Herraiz, sobre la reunión de hoy de Sánchez con sus ministros: "Se trata de afianzar doctrina"

Muy buenos días. Desde las seis, te venimos acompañando en La Mañana del fin de semana de COPE, con la mayor parte de este sábado 13 de enero por delante y que, en pleno invierno nos va a dar una pequeña tregua. Amaina algo el intenso fresquito que arrastramos, fundamentalmente, desde el miércoles. Lo vamos a notar en los termómetros mañana domingo.

Hoy la cita del día está en la finca toledana de QUINTOS DE MORA, que es donde Pedro Sánchez reúne a todos sus ministros. A los 22, que le dan para jugar un partido de fútbol de lo más inclusivo, con él de árbitro. Estas reuniones para inyectar moral a la tropa son habituales en muchas empresas. Al empezar el curso, sobre todo. Después del verano. O al comenzar el año, como es el caso.

Esta del Gobierno -cuenta Moncloa- estaba planificada hace ya días y llega después de una semana en la que ha sufrido en carne propia lo que es evidente: que está en manos de un delincuente fugado que no tiene límites y que seguirá exprimiendo hasta la última gota del Estado y de la paciencia de una buena parte de españoles que no están de acuerdo con las cesiones a JUNTS.

Pero aquí hay que tener clara una cuestión. El responsable no es PUIGDEMONT que presiona. El responsable es Sánchez que cede. Y visto lo del pleno del miércoles, la agonía para sacar adelante dos de los tres decretos que presentaban, hoy en ese encuentro informal en la FINCA DE QUINTOS DE MORA se trata de afianzar doctrina.

Que el argumentario sea el mismo para todos. ¿Que JUNTS filtra que Moncloa va a ceder a Cataluña las competencias de inmigración? Le damos la vuelta. “Señores, que no va a ser para tanto. Que no vamos a hacer grandes cesiones como el control de los flujos migratorios o las expulsiones de inmigrantes. ¿Que arranca una reforma legal para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre de 2017? Lo mismo. Que parezca un accidente.

Total, si por muy grave que sea todo esto, vendrá algo que lo va a superar. No se ha aprobado todavía y el PSOE ha conseguido ya echar una gran lona que tape el hedor de lo de la AMNISTÍA. No se ha aprobado todavía esa polémica ley, y ya han conseguido normalizar entre su parroquia la vuelta de PUIGDEMONT, sin tener que dar cuentas a la justicia.

El mensaje, y esta será una de la doctrina que les inculcarán en la reunión de QUINTOS DE MORA, es señalar siempre al PP como culpable. Pase lo que pase. Esto se lo tienen ya muy aprendido, pero no está de más reforzarlo. Entre los más adelantados en la materia, el ministro FÉLIX BOLAÑOS.

La finca ya te hemos dicho que está en el término de LOS YÉBENES, en Toledo, en Castilla-La Mancha, que es el único territorio en el que el PSOE consiguió reeditar su mayoría absoluta. Aquí habría que matizar y estar un buen rato analizando sobre la victoria de Emiliano García-Page, que fue más personal que de la marca, de las siglas con las que se presentó.

Y Page, que al final con los votos de los socialistas castellanomanchegos termina avalando todas las políticas de

Sánchez, sigue desnudando con su discurso al presidente del Gobierno. Y lo ha hecho a cuenta de la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración.

Es verdad que comparación con VOX es lo que, seguro, más ha escocido a Pedro Sánchez y a muchos de sus ministros, como la también castellanomanchega Isabel Rodríguez. El problema es que las palabras se diluyen y los votos de los socialistas de Castilla-La mancha van siempre en la misma dirección: a apoyar la aministía y todas las cesiones que encargue PUIGDEMONT.

Y la noticia este sábado sigue también en ORIENTE PRÓXIMO, en YEMEN, donde hay un grupo islamista, que está financiado por IRÁN -otra vez IRÁN como perejil esencial de todos los conflictos en la zona. Un régimen con el que ha coqueteado y bastante más un partido que ha formado, y en parte forma parte del Gobierno de España. Para que no se nos olvide. El caso es que estos HUTÍES, armados, terroristas, llevan desde octubre y de forma más intensa desde noviembre con ataques contra los buques mercantes que atraviesan el MAR ROJO.

