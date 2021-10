Antonio Herráiz: "Hay depredadores sexuales que no son reinsertables porque no quieren cambiar"

Audio

Desde que empezó el otoño, te hemos venido hablando de veranillo de San Miguel, del veranillo del membrillo, del veroño… De esa propina que nos ha dejado el verano hasta esta misma semana. El límite era el jueves y la previsión se ha cumplido. Han llegado las precipitaciones, dentro de una borrasca profunda que los que saben de las cosas del tiempo denominan río atmosférico.

Esto tiene una consecuencia. Nubes y lluvias. De forma general en casi toda España, aunque mucho menos probables en el sureste de la península. Se alcanzarán los 25 grados de máxima en puntos de Murcia y Alicante. Hay avisos en hasta 14 comunidades autónomas por lluvia y fuerte viento.

UNA HORA MÁS

El del tiempo es el primer cambio. El segundo es el de la hora. Estás en el fin de semana en el que tienes una hora más para dormir o para hacer lo que quieras y te dejen. A las TRES serán las DOS, se retrasan los relojes en esta próxima madrugada de sábado a domingo.

ASESINATO EN LARDERO

Por lo demás, hoy seguimos mirando a Lardero. Primer día de luto oficial de los tres que se han declarado en este municipio de La Rioja tras el asesinato de un niño de 9 años.

Enseguida hablamos de la reinserción de depredadores sexuales, de la prisión permanente revisable, de por qué el autor de la muerte del pequeño estaba en la calle aunque en su momento pidió que no le sacaran porque era consciente de que no estaba rehabilitado…

Antes de abordar ese debate, para conocer lo que se sabe y lo que no se sabe quiero que escuches la historia de Carlota. Vive en Lardero, en La Rioja y es madre de una niña de siete años. Hace unos días estaba jugando al fútbol y se les escapó el balón. Se apartó unos metros para buscarlo y se le acercó un hombre. Llamaron a la policía. Ese es un dato importante. El otro es que no presentaron denuncia formal. Aún así, la madre de Carlota contaba a COPE que desde ese día la presencia policial fue mayor en ese barrio de Lardero.

¿Quién era ese hombre que se le acercó a la hija de Carlota y a su amiga? ¿Por qué les ofreció que le acompañaran? La madre de la niña no tiene duda. Era Francisco Javier Almeida, el hombre detenido por matar el jueves de forma brutal al pequeño Alex. Carlota le había visto alguna vez porque en un pueblo de 10.000 vecinos se conocen casi todos. Lo que desconocía era el historial del ahora detenido.

AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO

Ese hombre extraño es Francisco Javier Almeida López de Castro, con un amplio historial delictivo. Para conocer sus primeros antecedentes nos tenemos que situar en 1989. Entonces fue condenado a siete años de cárcel por una agresión sexual a una niña de 13 años. Salió de la cárcel y en 1998 violó y asesinó a una agente inmobiliaria tras propinarle 17 puñaladas. La última sobre el propio corazón, lo que le produjo la muerte inmediata. He tenido oportunidad de repasar la sentencia y los detalles son espeluznantes.

Le condenaron a 30 años de cárcel, pero con las diferentes reducciones de pena salió de prisión el 8 de abril de 2020. Pisó la calle en situación de libertad condicional y no se ha sabido nada de él hasta hoy.

Bueno, sí ha mantenido contacto con él uno de los letrados que le defendió en sus recursos del último caso. El letrado se llama Antonio Amancio Pérez. Antes de salir a la calle con la condicional, ya había disfrutado de una treintena de permisos por su buena conducta en prisión.

CLARA DESVIACIÓN E LA CONDUCTA SEXUAL

Este abogado ha contado a COPE que el acusado de asesinar a un niño de 9 años en Lardero no padece esquizofrenia. Le define como alguien inteligente, que tenía que ayudarse de un audífono para escuchar, con claras desviaciones en la conducta sexual. Este letrado ha confirmado a esta emisora que no va a defender a Francisco Javier Almeida en este nuevo caso, pero si que ha aportado un dato que es interesante.

De hecho en la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso, en Cantabria, que es la prisión donde cumplió la mayor parte de su condena no confiaba ni en su recuperación ni tampoco en su reinserción. Y lo ha vuelto a repetir.

¿Qué se sabe de este crimen?

Que Álex, el niño de 9 añitos estaba en una fiesta de cumpleaños con sus padres en un local de Lardero. Alex iba disfrazado con motivo de Halloween, en concreto de la niña del exorcista, y salió al parque a jugar con su hermano de seis años y se juntaron con varios niños en el barrio de Entrerríos. En ese momento, se cruzó con el detenido que engañó a Alex diciéndole que le iba a enseñar una mascota. Probablemente, debido a su disfraz, le confundió con una niña.

