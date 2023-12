Herraiz, sobre la reunión entra Sánchez y Puigdemont: "Ocultan detalles, parece que les da como asquito"

Audio

Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en LA MAÑANA del fin de semana de COPE. Es 16 de diciembre, hemos cruzado el ecuador del mes, con la NAVIDAD cada vez más cerca, con días de muchas celebraciones. No hay más acudir a cualquier restaurante. Lo de entontrar una mesa si no has reservado es misión casi imposible. Y luego la imagen más repetida es la de calles abarrotadas hasta bien entrada la madrugada. Esto lo hemos podido comprobar esta noche.

Lo primero sigue siendo el acoso permente a la Justicia. Hasta dónde están dispuestos a llegar los separatistas. Qué va a hacer el Gobierno ante un hostigamiento sin precedentes. Porque los socios de Sánchez no tienen reparo en acudir a la tribuna del Congreso y señalar con nombres y apellidos.

Han pasado ya CUATRO días de esto, y no hemos escuchado una respuesta contundente por parte de Sánchez. Ni contundente, ni firme, ni nada, cuando hubiera sido escucharle con ese tono solemne al que recurre Moncloa cuando le conviene. Aunque en este caso no fuera creíble, podía haber fingido. No hay una defensa clara por parte del Gobierno asegurando que no hay LAWFARE ni nada que se le parezca y que los magistrados a los que acusa MIRIAM NOGUERAS actúan conforme a la ley. Sólo ese “no lo voy a consentir” de Margarita Robles, que choca con lo que su partido firmó con JUNTS.

Luego está el PODER JUDICIAL. Su presidente ha dicho delante del ministro Bolaños que basta. Esos intentos de deslegitimación tienen un efecto devastador.

En COPE te venimos contando que desde distintos ámbitos jurídicos piden más contundencia al CGPJ. Y lo hacen con una frase muy gráfica: “no podemos estar comunicado va, comunicado viene”. Se necesitan más gestos.

Esto en cuanto al poder judicial. Además, ya sabes que hay una reunión pendiente entre el presidente del Supremo y el ministro Bolaños. Estaba previsto que se vieran el pasado miércoles y el presidente del Alto Tribunal, que es Francisco Marín Castán, suspendió el encuentro en el último minuto por motivos sobrevenidos. La agendaron para el martes 19 y está en el aire, lo que confirma la enorme desconfianza que hay en la JUSTICIA ante una AMNISTÍA que echa por tierra todo su trabajo y rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley.

De lo de la reunión entre SÁNCHEZ y PUIGDEMONT siguen ocultando los detalles. Más por el lado socialista, a los que parece que ahora les da así como cierto asquito. Quieren aplazarla o retrasarla lo máximo posible. Y no entiendo por qué. Vale que no se pueden reunir en España porque el fugado sería detenido. Pero el encuentro se va a producir. Y es coherente con lo que han hecho. Vamos, que el otro día en el Parlamento Europeo Sánchez tenía que haberle plantado un beso en público a su socio independentista. Le ha hecho presidente del Gobierno y es, como poco, para ponerle un piso en el mismo Paseo de Gracia o en la Bonanova.

Y el otro tiene motivos también para echarse en sus brazos, aunque se haga el duro. Le van a permitir volver a España sin ninguna mancha penal. No va a tener que regresar ni esposado ni entrar a la cárcel. Ni siquiera va a ser juzgado. Debería corresponder con más alegría. ¡Qué carácter más seco, oiga!

Habrá reunión y ya veremos si no es como el encuentro semi clandestino de Ginebra con un Santos Cerdán huyendo de la prensa en el aeropuerto al grito de “todo ha ido bien”.

Y en este punto del cortejo, ya consumado, lo coherente -para ellos, claro, no para el resto- sería que esa reunión se produjera cuanto antes. Con una sesión de fotos propia de una boda, aunque sea esta una boda de conveniencia. Y aunque moleste y cabree a una gran parte de españoles, incluidos aquellos socialistas que siguen manteniendo que lo de ir de la mano de PUIGDEMONT es un despropósito.

Es el presidente de Castilla-La Mancha que aseguró que antes de votar a favor de la ley de amnistía habría abandonado su acta en el Congreso. Esto no lo hemos podido comprobar porque es una hipótesis. Lo que es ninguna suposición es que los ocho diputados que el PSOE castellanomanchego tienen en la cámara baja, en la primera oportunidad que han tenido de pronunciarse sobre la AMNISTÍA han votado a favor.

Y, si miramos, a lo que nos espera en el día de hoy, tenemos la atención puesta en un punto en el que puede haber noticia. Los socialistas valencianos celebran hoy lo que llaman comité nacional, que es el máximo órgano de dirección de esta formación.