No es un mero lugar de tránsito. Estamos hablando de un enclave estratégico, una ruta fundamental por la que, se calcula, que transita hasta el 15% del comercio mundial. Esto las principales potencias, o las que aspiran a serlo, no se lo pueden permitir. No pueden quedarse vendidos y que esos mercantes que transportan elementos esenciales para su comercio, para su industria -del automóvil, por ejemplo, o de todo lo que tiene que ver con la tecnología- se vean atacados día sí y día también.

Para entender lo que puede pasar hay que ponerse delante de un mapa y fijarse en lo diferente que es llegar desde Asia a Europa, al Mediterráneo, atravesando el Mar Rojo, a través del Canal de Suez, o tener que hacerlo rodeando África por el SUR. Todo esto encarecería más el coche que te vas a comprar, además de retrasarte su entrega. Y esto pasa con teléfonos móviles, con las TABLETS y con todo tipo de productos que vienen de ASIA. Sólo la semana pasada, el volumen de mercancías transportadas por el canal cayó un 35% durante la semana pasada si lo comparamos con el mismo período del año anterior. Tener que bordear ese enclave hace que la ruta se amplíe unos 15 o 20 días, y el coste se incrementa hasta en un 60%.

¿Qué dicen los HUTÍES que están financiados por IRÁN? Que estos ataques son la forma de apoyar a los terroristas de HAMÁS ante la respuesta que está dando ISRAEL a la agresión sin precedentes del 7 de octubre. El dinero lo pone el régimen iraní de los ayatolás y así consigue expandir en el MAR ROJO la guerra entre Israel y Hamás a la que habría que añadir una pata más que lleva al líbano con otro grupo terrorista como es HIZBULÁ como protagonista.

Este VIERNES, EEUU y Reino Unido han liderado la primera parte de lo que han denominado como operación GUARDIÁN DE LA PROSPERIDAD. El nombre es muyclaro para saber lo que quieren. Y ahí están también Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Corea del Sur, Alemania o Dinamarca. Lo primero que han hecho ha sido bombardear enclaves de los HUTÍES en Yemen, han sido ataques, dicen quirúrgicos contra los intereses de este grupo armado.

Y ellos han respondido asegurando que no van a parar.

Lo que ha hecho EEUU y Reino Unido es un paso cualitativo de mucha relevancia. Han pasado de defender este enclave del Mar Rojo, vigilar que los buques mercantes que pasan por esa zona no son saboteados, han pasado de esto a atacar directamente. El presidente Biden ha dicho que lo hace para garantizar la estabilidad económica y el comercio mundial y califica a los HUTÍES directamente de terroristas.

(Nos vamos a encargar de los hutíes si siguen con este comportamiento tan peligroso. Irán no va a entrar en guerra con nosotros. Si me preguntas si los hutíes son un grupo terrorista, creo que sí)

¿Y España qué? No hay que ser gran observador para percatarse de que en esa lista de países que apoyan la alianza de la operación GUARDIÁN DE LA PROSPERIDAD no está el nuestro. Y no es casual. Es una decisión política. Completamente estudiada, que ha sorteado hasta ahora la presión de EEUU, con llamadas incluidas.

Sánchez tiene 1001 frentes abiertos y lo que ha venido a decir es “nos ponemos de perfil y no levantamos suspicacias ni en el seno del Gobierno de coalición ni tampoco entre nuestros socios. Nosotros somos un gobierno buenista que apuesta por la PAZ. Y ahí está Margarita Robles.

Una decisión política, que como todas, tiene consecuencias. De momento, ahí está este conflicto con los hutíes de YEMEN, el de Hamás contra Israel, también la amenaza de los terroristas libaneses de HIZBULÁ, y con la amenaza de contagiarse a IRAK. Lo que nos faltaba.