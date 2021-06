Casos sin resolver: ¿qué ocurre con ellos?

Es, probablemente, uno de los casos que más nos ha conmocionado, el de la desaparición de las pequeñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años, y de su padre y supuesto asesino, Tomás Gimeno.

Desaparecieron hace ahora 55 días, y desde entonces nada se supo de ellos. Incluso se trasladó hasta allí un barco, el Ángeles Alvariño, que consiguió localizar a Olivia a 2.000 metros de profundidad, dentro de una bolsa y lastrada con un ancla. La jueza emitía una orden internacional contra Tomás por la presunta comisión de los asesinatos. Judicialmente, el caso puede estar abierto hasta 20 años... Pero, ¿y policialmente? Según Serafín Castro, ex jefe de la UDEV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaria General de Policía Judicial, la policía nunca deja de buscar pistas.

Y es que, en España, a fecha de 31 de diciembre de 2020, hay unas 4685 denuncias activas. Todos, también este, el de Anna y Olivia son casos sin resolver. Igual que el de Yeremi Vargas, o el del Niño Pintor de Málaga. Este último de hecho se ha vuelto a reabrir, 33 años después porque ha aparecido una nueva pista. Serafín reconoce que nunca dejan de buscar... Aunque a veces es complicado porque llegan nuevos casos y hay rotaciones, así que buscar de manera intensa es más complicado.

Según nos contaba, ha estado inmerso en muchas investigaciones: desde el caso de la desaparición de Ruth y José, de 6 y 2 años, -que posteriormente se supo que habían sido asesinados por su padre-, y en la que Serafín estuvo investigando un año hasta que el forense Francisco Etxeberría determinó que los huesos hallados sí pertenecían a niños... Hasta el caso de Anabel Segura, una chica que fue secuestrada en La Moraleja en 1993 mientras hacía footing.

Estuvieron dos años y medio buscando cualquier pista que ayudase a dar con el paradero de Anabel. Incluso crearon un grupo específico para encontrarla, y finalmente acudieron a un programa para pedir la colaboración ciudadana que surtió efecto.

Eso sí, no en todos los casos ha habido la misma suerte. Serafín también participó en la investigación para tratar de hallar al asesino de Sonia Iglesias, una mujer de Pontevedra que se esfumó en 2010, hace ahora 11 años. Esa es una de las espinas que Serafín reconoce que siempre tendrá clavada.

El caso no prescribirá mientras no transcurra el plazo legal de 20 años. Después, aunque apareciese el cuerpo o nuevos indicios de un presunto crimen, ya no se podría imputar a nadie. Ella forma parte de esas estadísticas, de esas 4.600 denuncias por desapariciones que todavía permanecen activas. Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, unos 3.260 cadáveres no han sido identificados. La cuestión ahora es: ¿qué pasa cuando un cadáver que no se ha identificado y que nadie lo reclama llega hasta los institutos anatómicos forenses?

Según Julia María Fernández, médico forense y profesora en el grado de Criminología de la Universidad San Pablo CEU, en esos casos los cuerpos permanecen en una cámara, a unos cuatro grados, para evitar ralentizar en la medida de lo posible el deterioro del cuerpo.

Generalmente, es poco el tiempo que suelen estar, aunque se han dado casos raros en los que han podido llegar a permanecer de 2 a 3 años. Eso sí, Julia quiere dejar claro en todo momento que los cuerpos no están allí por estar. Por eso, una vez terminadas las diligencias, el próximo paso es darles sepultura de la manera más digna posible, un enterramiento, según Julia “social”. Esto implica que el Ayuntamiento tiene una serie de nichos en los que se pueden enterrar estos cuerpos. Eso sí, tal y como indica Julia, en ningún caso se pueden incinerar.