Vila: "Cuando esta ideología como es el nacionalismo trata de perjudicar a tus hijos solo queda ser valiente"

Buenos días, bienvenido a La Mañana del Fin de Semana, te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Hoy es sábado, es 17 de septiembre del año 2022. Un día que, en lo meteorológico se presenta con chubascos y tormentas localmente fuertes y viento en el litoral de Cataluña y en Baleares. Y atención si vives en la Comunidad Valenciana porque la AEMET ha activado el nivel amarillo de alerta por las intensas lluvias que pueden producirse. También habrá nubes en el norte del país y en las Canarias, donde puede llover sobre todo en el este de las islas. Respecto a las temperaturas, llegaremos a los 33 grados en Córdoba, a los 32 en Badajoz y Sevilla. En Madrid nos quedaremos en los 27 grados y en Barcelona en los 25.

Bueno y por si ayer te acostaste pronto, una de Xuancar para arrancar La Mañana de hoy. Bueno, termina la semana en que hemos sabido que el pan cuesta un 18.9 por ciento más que el año pasado. Y sí, también la semana en que los 3 partidos del Gobierno han votado 3 cosas distintas en el Congreso sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN; acaba la semana en que hemos confirmado que la leche, los quesos y los huevos nos cuestan un 19.2% más que hace 12 meses. Y, es verdad, esta también ha sido la semana en que el PSOE ha empezado a blanquear la corrupción de los ERES acogiéndose a las 90 páginas de los dos votos particulares frente a los durísimos 1.200 folios de la sentencia. Esta semana que acaba hemos sabido que las legumbres y hortalizas se han encarecido un 14.2 por ciento en el último año y sí efectivamente, estos días también hemos sabido de unas cuentas encuestas de intención de voto: todas excepto una le dan al PP una distancia de unos 7 u 8 puntos sobre el PSOE. La una, claro, es la de Tezanos, que estos días ha tenido una actividad extraordinaria, porque recuerda que también hizo una encuesta exprés sobre el minidebate del Senado entre Sánchez y Feijóo. Un encuesta para decir que no lo vio prácticamente nadie, pero que entre los pocos que sí lo hicieron ganó, claro, su jefe.

En fin que, vista así, la semana se explica por estas dos vías por las que suele transitar la actualidad. Son dos caminos clásicos, pero que, en los últimos tiempos, se distinguen con notable claridad. Uno es el camino por el que va la inmensa mayoría de los ciudadanos, el que lleva al súper, al cole de los críos, al trabajo, al metro…sí, al metro en el que la última vez que fue visto un ministro fue porque era la inauguración. El otro camino es el de la España oficial, el del Gobierno y sus cosas y sus peleas y sus desatinos y sus palmeros.

Cada vez se parecen menos, la España de la moqueta y la España del “ponme mejor bananas que para los plátanos de canarias no me llega”. Y esto último no es que se me haya ocurrido, eh, es que se lo ha contado una señora a nuestra compañera de La Tarde de Cope Pilar Cisneros.

En fin que, al margen de los precios, que es sin duda el desafío más urgente al que debemos mirar todos, empezando por los que mandan.. al margen de esta cuestión, digo, este fin de semana tenemos un par de asuntos importantes en la agenda.

La obligatoriedad del 25 por ciento español en la enseñanza obligatoria



Mira, mañana domingo hay convocada una manifestación en Barcelona de esas a las que, a poco que uno tenga algo de sentido común en la cabeza… hay que ir. La organiza la Plataforma “Escuela de todos”. Tiene como objetivo, pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la obligatoriedad del 25 por ciento español en la enseñanza obligatoria. Al menos, que se cumpla la ley, al menos, fíjate qué proeza, que se cumpla que una de cada cuatro horas de clase se impartan en la lengua materna, que es la lengua oficial de nuestro país ¿Y sabes qué es lo peor? Que son los partidos que gobiernan España, con el PSOE a la cabeza, los que han permitido que el gobierno de Cataluña se salte esa ley a la torera.

