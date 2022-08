Casi 7 de cada 10 personas que las conocen advierten de su riesgo: las criptomonedas son un peligro

El fenómeno de las criptomonedas está más que nunca en el foco tras la celebración del polémico evento organizado por MUNDO CRYPTO en Madrid a pesar de la advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En España más de 4 millones de personas han invertido o invierten en alguna criptomoneda. Sin embargo, a pesar de este auge son muchos los riesgos que conllevan. Tres de cada cuatro personas en nuestro país ha oído hablar o sabe lo que es una criptomoneda. De ellos, el 68% advierten de los riesgos entre los que se encuentra la posibilidad de pérdida de todo lo invertido.

Desde Unidas Podemos pidieron al Gobierno de Ayuso la suspensión del evento. Desde la comunidad les respondieron que suspenderlo supondría una ilegalidad. A esto hay que sumar las recientes declaraciones de uno de los organizadores del evento, reconociendo que detrás de este evento estaría la intención de vender cursos online a los asistentes. Cursos que oscilarían entre los 50 y los 5 mil euros. La empresa, según ha denunciado la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no tiene ninguna potestad para asesorar sobre instrumentos financieros. Por ello, los presentadores de este evento, entre ellos Cristina Pedroche o Jorge Fernández, han decidido abandonar el evento. Aun así, la empresa ya ha comunicado que todas las entradas se han agotado a un precio de 50 euros por persona y con la peculiaridad de que pueden asistir menores de edad. Se trata de una polémica más de las ya descubiertas.

Con el paso de los meses hemos ido conociendo y recopilando cómo los cuerpos policiales tienen que hacer frente a las estafas relacionadas con criptomonedas. En estas últimas semanas, la Audiencia Nacional está investigando cuatro presuntas estafas, con más de sesenta mil afectados y con cantidades que oscilan en torno a los 2 mil millones de euros. En la mayoría de casos, muchos españoles deciden invertir siguiendo la recomendación de un amigo o conocido aunque luego no salga bien. Es el ejemplo de David. Este madrileño decidió invertir y aunque no desembolsó una gran cantidad de euros, a día de hoy no ha obtenido ningún beneficio. “ Al final es invertir en algo que no tienes conocimiento y en el que te guías en base a un amigo”, añade David.

También hay personas que, ya sea por asesoramiento o por pura fortuna, han sabido moverse por este mundo sin salir escaldado. Es el caso de César. Este madrileño empezó a invertir en criptomonedas hace un par de años y, de momento, no ha tenido ningún problema. Él nos ha explicado a COPE que no ha sido víctima de una estafa aunque lo han intentado.

Lo que demuestra que la clave para invertir es tener una dirección clara y, sobre todo, formación. En COPE hemos hablado con Oliver Gómez. Él nos ha explicado que la mejor manera para no caer en estafas es tener un mentor que nos ayude. Oliver añade que si no tenemos esa opción, lo mejor a la hora de realizar una inversión es no hacerla nunca solos.

En este contexto, la duda que surge es cómo controlar este mundo y, sobretodo, qué recomendaciones legales seguir si nos vemos afectados por este tipo de estafas, cada vez más frecuentes.

Emilia Zaballos es la presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y jefa del despacho de abogados que lidera las acciones contra plataformas que han estafado con criptomonedas. De vernos afectados en una de estas estafas, recomienda llevar a cabo acciones colectivas. “ Siempre es más aconsejable aportar pruebas e historias de personas en la misma situación porque le dan soporte y credibilidad a los hechos”, sentencia Zaballos.

Esta parece ser la opción más recomendable teniendo en cuenta Rubén que no hay una legislación concreta contra las criptomonedas. Porque ni en España ni en Europa. Aquí es donde entra en juego el reglamento MICA. Desde el año 2018, la Unión Europea, está trabajando para crear un marco jurídico que proteja a los usuarios de criptomonedas. Este nuevo reglamento tendría más de 100 artículos. Sin embargo, a pesar de ser presentado en el año 2020, no se espera que entre en vigor hasta, al menos, el próximo 2024. La duda que surge ahora es, una vez aprobado, ¿cómo funcionaría este reglamento Mica? Emilia nos ha explicado que sería para ofrecer no solo formación, sino también requisitos y responsabilidades. “ Serviría tanto para profesionales como para empresas que se vayan a dedicar a ofrecer servicios financieros en transacciones de criptomonedas”, añade Zaballos.

Por lo tanto, a falta de una jurisdicción concreta tanto en España como en Europa, lo que recomienda la abogada más allá de demandas colectivas es la creación de juzgados concretos que englobe todo el mundo de las criptomonedas. La experta explica que se trataría de un juzgado especializado en delitos tecnológicos, entre las que estarían las estafas en criptoactivos.

A pesar de todo, cada vez son más los españoles que deciden arriesgarse en este mundo. En total, más de 4 millones de españoles han invertido a lo largo de su vida. Es decir, más del 11%.

De este número, el perfil del inversor va de los 25 a los 44 años, y cada vez va a más. Lo explica el propio Óliver Gómez. El estima que en los próximos años, este fenómeno seguirá creciendo aunque dependerá directamente de cómo avance la economía. Gómez considera que una crisis económica podría resentir la actividad y no producir un crecimiento exponencial.