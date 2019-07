Alicia García: "A ver quién compra que pedir la abstención a ERC no es depender del separatismo"

Sabido es por todos que España es el país de la picaresca, no hay más que viajar en el tiempo hasta el Siglo de Oro, pero no hace falta hacer ese ejercicio. Ahora mismo hay historias que van más allá, que hacen bueno aquello de que la realidad supera a la ficción. Como, por ejemplo, la historia del mayor ciberestafador de España, que como te venimos contando en COPE ya ha sido detenido. Con solo 23 años llegaba a ingresar al mes 300.000 euros. Y ojo, que no estaba solo, contaba con toda una red de colaboradores. Todo un emporio al servicio del timo, un profesional de la estafa. Era, además muy violento y de lo más escurridizo: para que te hagas una idea: no pasaba más de una semana en el mismo alojamiento. Llegó a estafar a miles de personas. ¿Y cuál era su modis operandi? Creaba falsas páginas webs en las que los móviles y las videconsolas eran los productos estrella, forzaba el pago por transferencia bancaria y 48 horas después la página desaparecía. La Guardia Civil llevaba un año tras su pista. Y ahí no queda la cosa: estaba planeando la “estafa del siglo”, un millón de euros en el próximo Black Friday. Parece desde luego una historia de película, un guión de serie o novela... Tanto talento al servicio del mal.

Y lo que también sobrecoge, y mucho, aunque sobre otro asunto bien distinto, es el contenido de la sentencia completa sobre el caso de 'La Manada' que ha hecho pública en las últimas horas el Tribunal Supremo, que ha elevado de 9 a 15 años la pena de cárcel para los cinco jóvenes sevillanos al establecer que hubo violación y no abuso, en contra de lo que determinaron antes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Audiencia Provincial de esa Comunidad. El Alto Tribunal deja claro que los miembros de 'La Manada' cometieron con pleno conocimiento una violación múltiple de enorme sordidez y crudeza que celebraron como un triunfo. La víctima, fue violada 10 veces en un minuto y 38 segundos. Da escalofríos solo pensarlo y deja también claro el Supremo en esta sentencia que el silencio de la víctima solo puede ser considerado como una negativa, como un no, que solo sí es sí.

Hoy, por cierto, también miraremos a Pamplona, arrancan los Sanfermines, con el lanzamiento a partir de las 12 del Chupinazo. El honor lo tendrá este año la banda de música “La Pamplonesa”, que celebra su centenario, es la banda que pone música a las fiestas de San Fermín.

El programa de Chivite pasa por imponer más euskera y acabar con la educación concertada

Y aún sobre Navarra, ya hay acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Geroa Bai (que es la marca navarra del PNV) Podemos e Izquierda-Ezquerra. Solo falta la abstención de Bildu, los herederos políticos de Batasuna, para poner la guinda al pastel. Hay que recordar que quien ganó las elecciones en la comunidad foral fue Navarra Suma: coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos, pero ha dado igual. El programa de gobierno pactado entre la socialista María Chivite y los nacionalistas contempla entre, entre otras medidas, imponer más euskera y acabar con la educación concertada.

Salvando las distancias que son muchas, da la sensación de que lo que le pasa al PSOE con Bildu es parecido a lo que le ocurre a Ciudadanos con Vox. Se necesitan pero no se miran, o eso dicen. Y a todo esto, los filoetarras de Bildu todavía tendrán que retratarse en la investidura de Pedro Sánchez. Veremos si la “vía navarra” se exporta al Congreso. Aún hay muchas incógnitas por despejar en la investidura, ahora además el gobierno lanza la idea de que pedir la abstención a ERC no es depender del separatismo. A ver quién se la compra.