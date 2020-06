Abre el primer corredor turístico de la era del Coronavirus: 10.900 alemanes llegan a Baleares

Mañana lunes día 15 de junio uno de nuestros archipiélagos va a hacer historia. Abre el primer corredor turístico de Europa y lo hace entre Alemania y las islas Baleares. Una pequeña victoria después de muchas y muy difíciles semanas. Vamos ahora a repasar cómo va a funcionar y cuáles son las medidas de seguridad que, si todo va bien, garantizarán el éxito de este túnel blindado para casi 11.000 turistas alemanes.

10.900 visitantes alemanes. Desde mañana 15 de junio hasta el 29. Algunos con segundas residencias en Mallorca, Menorca o Ibiza. Se han autorizado 47 vuelos desde 5 aeropuertos alemanes. La mayoría van a Mallorca. 7 a Ibiza y uno a Mahón. Los turistas tendrán una estancia mínima de 5 días. Llueven las críticas sobre la presidenta Francina Armengol. Por una parte, Andalucía que denuncia un trato de favor del Gobierno con las islas. Luego la isla de Ibiza que quiere un reparto más justo de los turistas. Y el sindicato médico de Menorca ve insensato que puedan entrar sin haberse sometido a una prueba PCR como figuraba en el plan piloto que presentó el Gobierno Balear a Pedro Sánchez.

Los casi 11.000 elegidos esquivarán la cuarentena de 14 días que sigue vigente para todos los viajeros que llegan a España. Esa medida acaba el 21 de junio en general para todos menos para estos alemanes que desde mañana 15 de junio no tendrán que guardarla. Tampoco las tripulaciones, trabajadores transfronterizos y transportistas.

¿Y qué medidas de seguridad habrá para ellos? Un control de temperatura en el aeropuerto de origen pero no un test PCR que solo se practicaría en caso de presentar síntomas. Precisamente de lo que se queja el sindicato médico de Menorca. También tendrán que rellenar un cuestionario en el avión para que las autoridades sepan dónde estarán y durante cuánto tiempo por si tienen que localizarlos. Sobre el terreno ya se van materializando las medidas que hemos conocido este viernes en el BOE.

6000 personas llegan en la primera tanda. Mañana mismo dos vuelos. Paquita trabaja en el Hostal Maracaibo de Mallorca. En la playa de Palma tan concurrida por alemanes cada verano:

“Empiezan a llegar en vuelos de 400 en 400. Deben ir en dos aviones. Uno el lunes y otro el miércoles. Estarán aquí 5 días y si alguno da positivo se lo llevan a una residencia que tienen preparada”

Las reservas, nos cuenta Paquita, estaban ya hechas. No son reservas nuevas.

“Vienen 6000 y se irán repartiendo 4000 en Palma y 2000 entre Ibiza y Menorca. También han dicho que son billetes que tenían del año pasado. Las reservas estaban ya hechas y vendrían para hacer turismo de calidad (o lujo)”

Otro de los datos que tienen que facilitar además de la dirección será su número de teléfono en el que recibirán a su llegada a Baleares un SMS con teléfonos de contacto y consejos de seguridad y de higiene. Si tienen síntomas del COVID19, tendrán que llamar a uno de esos teléfonos y será entonces cuando se les hará la prueba PCR.

¿Cómo van a poder las autoridades detectar posibles rebrotes? Pues contratando 150 rastreadores que en caso de positivo se convertirán en detectives siguiendo la pista de sus contactos estrechos para crear un “mapa de contagio”. Inma Salcedo, Jefa de medicina preventiva del hospital Reina Sofía de Córdoba y una de las formadoras de rastreadores aquí en España, nos ha explicado en COPE cómo trabajan:

“Un rastreador es un técnico capacitado para ir detectando el flujo de contactos cuando ocurre una enfermedad transmisible y tenemos que cortar lo antes posible la cadena de contagio”

El objetivo es cortar la transmisión. Llegar al primer positivo para desde ahí elaborar con quién ha estado y dónde y con el añadido de que ya no estamos confinados como en marzo y abril. Hay más gente por la calle y eso dificulta el rastreo.

“Somos los que asesoramos al personal que va a encargarse de los estudios de contacto. Hay que llegar al caso 0. Vemos por todos los sitios por los que ha pasado y con quién ha estado. Ahora que vuelve la vida normal y la gente se mueve al trabajo y a otros sitios... hay que rastrear muy bien”

Ya sabemos el cómo y el cuándo y vamos al por qué. ¿Por qué Baleares y por qué Alemania?

Los números son parecidos. Si miramos los contagios en el país germano, son 6 por cada 100.000 habitantes. En Baleares 5 por cada 100.000. La tasa de contagio es 0,12% en Alemania y 0,09% en nuestras islas. Dentro de los marcadores sanitarios de la UE. Y según el BOE, el Estado de origen de los visitantes debe tener una tasa de ataque de COVID19 por cada 100.000 habitantes inferior a 9 durante siete días consecutivos. Volviendo al rastreo en caso de positivos de alguno de estos turistas, el Gobierno está preparando el lanzamiento de una aplicación móvil para detectar la trazabilidad de los contagios. Hay además un proyecto común europeo para unir las aplicaciones de cada estado miembro y así elaborar un mapa continental para atajar rápidamente los rebrotes. ¿Y cómo se hace? Carmela Troncoso es ingeniera de telecomunicaciones especializada en privacidad. Lidera un equipo de más de 20 personas de 8 instituciones europeas para que la app llegue lo antes posible. Aquí en COPE, en Poniendo las calles con el Pulpo, nos ha guiado paso a paso por la aplicación:

“Cuando te bajas la app, genera una clave de números aleatorios y los emite. Cuando te encuentras con otro teléfono, apunta tu número y tú el suyo. Cuando doy positivo y voy al médico, me preguntará si tengo instalada la app y me preguntará si quiero ayudar al sistema. Me dará un código que me permite subir al servidor los números que yo he emitido. No se asocian a mi identidad ni a mi localización por lo que nadie puede asociarnos a ese número”.