Y es en este cónclave en el que el todavía líder de la federación socialista valenciana, el ex presidente, Ximo Puig, va a anunciar que da un paso al lado para que se abra una renovación en el PSPV.

XIMO PUIG es uno barones territoriales que perdió la presidencia de su comunidad el pasado 28 de mayo tras dos legislaturas, ocho años al frente de la Generalitat. El PP le sacó 9 diputados de ventaja. Aun así, está a punto de cumplir los 65 años y tiene garantizado el sillón como senador de su comunidad autónoma. Por si no le convence el cargo, o no lo ve suficiente, su fidelidad a Pedro Sánchez le abre otra opción. La de ser el embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.

Esto de nombrar embajadores a políticos afines, se ha convertido en una nueva especialidad de Sánchez. El que se queda sin el puesto que tenía, aunque pueda seguir siendo diputado o senador, como en el caso de Ximo Puig, venga, le designamos como embajador. Da igual que no tengan ningún tipo de trayectoria internacional. ¡Qué importa que no hayan tenido contacto alguno con los organismos a los que son destinados! Ahí tenemos a dos ex ministros, como Héctor Gómez o Miquel Iceta. Ninguno de los dos pertenece a la carrera diplomática. Pero Gómez ha sido nombrado como nuevo representante permanente de España ante la ONU en Nueva York y Miquel Iceta ante la UNESCO.

¿XIMO PUIG va a seguir sus pasos en la OCDE? Es una opción que no le desagrada. Ni a él ni casi ningún alto cargo. De momento el ex presidente valenciano abre la puerta a la renovación en la cúpula de su partido en esta comunidad.

Si acepta lo de ser el embajador de la OCDE tendrá un sueldo por encima de los 135.000 euros al año, lo cual no deja de

ser un retiro más que dorado. La sede la tendría en París y de ahí la decisión que anuncie hoy.

¿Quién le va a suceder? Veremos. Se habla del alcalde de MISLATA, de Carlos Bielsa. Se habla de Pilar Bernabé, de la actual delegada del Gobierno en la comunidad valenciana. También de Alejandro Soler, secretario general de Alicante. Y Como apuesta de FERRAZ, se incluye en las quinielas a Diana Morant, la ministra de Ciencia que fue alcaldesa de Gandía...

Da igual el nombre. Será alguien con el visto bueno de Pedro Sánchez, que tutelará hasta donde pueda el proceso de relevo. Y la salida de PUIG, si termina en la OCDE, nos confirmará una moraleja que ya hemos visto muchas veces. El que es fiel a Sánchez tiene premio.

Y Puig ha sido tan fiel como sumiso. No le hemos escuchado alzar la voz contra ninguna de las decisiones más controvertidas del presidente del Gobierno. Ni ahora con lo de la amnistía, ni antes con la eliminación del delito de sedición. Ni hace cinco años, aunque nos parezca ahora el principio de los tiempos, contra los indultos.

Esto lo dijo a cuenta de los indultos, pero se puede aplicar a lo de la amnistía. El argumento del interés general vale para todo, aunque de lo que se trate es de liberar o de personar a delincuentes para seguir en el poder. No hay más. Y esta sumisión a la doctrina de Sánchez tiene premio. Habrá que ver si acepta. Ximo Puig como embajador de España ante la OCDE en París.

Y la segunda cita de este sábado a la que hay que echar también un ojo es al pulso entre PODEMOS y SUMAR. Después de que Yolanda Díaz humillara a los de Iglesias, dejándoles sin ministros en el Gobierno, vetando a Irene

Montero o ninguneándoles en la negociación entre SUMAR y PEDRO SÁNCHEZ llega otra cita electoral que precisamente, fue el punto de despegue de PODEMOS en 2014. Las elecciones europeas previstas para el 9 de junio del próximo año.

Hoy los de Pablo Iglesias, a un paso del abismo, sin apenas representación territorial, y con sus únicos cinco diputados del Congreso en el grupo mixto, tratan de contrarrestar la presentación de Sumar Galicia. En Madrid, Podemos intentará dar sensación de fuerza y unidad, tras las sonadas salidas como la de ROBERTO SOTOMAYOR. Y ya veremos si en ese acto convocado a las 11 en el PALACIO DE LA PRENSA DE MADRID, en la plaza de Callao, no hay algo más. ¿Se anunciará el regreso de PABLO IGLESIAS a la primera línea? ¿La candidatura de Irene Montero como cabeza de lista a las europeas? Las elecciones del próximo año son la última oportunidad para evitar la desaparición de este partido. La están rozando.