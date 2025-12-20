Alberto Ibáñez, diputado por Sumar, sobre el gobierno de Sánchez: “Se nos está agotando la paciencia, nosotros votaremos en contra de aquello que incumpla nuestro acuerdo de investidura”

El diputado de Sumar por Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha elevado el tono contra sus socios de Gobierno, asegurando que la paciencia de su formación se está agotando. En una entrevista en el programa ‘La Mañana de Fin de Semana’ de COPE con Fernando de Haro, Ibáñez ha calificado de “bastante decepcionante” la última reunión mantenida entre Sumar y el PSOE, acusando a los socialistas de estar “en shock” y no ser conscientes de la gravedad de la situación actual.

Una reunión "decepcionante"

Según ha relatado el diputado, sus compañeros de Sumar que forman parte del Ejecutivo le trasladaron su decepción tras el encuentro con el Partido Socialista. A su juicio, el PSOE “no es consciente de la gravedad de la situación” y debe reaccionar. "El Partido Socialista está en shock, no es consciente de la gravedad de la situación", ha insistido Ibáñez, quien considera que el Gobierno no puede permitirse "estar bloqueado hacia la nada" mientras acechan diferentes casos de corrupción y de acoso.

El "debate hipócrita" sobre el Gobierno

Ante la aparente contradicción de que Sumar critique al Gobierno pero permanezca en él, Ibáñez ha calificado como una “trampa” y un “debate hipócrita” el dilema sobre salir o no del Ejecutivo. Para el diputado de Compromís, que no forma parte del Consejo de Ministros, “el debate debe ser apoyar o no a Pedro Sánchez”. Considera “absurdo” que se plantee una salida del Gobierno si se mantiene el apoyo parlamentario, ya que eso no solucionaría la situación. “Ningún partido de los que tiene ministerio en Sumar tiene un caso de corrupción”, ha recordado.

EFE Alberto Ibáñez, diputado de Compromís

El parlamentario ha defendido que la presión debe recaer sobre el Partido Socialista, aunque ha reconocido que “el no saber aguantar la tensión y el hablar antes de la cuenta es un error”. Ha insistido en que el debate sobre la continuidad del apoyo al Gobierno no solo atañe a los ministros de Sumar, sino también al resto de socios de investidura, como Compromís, Esquerra o PNV.

La paciencia se agota

Preguntado sobre si Compromís mantendrá su apoyo, Alberto Ibáñez ha lanzado una clara advertencia: “se nos está agotando la paciencia”. Aunque ha pedido prudencia y ha evitado pronunciarse sobre investigaciones judiciales en curso por la situación de la justicia en España, ha mandado un mensaje directo al PSOE. "El tiempo de las investigaciones también termina, la prudencia y el sentido de la responsabilidad de las izquierdas termina, y por tanto, o tienen medidas contundentes importantes, o esto puede terminar mal", ha sentenciado.

Finalmente, Ibáñez ha subrayado que la caída del Gobierno podría no venir solo “por la vía de los tribunales”, ya que existen “incumplimientos flagrantes políticos” al margen de la corrupción que podrían motivarla. Como prueba de su firmeza, ha recordado que su formación ya ha votado en contra de iniciativas del Ejecutivo cuando estas han incumplido su acuerdo de investidura, como ocurrió con la Ley del Suelo o la delegación de competencias de inmigración.