El aviso lo da la familia a las ocho y 25 minutos de la tarde. A partir de ahí saltan las alarmas por la desaparición del menor. Comienza la búsqueda por varios portales de la zona con un dato fundamental. Otra niña comunica los datos del hombre. A ella también le había intentado convencer días atrás con una treta similar.

Cuando entraron en el edificio señalado, en el número 5 de la calle Río Linares encontraron al pequeño en estado muy grave junto al presunto asesino. Algunos testigos dicen que lo tenía en brazos y que señaló que el niño se había demayado. Los servicios de emergencias sanitarios intentaron reanimarle, pero no fue posible. Todo apunta a que murió de asfixia.

Esto es lo que se sabe y que todo ocurrió muy rápido. Y a partir de ahí se ha abierto el debate que apunta fundamentalmente en una dirección. Recordamos que este depredador había se encontraba en situación de libertad condicional.

La prisión permanente revisable. Ahí está una de las claves, esa herramienta que fue recurrida, que el PSOE quería derogar y que el Constitucional le dijo que era perfectamente legal. El Alto Tribunal les constestó que esa pena no es ni degradante ni inhumana. ¿Es que con la prisión permanente revisable no habría cometido ese delito tan brutal? Seguramente, sí. Lo importante, es que de haber sido condenado antes con esa pena que no existía en el momento en el que cometió su anterior delito, seguiría en la cárcel. Y sobre la reinserción o no, depredadores como este han demostrado que su reinserción no es viable. Entre otras cosas porque no tienen ninguna intención de cambiar.

Pedro Sánchez salva el trámite de los presupuestos

¿A alguien le sorprende que PNV y Esquerra no hayan presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Sánchez? Algún ingenuo habrá, que digo yo, pero era parte del guion de un postureo demasiado previsible.

Mareamos la cuestión, dilatamos el acuerdo hasta que casi agotar el plazo y luego salimos diciendo, sí pero no se piensen que… No nos pensamos nada. Pero es un acuerdo que entraba dentro del guion marcado entre el Gobierno y los separatistas. ¿A cambio de qué? Gratis ya sabemos que no va a salir ese apoyo. Y también sabemos que no nos cuentan ni la mitad de lo que han pactado que, seguro, va a resultar un agravio para el conjunto de los españoles porque siempre exigen más.

Calviño ninguneada por Podemos, ahora por Esquerra

De momento han trascendido dos cuestiones aparentemente menores. Para que el PNV apoye las cuentas Sánchez cede la gestión del ingreso mínimo. La otra es acelerar las obras del AVE al País Vasco. Esto con el PNV. A Esquerra Republicana le dejan que fije con el Gobierno la cuota de las tres lenguas cooficiales que contemplará la nueva Ley Audiovisual. No tenemos para pagar la luz o las gasolinas, los precios se disparan con una inflación que no veíamos en décadas. Pero lo que importan a algunos es que las plataformas digitales de televisión se vean obligadas a producir contenidos en catalán. Sánchez se pliega y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se mofa en su cara, con recado para Nadia Calviño.

Calviño ninguneada por Podemos, ahora por Esquerra… Menos mal que iba a servir de contrapeso a los desmanes de podemitas y separatistas. El resto, postureo. Que si no es un cheque en blanco... que estarán vigilantes... Lo de siempre.

Pedro Sánchez ha salvado este trámite, importante. Se garantiza que salen adelante las cuentas y agotará la legislatura hasta finales de 2023 salvo una hecatombe mayúscula. Todo según lo planificado. No hay sorpresas para nadie.

Pero una cosa es salvar la parte política de lo presupuestos y otra que no te cuadren las cuentas en lo económico. Y aquí hay que fijarse en la evolución de la economía. En nuestro producto interior bruto. Nos adelantan que creció un 2% en el tercer trimestre, lo que no deja de ser un dato positivo si no lo comparaos con ninguna otra cifra.

Pero no, no es motivo de fiesta. Primero porque coincide con el fin de las restricciones y el despunte del turismo. Y un 2%, en ese contexto, es un crecimiento demasiado moderado. Segundo porque la recuperación es más lenta de la esperada y el crecimiento estimado del Gobierno, que lo sitúa en un 6,5% al final del año, se sitúa lejos. Y tercero, y aquí está la novedad, porque baja el consumo. Tira algo el sector exterior, la inversión empresarial, pero los precios, la inflación disparada, castigan el consumo.

Sánchez salva los presupuestos en el plano político, en cambio las cuentas no le salen en lo económico.

Esta es la realidad. Y no cumplir los objetivos, el crecimiento estimado es lo mismo que decir que las cuentas no cuadran. Y si no cuadran terminan salpicándote a ti, porque para pagar todos los compromisos que en el Gobierno han adquirido con PNV, con Esquerra o con Bildu, hay que tirar de los impuestos que pagamos entre todos.