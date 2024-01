Herraiz, sobre las burlas de Montero al portavoz del PP: "Están medidas para ocultar lo esencial"

Audio

Muy buenos días. Desde las SEIS, te venimos acompañando desde las SEIS, en LA MAÑANA del FIN de semana de COPE. Domingo 21 de enero, hemos dicho adiós a la borrasca JUAN con dos consecuencias: suben las temperaturas y no hay lluvias previstas, mucho menos generalizadas, a lo largo de la próxima semana.

Y esto no hace más que aumentar la SEQUÍA que sufren determinadas comunidades autónomas.

Este otoño-invierno está confirmando dos cuestiones, que son dos obviedades, pero que en momentos críticos como este se agudizan. Hay una España seca y una España húmeda. Esto es una perogrullada.

Y ante eso, lo que tenemos es una nefasta gestión de los recursos hídricos, que es otra obviedad como la anterior. Se dan circunstancias paradójicas, que es verdad que no tienen relación entre sí, pero que son significativas. Hay embalses que están abriendo compuertas porque están llenos. Es el caso de TORCÓN I, el embalse que abastece a TOLEDO. Ha llegado al máximo que puede llegar almacenar por seguridad y los responsables de esta infraestructura han abierto las compuertas. La misma situación hemos visto esta semana en SEGOVIA, en el embalse del PONTÓN. Y así en otras presas.

La OTRA REALIDAD es la de dos comunidades cuyo horizonte más inmediato no puede ser más sediento. En Cataluña, según datos de la agencia catalana del agua, las reservas de sus cuencas internas están al 16%. En el caso de los embalses andaluces, han ido perdiendo agua hasta situarse en el 20% de su capacidad total.

En Barcelona, esta semana se ha aprobado un plan que incluye incluso reducir la presión del suministro de agua. Esto supone que cuando abras el grifo, no saldrá el máximo, y que, incluso, en las viviendas más altas, ante esa menor presión, pueden tener problemas. Afecta a municipios del área metropolitana de Barcelona, como Cervelló, Corbera de Llobregat, o San Vicens dels Horts. También incluyen sanciones por lavar un coche, regar un jardín o llenar una piscina. Y luego reducciones en el consumo de agua a 200 litros por habitante y día. El Plan de Sequía también afecta al cierre de las duchas de piscinas, centros deportivos y gimnasios.

Aquí hay una cuestión que se vuelve a poner en el foco del debate, pero sólo cuando hay sequía, con lo que no se termina por actuar nunca. José Luis Hervás es experto en gestión del agua y ha sido directivo en empresas como Aguas de Barcelona. Habla de una mejor redistribución del agua.

Aunque parezca la prehistoria, hay que recordar que, no hace tanto, hubo un tiempo en el que se elaboró un plan hidrológico nacional. Lo hizo el Gobierno de Aznar, pero cuando Zapatero llegó a MONCLOA fue lo primero que liquidó, también para contentar a los socios separatistas. Esto nos suena ahora.

Te he hablado de CATALUÑA. En ANDALUCÍA, con los embalses por debajo del 20% de su capacidad —y del 10% en Cádiz ? la JUNTA advierte de que, si no llueve, capitales como Sevilla, Málaga o Córdoba afrontarán el verano con restricciones. Además, el presidente ha reclamado al Gobierno central trasvases de cuencas entre provincias, comunidades autónomas y con Portugal. Como para no tomarse en serio el asunto del agua, aunque parezca mucho más prioritario lo de la AMNISTÍA.

Esto es lo esencial, y del resto de cuestiones, enseguida te cuento cómo el GOBIERNO está intentando tapar los ataques de la vicepresidenta Teresa Ribera al juez Manuel García-Castellón. O mejor, como están aprovechando el señalamiento al magistrado -perfectamente medido y planificado- para despistar al personal y dejar en un segundo o tercer plano los pasos que siguen dando para tener contento a PUIGDEMONT.

Pero para entender las decisiones de los que deciden gran parte de nuestra vida, hay que conocer un poco más a los que nos gobiernan. Y María Jesús Montero no es una cualquiera. Por la gracia de Pedro Sánchez, fue ascendida como número dos del Gobierno. Además, al mismo tiempo, es la número dos de su partido, en una acumulación de poder que no es garantía de nada. La prueba está en las CHANZAS que nos regala prácticamente cada día. La última, en el cónclave socialista de Galicia, mofándose -o al menos intentándolo- del portavoz del PP en el Congreso que es Miguel Tellado.

