Muy buenos días. Desde las 6 te acompañamos en LA MAÑANA del FIN DE SEMANA de COPE. En siete días es Nochebuena, antes, el viernes, llega el sorteo del gordo de la lotería y una actividad frenética en tiendas, bares restaurantes, y en la calle. Nos gusta ver las calles con vida.

Hoy la NOTICIA del día va a estar en Pamplona. Este mediodía, celebra la primera protesta contra la moción de censura pactada entre el PSOE y BILDU para desbancar de la alcaldía de la capital navarra a la alcaldesa de UPN. El pleno es dentro de 11 días, el 28 de diciembre; no podían haber elegido otra fecha mejor para ejecutar su plan: el día de los INOCENTES. Porque el líder del partido que se va a hacer con el bastón de mando de Pamplona, Arnaldo Otegi, de inocentes, de acabar con ellos, sabe un rato, porque ha pertenecido a ETA. 22 niños muertos.

Esta semana se han cumplido justo dos meses de la reunión entre el presidente del Gobierno y Mertxe Aizpurúa. Aquello fue un 13 de octubre. Sánchez no tuvo ningún reparo en fotografiarse con la portavoz de BILDU, que entre su historial de enaltecimiento del terrorismo tiene como gran logro para ellos -como gran infamia para el resto-, aquella portada del diario EGIN el día en el que ETA liberó al funcionario de prisiones ORTEGA LARA. “Ortega vuelve a la cárcel”.

La foto NO le provocó ningún tipo de repelús a Sánchez, y desde entonces han estado ocultando lo que firmaron. Lo de Esquerra lo filtraron, lo de JUNTS lo mismo, lo de SUMAR, lógicamente también, pero lo de BILDU, no. Y se sabía que había cesión de por medio. No hacía falta ser ningún analista avezado para adelantar lo que habían atado y bien atado. Y como entre las muchas contrapartidas para BILDU, está el Ayuntamiento de Pamplona.

¿Por qué no lo han hecho antes? Podían haber dado ese mismo paso tras las elecciones del 28 de mayo. Pero con la convocatoria anticipada de las generales del 23 de julio, Sánchez sabía que era una jugada que le perjudicaba. Entonces se dedicó a esconder sus verdaderas intenciones, que puestos a dar rodeos, en este caso es sinónimo de la mentira. Él y todos los socialistas, que como la hoy ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, han venido repitiendo que con BILDU no iban a pactar en Pamplona.

Le faltó parafrasear a su jefe de filas Pedro Sánchez. Con BILDU no vamos a pactar. Si quiere se lo digo 5 veces. O 20. Así que lo de la nueva ministra de Seguridad Social hay que añadirlo también a la lista de cambios de opinión, que dan para escribir un libro.

Y son cambios de opinión repentinos. Casi de un día para otro. Porque durante el pleno de investidura de hace justo un mes, Sánchez tiraba de chulería para recordar al diputado de UPN Alberto Catalán, quien estaba gobernando en el ayuntamiento de Pamplona.

Qué pronto se le queda vieja a Sánchez la fonoteca. Y cómo le retrata. Sólo hace un mes de esto. Ahora hay que cambiar las preguntas. ¿Quién sigue gobernando en el Ayuntamiento de Vitoria? ¿Quién apoyó al PSE para que no gobernara BILDU? ¿Quién Gobierna en Barcelona? ¿Quién apoyó la investidura de Collboni y del PSC? De eso ha pasado justo medio año, pero hay quien cumple los acuerdos y otros que no cumplen ni su palabra. ¿Quién va a gobernar en Pamplona a partir del día 28 de diciembre? ¿Gracias a quién?

No había duda de que los votos de BILDU para la investidura de Sánchez no nos iban a salir gratis. Y esto es lo primero que se ha desvelado. Por eso, los intentos de justificar la moción de censura por parte de Ferraz, Moncloa y de sus terminales mediáticas, no son verdad. No se los creen ni ellos. No cuela que el Ayuntamiento estaba bloqueado. No cuela que el próximo alcalde de BILDU, que ya lo fue, Joseba Asirón, condenó a ETA. Y ya veremos si tampoco es verdad que el pacto de Pamplona se ciñe a la capital navarra. Son excusas, como recordaba esta semana a Herrera en COPE, la todavía alcaldesa, Cristina Ibarrola.

