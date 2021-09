Herraiz: "El ministro de Consumo habla del precio de la luz como si no formara parte del Gobierno"

Audio

Buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos acompañando desde las seis en un domingo que llega con tiempo estable en prácticamente toda España. Incluso se espera algo más de calor en el norte. Si miramos al sur, volverán a superarse los 33-34 grados en el Guadalquivir. Solo se esperan nubes y posibilidad de lluvias en el litoral de Cataluña, norte de Baleares y por la tarde en el norte de Aragón.

TIEMPO DE CAMBIO

El tiempo estable va a cambiar a partir de mañana lunes. Entra una borrasca atlántica cargada de humedad y se prevé que la lluvia se generalice en toda España a lo largo que avance la semana.

INCENDIO DE SIERRA BERMEJA

Nos llegan buenas noticias del incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Los operativos piden que hay que ser prudentes pero reconocen una mejoría en este fuego, que se declaró el miércoles, que se ha cobrado la vida de un bombero y que ha arrasado ya en torno a 6.000 hectáreas. Lo importante es que se va estabilizando buena parte del perímetro. En cambio, siguen preocupando cuatro puntos calientes. Uno de ellos se sitúa cerca de las localidades de Jubrique y Genalguacil. De hecho, en las últimas horas, han vuelto a recomendar el confinamiento de los vecinos de estos dos municipios debido a la acumulación de humo. Esta es la situación a esta hora, después de que hayan estado trabajando durante toda la noche 350 profesionales, 20 vehículos pesados de extinción y 3 máquinas pesadas.

Se avanza en las labores de extinción, se complica en el municipio de Jubrique, mientras que se estabiliza en Genalguacil. Ese es el primer paso para el control total y ya, por último, darlo por extinguido. Hasta que llegue ese momento hay nuevos datos sobre la investigación. Ya habíamos señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el fuego había sido intencionado. Han aparecido dos pruebas que corroboran esta hipótesis.

Son dos montoncitos de hojarasca, sobre los que se colocó una piña encima de cada uno de ellos y después alguien los prendió con un mechero. Esto, en dos puntos separados, por la noche y en un lugar escarpado. Demasiadas coincidencias. De momento no se ha practicado ninguna detención, pero el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, volvía a lanzar un duro aviso a los responsables.

La última estimación habla de más de 6.000 hectáreas arrasadas. Además del desastre medioambiental, es un incendio que quedará en la memoria por la muerte de un bombero de Almería que acudió a ayudar, a trabajar, para apagar el incendio.

Los restos mortales de Carlos Martínez, de 44 años, llegaron a su Almería natal ayer por la tarde y en las próximas horas se va a celebrar un funeral íntimo.

DIADA

¿De la Diada qué? ¿Qué noticias deja la celebración de un día festivo secuestrado desde hace años por los separatistas para promocionar su causa? Lo primero es la violencia de los CDR, esos grupos radicales auspiciados en sus orígenes por la Generalitat con aquel apreteu, apreteu, apretad, apretad, del entonces presidente, el inhabilitado Quim Torra. Los separatistas más violentos atacaron la jefatura superior de policía.

A su paso por la jefatura superior de policía, en Via Laietana, lanzaron botes de pintura, elementos incendiarios y botes de humo. Más noticias que nos deja esta Diada. La clara división interna en el gobierno catalán, que también se palpó en la calle. A la llegada del presidente catalán a la manifestación que partió a las cinco y cuarto de la tarde, se escucharon aplausos y gritos de president y también silbidos y abucheos llamándole butifler, traidor.

También quemaron una foto de aragonés junto a Pedro Sánchez. Más noticias. A la manifestación convocada por la ANC y el resto de asociaciones separatistas oficiales, -llamémoslo así-.... Lo de oficiales es porque están todas bien regadas con fodos de la Generalitat... A esta marcha acudieron 108.000 personas según la guardia urbana. Medio millón menos que en la edición de 2019. No se puede comparar al milímetro pero no deja de ser un fiasco. Con un añadido. La Generalitat -que ha sido especialmente severa durante todo este tiempo con la hostelería y los locales de ocio nocturno-, con motivo de la Diada, levantó la limitaciones de reunión y, como era de esperar, en la manifestación no se guardó la distancia mínima.

