El café de la discordia destapa la nueva era de la política de la crispación

La reciente agresión en el Ayuntamiento de Aranjuez, donde el concejal del PSOE José María Carreño arrojó un café al portavoz de VOX, David Esteban, se ha convertido en el último reflejo de la escalada de tensión que domina la política española. Para analizar este fenómeno, el politólogo Isaac Hernández ha intervenido en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de Cope, donde ha desgranado las claves de esta nueva forma de hacer política.

Visibilidad mediática, el verdadero detonante

Según Hernández, este tipo de confrontaciones no son nuevas. La gran diferencia reside en la capacidad de difusión actual. "Al final estas cosas llevan ocurriendo desde hace mucho tiempo, el tema es que hoy por hoy un móvil al alcance de cualquiera graba una imagen", ha explicado. El politólogo subraya que la viralización en redes sociales y la difusión en medios de comunicación magnifican acontecimientos que antes pasaban desapercibidos.

El experto también apunta a una motivación interna de los partidos. La creciente dependencia de la política, afirma, genera una "necesidad imperiosa de contentar a a tu equipo, a tu partido, a tus dirigentes, y eso nos está llevando también a este tipo de situaciones". En su análisis, muchos aplauden estas salidas de tono, lo que refuerza un comportamiento que hace "un flaco favor a la comunicación política y a la democracia".

La estrategia de llamar la atención

A la pregunta de qué partidos recurren más a estas estrategias, Hernández es claro: "lo hacen todos por igual", asegura. Explica que la comunicación política actual se basa en una estructura piramidal de cuatro fases: atención, emoción, recuerdo y voto. El primer paso ineludible es llamar la atención, y en ese juego participan todas las formaciones por igual para conectar con su electorado.

Para ilustrarlo, el politólogo ha recordado acciones como la de Gabriel Rufián con una fotocopiadora en el Congreso o las llamativas puestas en escena de Donald Trump. Sin embargo, advierte del peligro de estas tácticas, ya que "de llamar la atención a los chabacano, es una una línea muy fina". Según Hernández, la clave es ejecutarlo correctamente para que no se vuelva en contra.

De llamar la atención a lo chabacano, es una una línea muy fina" Isaac Hernández Politólogo

El rol de las redes y los medios

Hernández también ha matizado el impacto real de las redes sociales, indicando que su influencia en el voto, según sus datos, se sitúa en torno a un 12 o 13 % en unas elecciones locales. En su opinión, el incidente de Aranjuez "hubiera quedado en el recorrido del del contenido de la red social" si no hubiera sido por los medios de comunicación tradicionales, que son los que realmente le han dado trascendencia y difusión masiva.

Finalmente, aunque el politólogo no cree que el lanzamiento del café "estuviera preparado", sí considera que encaja perfectamente en el juego de la comunicación emocional actual. Una estrategia en la que, concluye, todos los partidos están inmersos en la búsqueda constante de captar la atención del ciudadano, aunque a veces se crucen líneas que tensan aún más el debate público.