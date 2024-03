El abogado de Pujalte, en COPE: "Es un absurdo; Rogelio no reveló absolutamente nada"

El caso Koldo, el caso Ábalos, el caso PSOE. Es una de las noticias más destacadas de las últimas semanas.





Además, te hemos contado en COPE que se produjo el cese del director de inspección de la Agencia Tributaria, Javier Hurtado.

La vicepresidenta María Jesús Montero le destituyó tres días después de que enviara a la Audiencia Nacional un informe. En ese informe, elaborado por el funcionario Raúl Murillo, se ponían sobre la mesa las irregularidades fiscales de esta trama que acapara portadas de muchísimos medios de comunicación.





Fuentes del ministerio de Hacienda niegan a COPE que sea una represalia. Y luego hay un frente relevante dentro de la investigación: ¿Quién avisó al asesor del exministro de transportes de que le estaban espiando? Esto, evidentemente, precipitó las detenciones. Aquí, la Guardia Civil ha puesto en el centro de la diana investigadora a un empresario murciano.

Se llama Rogelio Pujalte. Entre otras cosas, es el dueño de un depósito judicial en Murcia, lo que le facilita la relación con jueces y miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según la investigación, recibió (presuntamente) al menos 100.000 euros de la trama.

Y abonó más de 17.000 euros a Koldo en concepto de...¿qué? Es una incógnita y una parte fundamental de la investigación. En 'La Mañana de Fin de Semana' saludamos a Vicente San Martín, abogado del empresario Pujalte.

Al comienzo de su intervención, ha explicado si hubo o no hubo 'chivatazo'. "Evidentemente no. Es muy fácilmente comprobable, viendo el atestado de la UCO. De la propia investigación se advierte que en octubre la UCO dice que Patricia y Koldo ya sabían que estaban siendo investigados. Por tanto, Rogelio no pudo revelar absolutamente nada. Es una falacia".

El 8 de octubre, indica, hay una llamada de Koldo a Rogelio que "está transcrita y nada revela ni dice".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay un apunte del atestado de la Guardia Civil, recoge Antonio Herraiz, que "Koldo ha sido advertido sobre la existencia de medidas de investigación autorizadas judicialmente sobre su persona. Y apunta que esa información ha sido recibida a través de Pujalte".

Responde el letrado de Pujalte que sí, pero si se lee la conversación "Koldo llama a Rogelio. Rogelio le advierte de que no puedes hablar por Telegram porque no es seguro y que tiene ciertas connotaciones peligrosas. Me he leído la conversación 200 veces y no le puede advertir de nada. Rogelio es de Murcia y ni tiene contactos con la UCO ni con la Audiencia Nacional. Es absurdo".

"Rogelio es una persona muy cercana a la Guardia Civil"

¿Y cuál es la relación que mantenía Rogelio con Koldo? Tenía una relación de amistad de hace 15 años porque "Rogelio es una persona muy cercana a la Guardia Civil. Ha sido condecorada en distintas ocasiones por participar en operaciones y Koldo es una persona que conoció en el País Vasco por un teniente coronel".

Con otros de los comisionistas de la trama, como Víctor de Aldama, en "el año 2019-2020 fue a comprar porque tenía en venta el depósito judicial. Se interesó como empresario que es. Al final no fructificó la venta del depósito, pero quisieron poner en marcha una incineradora en Murcia y el señor Aldama iba a ser la persona que iba a buscar la financiación con distintas entidades y empresas".

En julio de 2020, explica el letrado, "le hace una transferencia y ya se quiere hilar un solo movimiento contable a irse al año 2023 un préstamo que le hace a Koldo junto a otras dos personas que no tienen nada que ver. Es un absurdo que hace mucho daño a las personas y lo aclarará perfectamente. No tiene ni pies ni cabeza". Continúa desgranando esta cuestión, diciendo que "cuando la UCO hizo el registro se aportó toda la documentación. No tiene nada que ver con el préstamo que le hizo a un amigo tres años después".

Por último, dice que "en todos esos voluminosos atestados sale una sola transferencia y el préstamo que le hace. Rogelio no tiene nada que ver. Es una persona ajena a este mundo. Es un empresario de éxito y que no puede tirar de ninguna manta porque no conoce a nadie más".