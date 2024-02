Abogada AVT, en COPE: "Presiento un retroceso en la persecución del terrorismo y en la protección a víctimas"

Reformar el delito de terrorismo podría sacar a terroristas de las cárceles. Es el temor de las asociaciones de víctimas de terrorismo que asisten con perplejidad a la intención de Sumar de cambiar el Código Penal para garantizar que se aplique la ley de amnistía, incluido a todos aquellos investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Consideran que reformar el delito de terrorismo podría tener las mismas consecuencias que la ley del 'solo sí es sí'.

"Si nos duele escuchar que a los huidos de España, al forajido Puigdemont y a sus amigos, les han sugerido, por ejemplo, que se cambie el Código Penal para abaratar el terrorismo o ampliar la proposición de ley de amnistía, puedes imaginarte cómo se sienten las víctimas del terrorismo", ha explicado en este sentido, Cristina López Schlichting.

Hay países donde terrorismo "apenas quiere decir nada". Por ejemplo, advierte la comunicadora, "en Italia, las Brigadas Rojas hace mucho que no matan. Y en Alemania, la Badermannhof no te cuento. Pero es que aquí algunos hemos crecido con décadas y décadas de asesinatos".

¿Cómo define el Código Penal el terrorismo?

"Bueno, la definición que tenemos actualmente en el Código Penal es acorde con la Directiva Europea contra el Terrorismo de 2017 y define los delitos de terrorismo como una serie de conductas que se cometen con la finalidad de alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional", explica en Fin de Semana, Carmen Ladrón de Guevara, letrada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Es decir, añade, "lo que hace que un determinado delito sea calificado como de terrorismo es precisamente esa finalidad con la que se comete".

Ladrón de Guevara ha manifestado su preocupación por las declaraciones de esta semana que ponen sobre aviso "de una posible reforma del Código Penal".

Retroceso en terrorismo

A su juicio "estamos viviendo un retroceso". "En España por desgracia, por la historia de terrorismo que hemos tenido, hemos sido pioneros en establecer un sistema de protección a las víctimas del terrorismo y también en ir tejiendo un marco legislativo para hacer frente al terrorismo que durante décadas hemos padecido".

Pero ahora "estamos viendo cómo todos esos avances están en riesgo". "Presiento un retroceso tanto en la persecución del terrorismo como en la protección a las víctimas".

"Aluvión de revisiones de penas"

Y es que si se hiciese una reforma tipo Irene Montero del Código Penal con relación al terrorismo, habría muchos yihadistas y muchos etarras que llamarían a la puerta de los jueces. Reconoce que en el momento que" toquemos tipos penales u horquillas de penas", vamos a empezar "con un aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar a los terroristas".

En España, recordemos,"hay más de 150 presos condenados por terrorismo en las cárceles sin delitos de sangre, "de los cuales la mitad, si las cosas van por donde yo presiento que van a ir, se podrían beneficiar de estas revisiones".

Independentismo vs terrorismo

¿Cómo es posible que diga el presidente que el independentismo no es terrorismo? Carmen Ladrón de Guevara se ha mostrado "muy sorprendida" por esa afirmación porque "no todo el independentismo es terrorismo, pero ha habido mucho terrorismo en España, de ETA y de otros grupos de corte nacionalista, que han sido independentistas".

Por lo tanto, ha zanjado "esa premisa general no se puede realizar y además no le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al presidente del Gobierno decir lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. Eso le corresponde a los jueces en base a lo que está establecido en nuestras leyes".

Además "ya no solo es conforme a lo que dice nuestro Código Penal, sino que estamos sujetos a lo que dice esa Directiva Europea de 2017, que de hecho, cuando se aprobó, provocó que tuviésemos que adaptar nuestro Código Penal".

Es verdad que tenemos un sistema muy avanzado, "todavía Europa iba más allá y hubo que modificar algunas conductas y sobre todo algunas penas y agravarlas para adaptarnos a lo que decía".

En su opinión, ahora, ha insistido, "la cuestión puede ir por despenalizar algunas conductas, como pueden ser los estragos, los incendios y todo lo relacionado con daños materiales".

Sin respuesta para las víctimas

Por último la abogada ha lamentado la 'impotencia' que siente por "no poder dar respuestas a las víctimas". "Si el ciudadano medio ante esto se está revolviendo, imaginémonos la preocupación que hay en las víctimas del terrorismo en que esto les pueda afectar a sus casos".