechos con su paso toda la Casa Blanca y les encantaría volver a verle como presidente", y añade "lo que está sucediendo creo que es que aunque no todos los republicanos y no todos los que son de derechas que en Estados Unidos apoyan a Trump, el Partido Republicano sigue de alguna manera bajo el control de su discurso político, él no controla las élites o la estructura política, pero el relato, el discurso está todavía favor. Un indicador de esto es que, por ejemplo, uno de sus posibles contrincantes en la lucha para las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que quiere ser el candidato presidencial del Partido Republicano, está utilizando un lenguaje en su discurso muy parecido al de Trump, parece casi que para competir con el expresidente hay que utilizar un poco sus palabras clave y su discurso".

Trump, investigado por la posible comisión de tres delitos

La investigación abierta sobre el expresidente ha polarizado todavía más la política estadounidense cuando faltan menos de tres meses para unas elecciones de medio mandato que serán clave.

El registro del FBI tuvo lugar este lunes en la mansión de Mar-a-Lago que tiene el expresidente en Florida, donde los agentes buscaban documentos clasificados que Trump se habría llevado ilegalmente al dejar el cargo. La Casa Blanca sostiene que se trata de una investigación independiente llevada a cabo por el Departamento de Justicia y que el presidente, Joe Biden, se enteró por la prensa de la redada, pero los republicanos y el mismo Trump han denunciado una persecución política de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas podrían perder la mayoría en el Congreso.

Ante el revuelo generado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, pidió al juez que publicara la orden de registro de la mansión, algo que Trump no objetó. En la orden, revelada el viernes, se indica que al expresidente se le investiga por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos.

Por su parte, el inventario de lo requisado por el FBI muestra que entre la documentación figuran veintiséis cajas etiquetadas, cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial". Entre ellas aparece un documento bajo el título "Presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.

La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro. En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: cualquier documento o caja con marcas de "clasificado", cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump. También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.