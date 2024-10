Los 24 nuevos datos que el Gobierno va a exigir en hoteles y hostales y que supone un problema para el sector: "El marrón nos lo comemos nosotros"

A partir de este diciembre, un nuevo Real Decreto aprobado en 2021 entrará en vigor, y lo hará acompañado por polémica. Y es que a partir de su aplicación definitiva se aumentará la cantidad de datos que se le pide a los usuarios por parte del Gobierno para hospedarse. En concreto, pasará de los 14 marcados según la Orden INT/1922/2003 del 3 de julio a 42, según este nuevo Real Decreto 933/2021, del 25 de octubre. Los hoteleros, la gente de agencia de viajes, le dicen que necesitan más tiempo, lo que llevó al Ministerio de Interior a aplazar la entrada en vigor de este decreto.

Es una situación que no beneficia ni al usuario ni a los establecimientos. Más bien, todo lo contrario, ya que supone un problema serio. Por ello, Fernando de Haro, director de 'La Mañana del Fin de Semana', ha querido preguntar al personal y usuarios del Hostal Argentina, un hostal situado en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, por esta nueva situación. En España hay 14.000 establecimientos como este.

"Me parece que es demasiada pedir privacidad de la gente. Yo creo que con los datos que tiene el DNI ya tenemos suficiente para saber quiénes somos. No sé si al hostal o a la Policía le interesa si vengo con A, con B o con C, ¿no? Y el perro, si también hay que darle la tarjeta de vacunación...", explicaba uno de los usuarios a Fernando de Haro.

Fernando de Haro, en la puerta del Hostal Argentina

"Una hora se nos va fácil en el registro de personas"

José Antonio, responsable en ese momento del hostal, comentaba también los grandes problemas que van a tener a partir de la aplicación del Decreto. "Hasta, por ejemplo, si pagan con tarjeta, meter el número de tarjeta, el IBAN, número de cuenta, solución de forma de pago, bueno, una locura. Es muchísimo más trabajo. Esta mañana mismo ha salido un cliente que, nos ha dicho trabaja en un parador nacional, y nos ha dicho que lo están empezando a meter por lo menos un par de clientes por turnos para saber cómo se maneja y están aterrorizados cuando les venga un grupo de 8 o 10 personas. Porque va a ser... Una hora se nos va fácil hacer el registro de personas", ha relatado el encargado.

José Antonio, uno de los encargados del Hostal Argentina, habla con Fernando de Haro

Y es que normalmente estas personas tienen la obligación de trasladar los datos a la Policía en las primeras 24 horas desde la entrada: "Estos datos manuales, tenemos la obligación de encuadernarlos y guardarlos durante tres años. Ahora habrá que hacerlo por el Ministerio de Interior. Hay veces que por lo que sea, pues porque están pendientes de un juicio, porque no se han presentado en alguna situación, porque ha desaparecido y la familia le busca, o por otra cosa, algún tipo de delitos, y entonces lo localizan, nos preguntan si siguen estando aquí alojados, y hacen acto de presencia"

Este cambio conllevará, incluso, a cosas como cobrar a los usuarios al inicio de la estancia, y no después, como muchos hacen. "Y cobrarles de inicio para ponerle los datos de cómo se nos ha hecho el pago, no al final ni nada por el estilo. Llega también el inconveniente que tienes que cobrarle en inicio para poner forma de pago y demás. Y bueno, y lo que decía el señor del parador, por ejemplo, que ya habían tenido bastantes enfrentamientos con gente por el tema de los datos. El marrón nos lo comemos los hosteleros", explicaba José Antonio. Una situación complicada en la que muchos expertos coinciden: el Gobierno debería de rectificar.