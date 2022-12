Rodríguez Arribas: "El Constitucional es el único que puede corregir los abusos de la mayoría parlamentaria"

"El Tribunal Constitucional es el único que puede evitar o corregir los abusos de la mayoría parlamentaria". Es lo que ha dicho en La Mañana Fin de Semana el exvicepresidente del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas.

Rodriguez Arribas ha rechazado las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo sábado dudó de la legitimidad del Constitucional. Unas palabras que Arribas ha calificado de "barbaridad jurídica".

"PLENITUD DE FACULTADES"

El que fuera vicepresidente del Alto Tribunal ha defendidoen COPE que los magistrados actuales analicen este lunes la enmienda presentada por el Partido Popular para tratar de evitar la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Asegura que el TC "está legitimado" para resolver un recurso de amparo del PP, y en "plenitud de facultades" y deja claro que "no está en funcionas porque no tiene la culpa de que no nombren a quienes tienen que renovarlo". "No se puede hablar de que esté con ningún mandato caducado, lo que está es vencido el plazo que es otra cosa distinta".

Sonbre el pleno urgente que el Constitucional celebra este lunes para decididir si paraliza el procedimiento legislativo por el Gobierno ha introducido, en una reforma a priori encaminada a eliminar el delito de sedición y modificar la malversación, otras enmiendas para cambiar aspectos esenciales del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y del propio Constitucional, Rodríguez Arribas ha reconocido que "puede pasar todo".

Explica que cuando se pide una medida cautelarísima, el Tribunal "tiene que pronunciarse necesariamente sobre si la concede o no". "Si lo acuerda, se abre entonces un periodo de reflexión y se escucha a todo el mundo, luego se dice si se ratifica o no esa medida cautelarisima".

EL "ÁRBITRO"

Recuerda que el Constitucional "es el árbitro" que "frente a una legislación que pueda perturbar la Constitución el único que puede arreglarlo es el Tribunal, no hay otro órgano". Su principal función recuerda es "remediar, evitar y corregir los abusos de la mayoría parlamentaria, es el único que lo puede hacer", hainsitido.

"Solo el Tribunal Constitucional puede examinar si una ley es conforme o no a la Constitución y puede en el caso de que entienda que no es así, expulsar esa norma del ordenamiento jurídico", reconoce.

En este momento, señala "se le está negando la función y además lo que es peor, se ha provocado una división dentro del propio Tribunal", algo en su opinión "muy triste, porque una cosa es que estén divididos en la opinión y otra cosa que estén divididos en la gestión".