Ayer en Cope estuvo el padre del niño de Canet, que en realidad es una niña… uno de los primeros que exigió que se cumpliera esa ley. Han recibido todo tipo de amenazas. Les han insultado delante de su hija. Han pasado miedo por exigir que se cumpla la ley. Ayer le preguntaba Carlos Herrera a Javier Pulido.

La manifestación de mañana contará con la presencia de dirigentes del PP, de Vox y de Ciudadanos. Pero en este caso, lo llamativo es que ha sido la actuación de los ciudadanos, su resistencia ante la imposición, su valor el que está poniendo sobre la mesa esta realidad tan injusta. Claro, cuando ves que la ideología, esta ideología tan asfixiante como es el nacionalismo, trata de perjudicar la vida de tus hijos… ahí solo queda ser valiente. Aunque tengas miedo. Y esto es casi lo más destacable de esa conversación de este hiombre aye aquí en la radio. No se trata de un héroe con capaz, no, es solo un padre que tiene miedo pero que tiene aún más coraje.

Bueno, y valentía y estómago hay que tener para encajar lo que el ejército de Ucrania se está encontrando en los pueblos que va recuperando en su contraofensiva militar. Kiev denunció ayer la aparición de una enorme zona de enterramiento en un bosque junto a la ciudad de Izium, una ciudad del noreste del país. De momento se han encontrado 440 muertos, enterrados individualmente. Gente de todas las edades, muertos tiroteados, por fuego de artillería, por la explosión de minas… según las primeras investigaciones.

Kiev ve cerca su liberación, pero insiste en que necesita más armas



Rusia está dejando un rastro de muerte en todas partes y debe ser considerada responsable, ha dicho el presidente Zelensky. No es la última atrocidad que ha denunciado Ucrania. Las autoridades informaron ayer del hallazgo de al menos 10 “centros de tortura” en el territorio de Jarkov.

En este escenario, el siguiente paso en la guerra, en esta fase de la guerra al menos, desde la perspectiva ucraniana es la recuperación de Crimea. Kiev ve cerca su liberación pero insiste en que necesita más armas. Se trata de un enclave estratégico… veremos a ver qué ocurre allí porque es una zona a la que se trasladaron entre 600.000 y un millón de rusos desde su anexión ilegal. Al mismo tiempo, muchos ucranianos han abandonado la península debido, según denuncia Kiev, a las "violaciones masivas de los derechos humanos".

¿Y qué dice la parte rusa? Bueno, ayer Vladimir Putin contestaba esto a una pregunta realizada por el primer ministro indio, Narenda Modi. Haré todo lo posible por terminar la guerra cuanto antes, dijo Putin. Claro, en boca de cualquier otro, cabría interpretar ese mensaje en clave de paz. Algo así como... Bueno, vamos a reanudar las egociaciones y tal. Pero en boca de Putin, casi eso suena a amenaza. Esta misma semana, de hecho, ha habido dirigentes nacionalistas rusos que le han pedido al presidente una movilización total de la población para ganar lo que, ya sin tantos ambages, allí también llaman guerra.

En lo que sí parece que Occidente se equivocó es en lo del aislamiento de Rusia. Y lo hemos visto, precisamente, en esa cumbre donde el primer ministro indio le preguntaba a putin. Aquí nos sonará a chino, y nunca mejor dicho, pero la Organización de Cooperación de Shangai es una agrupación, de carácter económico y de seguridad, que engloba a países que representan el 30 por ciento de la renta global y al 44 por ciento de la población. Y allí, esta semana Putin ha estado de todo menos aislado, le hemos visto de charla, de risas incluso, con distintos líderes de países asiáticos. Especialmente con el presidente de China y con el de Turquía, los supuestos países que estaban llamados a ejercer un papel importante como mediadores en este conflicto.

El caso es que 206 días han pasado desde que empezó a guerra y Putin no está ni mucho menos solo en el mundo. Quizá, probablemente, porque al mundo no le interesan tanto los muertos de Izium como el gas, el ptróleo, los rublos rusos. No nos engañemos, la estrategia de victoria de Ucrania no puede residir solo en la superioridad moral de sus conviciones, porque eso solo convencerá, por muy triste que sea, a los que ya estábamos convencidos. Esta guerra, como todas, la ganará Ucrania si dispone de medios para ganarla.