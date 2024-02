Herraiz: "Trasvase, esa palabra maldita que genera tensiones territoriales permanentes"

Audio

Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en La Mañana del Fin de Semana en un domingo en el que va a hacer sol y tampoco va a llover. Esto es una muy buena noticia para los que tengáis planes al aire libre, incluso tumbarte en la playa, que es de los más saludable, pero no es tan buena noticia para la sequía.

Restricciones de agua

Estamos en el primer fin de semana de restricciones de agua en Cataluña. Es la primera fase de un plan de emergencias que va a afectar prácticamente al 80% de la población de esta comunidad. Incluye a Barcelona y a unos 200 municipios de su entorno.

Las medidas te las hemos contado y la lista es larga. De momento no hay corte del suministro, pero sí una reducción de la presión. Se pone ese límite e 200 litros por habitante y día, se restringe al máximo el baldeo de calles, que es esa limpieza con agua a presión, y también el riego de zonas verdes. Esto ya se viene haciendo. No hay más que ver determinados parques de Barcelona capital donde el césped está seco o directamente ha desaparecido.

Ya digo que el capítulo de restricciones es amplio, como la prohibición de limpiar el coche salvo que se haga en sitios donde utilizan recirculación del agua. O la reducción del consumo de un 80% en la agricultura y un 50% en la ganadería. Y luego se prolongan medidas que ya se arrastran desde verano. Fuera el agua de las duchas en las playas. Fuera el agua de las fuentes ornamentales. Y queda prohibido llenar total o parcialmente las piscinas.

Este el contexto y ahora vienen las soluciones, que no dejan de ser parches porque el problema ya lo tienen encima. En Cataluña llevan años centrándose en la independencia y las cuestiones identitarias, en levantar fronteras antes que tender puentes. Ahora la sed amenaza, y ni el procés, ni las embajadas en el extranjero, ni la intervención en la educación para que sea cada vez más ideológica sirve para frenar el problema.

De ahí el parche, que cuenta como cooperador necesario al gobierno de Pedro Sánchez. Al Ejecutivo no le ha dado por llamar a todos los grupos y empezar a elaborar un plan hidrológico nacional. No. Que eso suena a Aznar y hay que desterrarlo, aunque hoy habría evitado problemas. Tampoco se atreven a plantear trasvases entre cuencas y mucho menos mentar el Ebro, conscientes de las tensiones que genera en comunidades como Aragón. En su día también lo desterraron en Cataluña, donde -cosas del destino, ven ahora como sufren sed y restricciones.

¿Qué es lo que ha planteado la vicepresidenta Teresa Ribera? Pedir a la comunidad valenciana, que gobierna el PP con Vox, que sea solidaria con Cataluña. Que permita envíos diarios de agua desalada desde una planta de Sagunto. La ministra de Transición Ecológica ya se lo ha trasladado al presidente valenciano Carlos Mazón y mañana será una de las propuestas que va a llevar a la reunión que va a mantener en Barcelona con el consejero del ramo, que es David Mascort, de Esquerra. Como no quería llegar al encuentro con las manos vacías, Ribera lo ha adelantado este sábado y ya ha tenido la respuesta del propio Mazón. Si no afecta a las necesidades de su región, no se opone.

Ya han escuchado. Solidaridad hídrica, y el presidente valenciano lo ha recalcado varias veces, consciente de que, al revés, no sería atendida. Además, lo que abre es un debate más amplio, que no solo afecta al hecho puntual de trasladar en barcos agua desalada. Y es el término trasvase, esa palabra maldita que genera tensiones territoriales permanentes.

De lo que se trata es de aumentar la capacidad de esa desaladora de Sagunto. Y que esa agua tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo humano.

Lo de estas plantas ha estado cuestionado desde el principio. Primero porque su capacidad es reducida, consumen mucha energía, requiere mucha electricidad, y además, tiene muchos efectos negativos para los cultivos. Ya verán cómo el debate del agua va a seguir siendo recurrente a lo largo de toda esta semana.

Ley de amnistía

Y, luego, de la amnistía, hay aún muchos frentes abiertos… alguno se espera que se resuelva a lo largo de esta próxima semana y, lo esencial, lo del terrorismo, todo apunta a que será aparcado hasta después de las elecciones gallegas.