Ya sabéis que en la mañana del fin de semana de COPE nos gustan los refranes. Y al PNV hay que recordarle lo de las barbas del vecino. El próximo año hay elecciones en esta comunidad.

Y viendo los cambios de opinión de Sánchez y sus mentiras, no sé si pueden estar muy tranquilos cuando escuchan al candidato del PSE repetir una y otra que no hará lehendakari a alguien de BILDU.

Lo de ser el presidente vasco con el apoyo de los de Otegi no le daría tanto reparo. Por eso en el PNV ya saben lo que les espera. Y el ejemplo, más que cercano lo tienen en el Ayuntamiento de Pamplona.

Ya te lo hemos contado. La cita es a mediodía, en la plaza consistorial de Pamplona con una concentración convocada por UPN con el lema “Pamplona no se vende” para protestar por la moción de censura que llevará a BILDU al Ayuntamiento. Convoca UPN y está previsto que acuda el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Y ahora quiero que escuches esto. Cada uno elige la música que quiere escuchar. También en Navidad.

Y esta canción de PERET, creo que con otra versión, fue la banda sonora que eligieron los de PODEMOS para insuflar ánimo a los suyos. En ese duelo a cara de perro que mantienen con SUMAR se han situado al borde del abismo. Sin apenas representación en ningún territorio, sin ningún ministerio en el Gobierno y rompiendo con la coalición por la que se presentaron el 23J, dejando a sus cinco diputados en el Grupo Mixto.

Ahora se van a medir con SUMAR en las europeas de junio del próximo año. También en las gallegas de 2024 para las que todavía no hay fecha. Saben que se la juegan. Y dicen que no están muertos, aunque les den por muertos. De ahí el tema elegido en el acto de este sábado en Madrid.

No, no vuelve Pablo Iglesias, a la primera línea que seguirá manejando a sus mujeres desde la sombra.

Y la que proponen como cabeza de lista de PODEMOS es la ministra suelta violadores, la que con su ley sacó de la cárcel a más de 100 delincuentes sexuales y rebajó la pena a más de un millar. Ahora, IONE BELARRA la presenta como el gran mirlo blanco cuando están al borde del abismo.

Siguiendo con la canción de PERET, igual a partir del 9 de junio, tienen que dedicarse a la parranda, sí, porque las elecciones europeas también les dejan fuera de este Parlamento al que llegaron hace diez años impulsados por el 15M. Una década después, están al borde del abismo que suele ser el anticipo de toda desaparición.

Estamos a las puertas de una semana que nos lanzará a la Navidad. Depende a quién preguntes, para él la Navidad empieza un día u otro. Para muchos comienzan con la preparación del adviento. Hoy, tercer domingo de adviento. Para otros con el sorteo de la lotería del Gordo. También los hay que identifican el comienzo de la Navidad con el descanso en las clases o en el trabajo.

Y luego hay un elemento, que en España nos acerca irremediablemente a la NAVIDAD que son los VILLANCICOS. ¿Desde cuándo se pueden cantar villancicos? No hay una norma escrita, pero sí que se suele empezar a partir del día de la Inmaculada, del 8 de diciembre. Hasta los Reyes. Aquí, en COPE los compañeros de TIEMPO DE JUEGO han convertido ya en tradición su particular VILLANCICO y su estreno es todo un acontecimiento. Ha sido un año duro para este equipo, para toda la casa, y, como no podía ser de otra manera, el villancico de deportes COPE mira al cielo y va dedicado a Pepe Domingo Castaño.

No podían faltar las gaitas, el HOLA HOLA, las manías de Pepe y, cómo no, sus genialidades. De escribir música y letra se ha encargado ANTONIO BRAVO, que además de un gran técnico de sonido de TIEMPO DE JUEGO es un extraordinario compositor y un músico de altura. De los buenos, buenos. Que algo sabemos de esto.

Va por ti, Pepe. Este es el homenaje a la leyenda modo villancico. Cuánto se le sigue echando de menos.