En los discursos de los líderes separatistas, no se habló de la fracasada ampliación de El Prat

Con la división del separatismo de fondo, la mirada de esta Diada estaba puesta en las manifestaciones de ayer pero más en la reunión de esa mesa bilateral entre Moncloa y Cataluña. Nada se sabe de la fecha ni tampoco de quién acudirá. Si sabemos que Sánchez o el que acuda en su representación tendrá que doblegarse porque los separatistas siempre quieren más y si quieren seguir en el Gobierno tienen que contar con su apoyo.

SIN MENCIÓN A EL PRAT

¿En los discursos de los líderes separatistas, al final de la marcha se habló de uno de los temas que afecta directamente en el presente y medio plazo de los catalanes, al margen de ensoñaciones varias? No, no se habló de la fracasada ampliación de El Prat. Y eso que Barcelona y Cataluña han perdido cifras muy atractivas.

La inversión oficial eran 1.700 millones de euros, que deja en el aire la creación de 185.000 empleos y 25.000 millones en ingresos. Todo esto ha quedado en suspenso pero que nadie lo de por cerrado. Con Sánchez y los separatistas todo es posible.

LUZ: EL DOMINGO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Al margen del precio de la Diada, lo que preocupa a todos los ciudadanos, lo de cada día, es el precio de la electricidad. Volvemos a encarar el domingo más caro de la historia. Apenas baja respecto ayer y respecto al viernes, cuando se alcanzó un máximo histórico. Hoy 144 euros el megawatio hora, seis euros menos que ayer.

Con este cuento de nunca acabar, estamos a la espera de conocer las medidas que va a llevar, si es que finalmente las llevan, el martes el Gobierno al Consejo de Ministros. La escalada en el precio de la luz no es de hoy ni de ayer. Es más, los expertos vienen avisando que va para largo, que si no se hace nada estaremos de subida continua, al menos, hasta primavera. ¿Qué dice el Gobierno? Pues el que ha hablado en las últimas horas ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Como si no fuera con él. ¿Acaso hay un consumo más necesario que el de electricidad? Garzón y los ministros de Podemos cuando les interesa -ya saben- se presentan como si no estuvieran en el Gobierno.

En el PP plantean cuatro propuestas. Ya veremos si van en la línea de las que vaya a aprobar el Gobierno este viernes.

SUBIDA SALARIO MÍNIMO

El disparado precio de la luz no es el único asunto que ha generado división en el seno del Gobierno. Otra de las cuestiones que ha enfrentado a parte del ala socialista con los ministros de Podemos es la subida del salario mínimo. Nos dijeron que el lunes pasado habría noticias con o sin acuerdo con los agentes sociales. Pero esa noticia no llegó. Así que nos vuelven a anunciar que estamos a las puertas de una semana intensa para el diálogo social tras la negociación fallida sobre la subida del salario mínimo. Ahora mismo el SMI se sitúa en los 950 euros al mes. El Gobierno plantea un incremento entre 12 y 19 euros. Si preguntas a los sindicatos, su postura pasa por no firmar una subida inferior a los 25 euros. Si preguntas a los empresarios…

Es el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que analizaba en Agropopular las consecuencias que la subida del SMI puede tener para los empresarios del campo.

Si atendemos a lo último que ha dicho la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, vicepresidenta del Gobierno, no parece que vayan a escuchar la voz de los empresarios. No descartan incluso que se zanje este tema mañana mismo y que se apruebe en el consejo de ministros del martes. Ya han dicho que saldará adelante sí o sí, sin acuerdo tripartito entre sindicatos y patronal, o con el visto bueno únicamente de las fuerzas sindicales.