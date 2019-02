Ángel Correas: “Los barones del PSOE aliviados porque han esquivado el superdomingo”

Elecciones generales el 28 de abril y municipales y autonómicas el 26 de mayo. Vayamos haciendo acopio de paciencia porque nos esperan unos meses de intensidad política importante. Dos campañas electorales y dos procesos electorales en menos de dos meses es como para poner a prueba la capacidad de resistencia de cualquiera. El que no quiera sopa electoral, no va tener dos cazos, van a ser cuatro.

Hemos llegado hasta aquí después de casi 9 meses de gobierno de Sánchez. 9 meses de decretazos y de mucho marketing político. Desde el nombramientos de ministros estrella, alguno estrellado, a las fotos del Falcon. Nueve meses de bandazos constantes y de un gobierno con mucha prisas y demasiada improvisación para exprimir cada minuto que ha pasado en Moncloa.

Lo hemos visto con el empeño de sacar a Franco del Valle de los Caídos, con la reforma Ley de educación LOMCE, que ni siquiera va a ser tramitada. Y lo hemos visto, sobre todo, en la negociación con los independentistas catalanes. Negociación contrarreloj para sacar adelante los presupuestos y donde se ha llegado hasta el limite admitiendo la figura del relator, rebajando la acusación de la Abogacía del Estado de rebelión a sedición en el juicio por el referendum del 1 de octubre o por ejemplo, planteando la posibilidad de indultos.

Todo para llegar de nuevo a la casilla de salida

Todo para llegar de nuevo a la casilla de salida sin que nada haya cambiado demasiado. Da la sensación de que nos podíamos haber ahorrado estos casi nueve meses y que Sánchez podía haber hecho lo que prometió, convocar elecciones de manera inmediata.

A pesar de todo. Sánchez realizó ayer desde el atril de Moncloa el primer mitín de la campaña del 28-A. 20 minutos de auto complacencia, dándole al bombo y platillo, antes de anunciar la fecha de las elecciones. 20 minutos para decir que no le queda otra.

Y los barones del PSOE con poder autonómico han respirado aliviados porque han esquivado el “superdomingo” del 26 de mayo, con europeas, municipales y autonómicas. Sin embargo, atención al detalle porque el resultado de las elecciones generales del 28 de abril y las cábalas que se vayan cociendo tendrán su influencia para las elecciones que se celebraran apenas un mes después.

De ese 28 de abril, van a salir preguntas clave que el día de las autonómicas puede que no tengan todavía respuesta. Por ejemplo ¿Con quien pactará Ciudadanos? ¿Se reeditará un pacto a la Andaluza encabezado por el PP? ¿Cuál será el papel de VOX? o de Podemos ahora que se ha quedado adormecido a la sombra de Moncloa. Y el de los independentistas catalanes, ¿volverá a ser clave?

Sobre esto le ha preguntado al presidente Sánchez. ¿Volvería a pactar con los independentistas? Lo interesante no es lo que dice, sino lo que se reserva. Sánchez no ha cerrado esa puerta, esperará a ver el resultado electoral. Y eso que experiencia no le falta y no es buena.