Lo inmediato es una cuestión técnica y también política, que como lo mezclan todo es complicado distinguir. Es una cuestión que mira en este caso a la Constitución y al Reglamento de la cámara y también a la falta de neutralidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El martes, cuando una mayoría de diputados rechazó la ley de amnistía por 179 votos en contra de la norma y 171 votos a favor, Armengol, alivió la cuestión rápidamente. En cuestión de segundos, sin más explicación, se escudó en el artículo 131 del reglamento para devolver la ley a la comisión de justicia.

Armengol siempre ávida para ser útil a Pedro Sánchez, que para eso la nombró. Lo de su falta de neutralidad está más que probada. Y para justificar todos y cada uno de los encargos de su jefe, designó como letrado mayor del Congreso a Fernando Galindo.

Fernando Galindo que fue nombrado letrado mayor del Congreso después de haber ejercido diversos cargos siembre bajo la sombra del PSOE.

¿Qué dicen Armengol y Galindo, es decir, Sánchez? Que la amnistía tiene que ir de nuevo a la Comisión de Justicia para que PSOE y Junts terminen por llegar a un acuerdo y, así, cuando la lleven otra vez a pleno, sea finalmente probada.

¿Qué dicen PP y Vox apoyados en la opinión de otros letrados del Congreso? Que esa maniobra no tiene precedentes. Y que cuando una mayoría absoluta rechaza una proposición de ley, decae por completo, es decir, que en ese momento se pone fin a la tramitación. Piden de esta forma que se proceda a la nulidad del acuerdo emitido. Y no caerá esa breva.

Que nadie tenga duda de que Armengol y Galindo -un amigo, un siervo, un esclavo-, se las arreglarán para sortear esta cuestión. Y que esta semana, justificarán como sea, a través de un informe de parte o lo que encuentren, que el proceso es lícito.

Es verdad que siempre quedaría el amparo del Constitucional, pero vistos los antecedentes desde que llegó Cándido Conde Pumpido a la presidencia del tribunal de garantías con la mayoría de izquierdas, ahí sí que tienen poco que rascar.

Luego tenemos lo esencial. Que es la negociación que han vuelto a reanudar PSOE y Junts después de Puigdemont mandara a la nevera la ley tras rechazar el texto con sus 7 votos. ¿Qué quiere el fugado? Una amnistía integral, que no deje ningún resquicio a interpretaciones y que amnistíe todo tipo de terrorismo, no sea que algún juez no atienda a la necesidad política de Sánchez y le cuele en lo de Tsunamic democratic los delitos de terrorismo. Lo que quiere es impunidad, haga lo que haga.

De momento, y mira que tuvo una gran oportunidad para explicarlo, Sánchez evita en sus mítines esta cuestión. Prefiere apelar a la épica en Galicia, donde las encuestas vaticinan un mal resultado para su candidato.

En esto no le falta razón, y mal haría el PP confiándose ante las encuestas, que prácticamente en su totalidad le dan la mayoría absoluta.

Reforma del Código Penal

Volviendo a la amnistía y a la impunidad que quiere Puigdemont, eliminando el terrorismo. Esta semana se ha deslizado una reforma del Código Penal, que ha provocado que se abra el capítulo de las advertencias.

Para que luego no vendan que nadie avisó, como repitieron con la 'ley del sí es sí' cuando salían de la cárcel antes de tiempo violadores y pederastas. Puede tener las mismas consecuencias, porque hay muchos delincuentes -terroristas- en las cárceles que sí entraría en la definición de terrorismo más light, de esa especie de terrorismo bueno.

En el Fin de Semana con Cristina ha pasado Carmen Ladrón de Guevara. Es abogada de la AVT y a lo largo de su carrera ha estudiado de forma minuciosa cientos de instrucciones, sumarios, sentencias y también casos de ETA que no han podido ser esclarecidos. Esa reforma del código penal para tipificar una especie de terrorismo a la carta podría beneficiar a condenados de ETA y del terrorismo yihadista.

Ahí queda el aviso. Y Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT sabe de lo que habla. Otra vez nos vuelve a quedar la única esperanza de Europa para que se ponga fin a la enésima maniobra de Sánchez por retorcer la Constitución y un principio básico como es la igualdad de todos los españoles ante la ley, algo que la AMNISTÍA se carga de pleno.

Y después estas dos cuestiones, que son más políticas que técnicas, puede que te estés preguntando si habrá acuerdo entre el PSOE y Junts. La cuerda está tensa, pero ninguno de los dos está interesado en que se rompa porque no se van a ver en otra.