Aplausos, risas, qué gracia tiene María Jesús Montero, un arte que no se puede aguantar... La pueden animar a que, cuando termine su etapa en Moncloa, se aliste al club de la comedia. O al carnaval de Cádiz, ahora que están en el teatro FALLA en la fase de preliminares.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus defensores dicen… hay que ponerle un poco de humor a la política. Que es muy aburrida. ¿Se imaginan qué habrían dicho todos estos que se cachondean de MIGUEL TELLADO, todos esos que aplaudían en el mitin socialista de LA CORUÑA, si un hombre del PP hubiera hecho algún tipo de comentario sobre el peinado o sobre los vestidos de la vicepresidenta Montero? No lo duden, teníamos un nuevo caso RUBIALES o un complot a los que nos tienen tan acostumbrados.

Pues este es el nivel que tenemos en el Gobierno. Para tratar de ridiculizar al rival político, la número dos, que no es una cualquiera, recurre a la calvicie del portavoz del PP y a que lleva gafas. Y todo con un objetivo.

Estos comentarios graciosillos no son fruto de un alarde de ingenio. No. Están también medidos para ocultar lo esencial.

MONTERO tiene un pasado tan amplio en política, que su historial, limpio, lo que se dice limpio, no está. No hace faltar irse años atrás, cuando fue consejera de la JUNTA DE ANDALUCÍA durante la época en la que se perpetró el MACRO FRUADE de los ERE. No es necesario viajar tan lejos y, a la vez, tan cerca. Con colocarnos antes de las elecciones del 23 de julio es suficiente para retratar a la vicepresidenta. Con cuestiones trascendentales y no con la bisutería, o, en este caso, con la estética. Adelante fonoteca.

Y lo saben. Y lo saben los independentistas. ¿A qué María Jesús Montero no se descojona del pelo de PUIGDEMONT? No sea que se vaya a enfadar y les saquen de Moncloa.

Pero no nos despistemos. A lo esencial. Esto que hemos escuchado de la vicepresidenta primera -que no es una cualquiera- lo repitió otras tantas veces el propio presidente Sánchez y le siguieron a coro la mayoría de sus ministros:

Los indultos son legales, la AMNISTÍA, en cambio, no. Es INCONSTITUCIONAL.

A eso se agarran ahora los separatistas para exigir el siguiente paso. Igual que nos dijeron que la AMNISTÍA no era legal y han terminado tragando, con el referéndum de autodeterminación va terminar ocurriendo lo mismo. No van a parar hasta conseguir su objetivo. Es parte de la carrera entre JUNTS y Esquerra de cara a las elecciones autonómicas de 2025, si es que no se adelantan. De ahí el tono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Ahí está ahora mismo la partida que juegan los separatistas con Sánchez. Hasta ahora se ha dejado ganar todas las anteriores y son indicios que lo único que apuntan es que puede volver a repetirse. Aunque vuelva a faltar a su palabra. Aunque vuelva a romper las costuras de la Constitución, planteándolo con otro nombre o edulcorándolo de tal manera que parezca menos grave. Que lo es.

Esto es lo trascendental. Y no el pelo, o la falta de pelo de MIGUEL TELLADO, por mucho que se empeñe la ministra María Jesús Montero.

Luego tenemos la resaca del señalamiento de otra vicepresidenta, de Teresa Ribera al juez García Castellón. Le acusó de prevaricar, por tomar una decisión que no les gusta. Esto les sale gratis y, de paso, consiguen desviar la atención de lo que siguen cocinando con un delincuente fugado de la JUSTICIA.

Ayer la vicepresidenta Ribera se hacía la digna. Participa también en el cónclave de LA CORUÑA. De hecho, es otra de las ascendidas por Sánchez metiéndola en la Ejecutiva. El líder de los socialistas ha terminado por cargarse a cualquiera que se haya atrevido a deslizar algún tipo de crítica, por mínima que fuera, para terminar rodeado ya, exclusivamente de palmeros. Ribera despachó la cuestión con un “no tengo nada que decir”. Y sí lo hizo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Acusar a un juez de prevaricar porque ha adoptado una decisión que no te gusta no es respeto. Es acoso y señalamiento. Aunque sea completamente intencionado, para nada improvisado, para ocultar lo trascendental, que es la AMINISTÍA y que es la gestión de una demanda irrenunciable para los separatistas: el referéndum de autodeterminación.