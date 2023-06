Bonificaciones al transporte o rebaja del IVA a los alimentos: Estas son las ayudas que caducan el 30 de junio

La Mañana del Fin de Semana ha puesto este sábado en una fecha concreta del calendario: El 30 de junio. Ese día caducan las ayudas que puso en marcha el Gobierno para paliar los efectos de la Guerra de Ucrania y el consiguiente incremento de los precios. El Ejecutivo ya ha advertido de que se van a revisar esas medidas. ¿Cuáles van a seguir? ¿Qué efecto han tenido en la economía real de los ciudadanos?

Rebajas en el IVA de los alimentos, ayudas al transporte público, reducción en el precio de carburantes para transportistas… y así hasta 14 ayudas que el Gobierno aprobó en un decreto el pasado 1 de enero.

IVA de los alimentos básicos

Estos meses hemos podido comprar más barato pan, harinas, huevos, leche, queso, patatas, frutas, legumbres, verduras, cereales y arroz. Desde principios de año estamos pagando esos productos sin IVA. Y el aceite y la pasta con el IVA reducido del 10 al 5 por ciento. Unas ayudas, por cierto, que no llegaron a productos como la carne y el pescado, como reclamaban amplios sectores.

Esta misma semana, hemos conocido que los precios subieron en mayo un 3.2 por ciento. Pero es que el alza de los alimentos está en el 12 por ciento. Un dato que es algo más bajo que en meses anteriores pero que sigue siendo casi cuatro veces más que el índice general

Los expertos abundan precisamente en esta idea: si se retira esta ayuda, el encarecimiento de los precios de los alimentos se va a trasladar directamente al IPC. El economista de La Tarde de COPE, Fernando Trías de Bes, lo tiene claro. El gobierno debería mantener estas ayudas. "Los ingresos públicos van como un tiro, se podría esperar unos meses más y no pasaría nada".

El economista Trías de Bes, en COPE: "Se podría esperar unos meses más y no pasaría nada"

Precisamente esta semana, el gobierno ya ha desvelado que esa ayuda sí que se va a prorrogar. Lo confirmaba la ministra de Economía, Nadia Calviño. No concretaba el tiempo de duración de la medida, pero sí ha asegurado que se mantendrá mientras los precios de la cesta de la compra se mantengan altos.

También el ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmaba el jueves que se mantendría la rebaja del IVA.. y además, aludía al debate sobre la responsabilidad de la subida de los precios para insistir en que no se puede imputar ni al sector primario, ni a la industria, ni a la distribución. Y es que esto es precisamente lo que las organizaciones de consumidores han denunciado durante todo este tiempo, como explicaba Trías de Bes. "Los estudios hasta la fecha dan que el 20% de productos analizados no solo no han bajado, sino que han subido".

Combustibles

Pero, qué va a pasar con el descuento en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera. Una rebaja que fue de 20 céntimos por litro consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y de 10 céntimos desde el 1 de abril.

Además, para la flota movida con gas las ayudas han sido mayores, de 27 céntimos el primer trimestre y de 14 el segundo. ¿Qué va a pasar con estas ayudas? Desde el sector desvelan a COPE que negocian estos días con el gobierno no solo mantenerlas, sino incrementarlas. Dulsé Díaz Fresno, es el secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías. "No solo que se prorroguen estos 10 céntimos, sino que se aumenten hasta los 20, ya que este es el espíritu de los acuerdos que firmamos".



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Transportes

También hay dudas sobre qué pasará con las ayudas al transporte. Se mantiene, como ya se sabía, los abonos gratuitos de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe. Pero ahora hay que ver qué ocurre con los abonos transportes, que están bonificados al 50 por ciento pero repartiendo el coste entre gobierno central y comunidades autónomas.

En el caso de Madrid, de hecho, la presidenta Díaz Ayuso aumentó la ayuda hasta el 60 por ciento pero ahora ha asegurado que está esperando a ver qué decide el Ejecutivo de Sánchez antes de tomar una decisión sobre si se prorrogarán o no esas ayudas.

Alquiler

Y habrá que ver qué ocurre con las medidas que tienen que ver con la vivienda. Este fue uno de los principales escollos en la negociación que mantuvieron las dos almas del gobierno de coalición.

Finalmente, se prorrogaron las ayudas destinadas al alquiler. Así, aquellos a quienes se les acabara el contrato entre el 1 de enero y el 30 de junio han tenido derecho a permanecer en las viviendas durante seis meses más en las mismas condiciones.

Eso sí, conviene recordar que la prórroga solo se puede solicitar una vez. Es decir, que si ya se ha solicitado, el contrato finaliza definitivamente después de esos seis meses. Esta medida fue aprobada en el decreto anticrisis junto al límite del 2% a las revisiones anuales de los alquileres vinculados al IPC o la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables

Y todavía hay otras medidas que caducan el 30 de junio y cuyo futuro está en el aire: Ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos; la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%; o el fin de la limitación al precio máximo en la bombona de butano.

En todo caso, todas las ayudas que el Gobierno vaya a mantener deberán convalidarse en la Diputación Permanente, al estar las cámaras legislativas disueltas por el adelanto electoral del próximo 23 de julio.